Aluno de Vila Velha ganha menção honrosa com poema sobre racismo; leia

Igor dos Santos Caldeira, estudante do 9º ano da unidade Municipal de Ensino Fundamental Joffre Fraga, recebeu uma menção honrosa no 1º Concurso de Poesias da Biblioteca Pública Castro Alves, na categoria Juvenil. Dentre os mais de 700 inscritos pelo país, Igor terminou entre os 10 melhores, representando o município de Vila Velha, com o poema "Racismo".
De acordo com o aluno, a inspiração para desenvolver o poema é a realidade atual e o que ele vive no dia a dia. Além deste poema, o estudante possui outros sete publicados e foi selecionado para estar na 6ª edição do "Entre Versos e Rimas", concurso da Secretaria Municipal de Educação.
A escrita começou a interessá-lo quando tinha 10 anos, com a mãe Luciana Medeiros, que é professora da rede municipal de Vila Velha e sempre incentivou a leitura. Além de receber incetivo dentro de casa, a escola foi determinante no processo de aprimoramento da escrita, com as professoras Anna Flávia Faria e Daniely Félix e a diretora Marlucia Schimith, que sempre estimularam Igor Caldeira.
O jovem está bastante empolgado com o resultado conquistado e animado para os próximos desafios. “A sensação que tenho é de vitória e de valor. Vou continuar escrevendo, aqui em casa isso é rotina. E ano que vem, irei participar de todos os concursos”, comentou.
POEMA RACISMO, DO AUTOR IGOR DOS SANTOS CALDEIRA
Correndo sou sempre o ladrão
Se estou com guarda-chuva
Pensam que é arma na mão
No comércio sou suspeito
Para emprego não tenho perfil
Na rua tenho alvo no peito
Racismo forte no Brasil!
Meu cabelo e minha aparência
Incomodam o homem branco
Discriminação vira experiência
E o preconceito veste manto
Falam muito em cor de pele
Sentimento que se ensina
Não há maldade que se revele
Para o ódio não tem vacina
Me chamam de favelado e traficante
Sigo firme e olho adiante
Ser negro e pobre nesse país
É certeza de vida infeliz
Um dia isso vai acabar
Quando o homem aprender a amar
Pois não basta garantir o direito
Se o que falta é respeito.
Se estou com guarda-chuva
Pensam que é arma na mão
No comércio sou suspeito
Para emprego não tenho perfil
Na rua tenho alvo no peito
Racismo forte no Brasil!
Meu cabelo e minha aparência
Incomodam o homem branco
Discriminação vira experiência
E o preconceito veste manto
Falam muito em cor de pele
Sentimento que se ensina
Não há maldade que se revele
Para o ódio não tem vacina
Me chamam de favelado e traficante
Sigo firme e olho adiante
Ser negro e pobre nesse país
É certeza de vida infeliz
Um dia isso vai acabar
Quando o homem aprender a amar
Pois não basta garantir o direito
Se o que falta é respeito.
Com informações da Prefeitura de Vila Velha