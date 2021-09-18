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Nova escola Nagib Meleip vai atender mais de 500 alunos em Marataízes

Prédio antigo foi demolido e nova construção terá mais de 2,9 mil metros quadrados e atenderá o bairro de Santa Tereza e região

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 21:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 21:30
As obras de demolição aconteceram em março de 2020 e a obra da nova escola iniciou-se logo em seguida. O prazo de entrega é para fevereiro de 2022.
As obras de demolição aconteceram em março de 2020 e a obra da nova escola iniciou-se logo em seguida. O prazo de entrega é para fevereiro de 2022. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
Modernidade e tecnologia serão alguns dos atributos da nova Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nagib Meleip, que está sendo construída no Bairro Santa Tereza, em Marataízes, município do litoral Sul do Espírito Santo. A obra fazia parte de uma reivindicação dos moradores da região. Hoje, cerca de 400 alunos estudam no colégio. Com o novo prédio, o público estudantil vai ser de mais de 500 estudantes da rede pública municipal.
Por ser um prédio antigo e com poucas possibilidades de adaptá-lo para o novo projeto, foi decidido pela prefeitura que a atual construção deveria ser demolida. As obras de demolição aconteceram em março de 2020 e a obra da nova escola iniciou-se logo em seguida. O prazo de entrega é para fevereiro de 2022.
“Visando proporcionar condições dignas de ensino, com melhor qualidade e fornecer maior segurança e conforto aos alunos e professores, adotou-se como melhor solução a demolição total da estrutura existente”, explica Cristine França, secretária de Educação de Marataízes.
A nova escola terá 2.901,6 m² de área construída, sendo dividida em térreo, 1º e 2º pavimento.
A nova escola Nagib Meleip terá 2.901,6 m² de área construída, sendo dividida em térreo, 1º e 2º pavimento. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
A nova escola terá 2.901,6 m² de área construída, sendo dividida em térreo, 1º e 2º pavimento. O novo prédio foi dividido em dois blocos para se adequar e distribuir a quantidade de salas, laboratórios, salas de apoio e toda a área administrativa, auditório e biblioteca. Haverá dois elevadores para atender pessoas com deficiência, salas de multimeios, laboratórios de Física, Matemática, Química, Biologia e Informática. Tudo atenderá às exigências técnicas das normas do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
Com essa obra, segundo a Secretaria Municipal de Educação, a EMEF Nagib Meleip também aumenta a sua capacidade. Além do bairro Santa Tereza, a escola beneficiará os moradores dos seguintes bairros adjacentes: Belvedere, Belo Horizonte, Esplanada I e II, Elza, Alvorada e Baixa Bonita.
“A construção da nova escola veio da necessidade de atender melhor os alunos da rede pública municipal, proporcionando condições dignas de ensino com a melhor qualidade, fornecendo maior segurança e conforto aos alunos, professores e demais servidores. Com a obra, a escola aumentará sua capacidade de atendimento, disponibilizando mais vagas para o atendimento das demandas de matrícula do município, proporcionando atendimento a toda a clientela estudantil residente daquele bairro e adjacências”, frisa Cristine França.

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