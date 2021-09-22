Aluno de Vila Velha ganha menção honrosa com poema sobre racismo; leia

Aluno Igor dos Santos Caldeira, do 9º ano da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Joffre Fraga

De acordo com o aluno, a inspiração para desenvolver o poema é a realidade atual e o que ele vive no dia a dia. Além deste poema, o estudante possui outros sete publicados e foi selecionado para estar na 6ª edição do "Entre Versos e Rimas", concurso da Secretaria Municipal de Educação.

A escrita começou a interessá-lo quando tinha 10 anos, com a mãe Luciana Medeiros, que é professora da rede municipal de Vila Velha e sempre incentivou a leitura. Além de receber incetivo dentro de casa, a escola foi determinante no processo de aprimoramento da escrita, com as professoras Anna Flávia Faria e Daniely Félix e a diretora Marlucia Schimith, que sempre estimularam Igor Caldeira.

O jovem está bastante empolgado com o resultado conquistado e animado para os próximos desafios. “A sensação que tenho é de vitória e de valor. Vou continuar escrevendo, aqui em casa isso é rotina. E ano que vem, irei participar de todos os concursos”, comentou.