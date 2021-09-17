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Pavimentação de estradas rurais beneficia produtores do Sul do ES

Prefeitura de Marataízes já pavimentou quase 40 km de estradas no interior do município e deve finalizar último trecho ainda este ano
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 20:30

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 20:30

Desde 2019 até este o primeiro semestre deste ano, já foram pavimentados 33,68 km de novas estradas no interior de Marataízes.
Desde 2019 até o primeiro semestre deste ano já foram pavimentados 33,68 km de novas estradas no interior de Marataízes. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
Os produtores rurais de Marataízes foram beneficiados quando o assunto é escoar a produção. Isso porque a prefeitura tem continuado o seu plano de investimento em pavimentação na região. Desde 2019 até o primeiro semestre desde ano, 33,68 km já foram pavimentados. Além de favorecer a agricultura familiar, a iniciativa também facilita o transporte escolar e o acesso das comunidades rurais à sede do município.
Entre as localidades atendidas estão Xodó, Lagoa Dantas, Lagoa Funda, Capinzal, Brejo dos Patos, Tomazina, Alto Lagoa Funda, Timbó I, Timbó II, Alto Siri, Alto Moreira, Boa Vista, Jaboti, Jerusalém, Canaã, Nova Canaã, Brejo Grande e Jacarandá.
Conhecida pelas belezas naturais, a cidade de Marataízes também se destaca pela produção agrícola. O município é famoso pelo abacaxi “docinho”, aquele da massa amarela e também possui outros cultivos que são importantes para a economia da região, como a cana-de-açúcar, a mandioca, hortaliças e produção de leite.
Entre os cultivos importantes para a economia de Marataízes estão o abacaxi, a cana-de-açúcar, a mandioca, hortaliças, além da produção de leite.
Entre os cultivos importantes para a economia de Marataízes estão o abacaxi, a cana-de-açúcar, a mandioca, hortaliças, além da produção de leite. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
“Desde 2019 até o primeiro semestre de 2021, a Prefeitura de Marataízes vem investindo em pavimentação asfáltica, visando garantir boas condições de operacionalidade em todo período do ano, nas safras e entressafras, proporcionando ao produtor rural e suas famílias condições de segurança, conforto e rapidez no transporte de cargas e pessoas”, destaca o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Ricardo Pepe.
Segundo o secretário, a previsão é de que até o final do ano seja realizada a pavimentação de mais um trecho de 4,96 km, contemplando as localidades de Timbó II, Capinzal ES 060 (Lagoa Dantas), Lagoa Funda/ES 60 x Comunidade Alto Lagoa Funda e o trecho de Brejo dos Patos x Jaboti.
“Valorizar e fortalecer. Esses são os verbos conjugados juntos quando o assunto é investir em qualidade de vida dos produtores rurais e no agronegócio de Marataízes”, finaliza Ricardo Pepe.

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