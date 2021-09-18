Obras da Praia Central em Marataízes já estão na terceira etapa

Considerado um dos principais cartões de visita de Marataízes, a Praia Central vem passando por mudanças e em breve terá concluída a terceira etapa da Obra de Reurbanização e Mobilidade Urbana realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo. O litoral que já sofreu com o avanço da marés, em breve poderá contar com vias pavimentadas, acessos, passeios e implantação de equipamentos urbanísticos e mobiliário urbano.
Para o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe, a região escreve agora uma nova história. “Ao passar pela orla de Marataízes, no litoral Sul capixaba, é notório que o cenário mudou, e para muito melhor. Um novo visual pode ser apreciado, sinalizando que o progresso é fato. Desde 2018, o município vive transformações que enchem de orgulho o cidadão marataizense, comerciantes, turistas e visitantes”, destaca.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a secretaria precisou refazer o planejamento e a execução da obra, que ficou comprometida, principalmente pela dificuldade de encontrar matéria-prima no mercado. Alguns serviços demandaram prazo de entrega mais extenso e muitos funcionários da empresa que ganhou a licitação para a realização das obras precisaram ficar um tempo afastados, por terem testado positivo para Covid-19.
Após esses contratempos, as obras voltaram a todo o vapor e já encontram-se com cerca de 73% concluídas, segundo informa a prefeitura. Dessa forma, os moradores e frequentadores da Praia Central já podem usufruir de alguns elementos que encontram-se prontos, como a ciclovia ao longo da faixa de intervenção, localizada lateralmente à orla e a calçada.
Também já estão prontos os trechos de canteiros ao longo da calçada e ciclovia, que formam uma identidade visual e requalificação paisagística e a ordenação das áreas de lazer já existentes. Com adequação dos equipamentos, não houve prejuízo da paisagem costeira.
“A Prefeitura de Marataízes segue trabalhando para proporcionar bem-estar, conforto e qualidade de vida para munícipes e turistas que visitam a cidade”, ressalta Ricardo Pepe.
TERCEIRA FASE DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA PRAIA CENTRAL
Paisagismo
Ciclovia ao longo da faixa de intervenção, localizada lateralmente à orla e à calçada.
Obras de construção de canteiros ao longo da calçada e ciclovia, que formam uma identidade visual e requalificação paisagística e a ordenação das áreas de lazer já existentes.
Implantação de bolsões de estacionamento na orla e ordenação das vagas.
Instalação de equipamentos de serviço com quiosques localizados em trechos de calçadas ampliadas. Todos seguirão as normas vigentes, com espaçamento mínimo de 100 metros.
Instalação de unidades de banheiros públicos, próximos aos quiosques.
Instalação de chuveiros em estações com espaçamento de 300 metros entre as plataformas.
Instalação de um complexo de lazer constituído por playground, academia, pracão (área de entretenimento de cães), campo society, quadra de areia e quadra de vôlei de areia. E ordenação das áreas já existentes, com adequação dos equipamentos, sem prejuízo da paisagem costeira.
Tratamento paisagístico, com sombreamento de partes dos percursos de calçada, visando o conforto dos usuários. Criação de ciclovia ao longo da faixa de intervenção, localizada lateralmente à orla e a calçada, harmonizando-se ao conjunto, utilizando-se pavimentação igualmente adequada e de acordo com as exigências e possibilidades do local.