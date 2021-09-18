Obras da Praia Central em Marataízes já estão na terceira etapa

Para o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe, a região de Marataízes escreve agora uma nova história. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

Considerado um dos principais cartões de visita de Marataízes, a Praia Central vem passando por mudanças e em breve terá concluída a terceira etapa da Obra de Reurbanização e Mobilidade Urbana realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo. O litoral que já sofreu com o avanço da marés, em breve poderá contar com vias pavimentadas, acessos, passeios e implantação de equipamentos urbanísticos e mobiliário urbano.

Para o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe, a região escreve agora uma nova história. “Ao passar pela orla de Marataízes, no litoral Sul capixaba, é notório que o cenário mudou, e para muito melhor. Um novo visual pode ser apreciado, sinalizando que o progresso é fato. Desde 2018, o município vive transformações que enchem de orgulho o cidadão marataizense, comerciantes, turistas e visitantes”, destaca.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a secretaria precisou refazer o planejamento e a execução da obra, que ficou comprometida, principalmente pela dificuldade de encontrar matéria-prima no mercado. Alguns serviços demandaram prazo de entrega mais extenso e muitos funcionários da empresa que ganhou a licitação para a realização das obras precisaram ficar um tempo afastados, por terem testado positivo para Covid-19.

Os moradores e frequentadores da Praia Central já podem usufruir de alguns elementos que encontram-se prontos, como a ciclovia ao longo da faixa de intervenção, localizada lateralmente à orla e a calçada. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

Após esses contratempos, as obras voltaram a todo o vapor e já encontram-se com cerca de 73% concluídas, segundo informa a prefeitura. Dessa forma, os moradores e frequentadores da Praia Central já podem usufruir de alguns elementos que encontram-se prontos, como a ciclovia ao longo da faixa de intervenção, localizada lateralmente à orla e a calçada.

Também já estão prontos os trechos de canteiros ao longo da calçada e ciclovia, que formam uma identidade visual e requalificação paisagística e a ordenação das áreas de lazer já existentes. Com adequação dos equipamentos, não houve prejuízo da paisagem costeira.

“A Prefeitura de Marataízes segue trabalhando para proporcionar bem-estar, conforto e qualidade de vida para munícipes e turistas que visitam a cidade”, ressalta Ricardo Pepe.

TERCEIRA FASE DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA PRAIA CENTRAL