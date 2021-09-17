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Moradores de Marataízes ganham espaços para prática esportiva

Atualmente, os bairros Capinzal, São João do Jaboti, Jaboti, Imburi, Pontal, Canudos, Nossa Senhora Aparecida e a Praça da Barra já foram contemplados com campos society
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 20:00

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 20:00

Todos os campos possuem iluminação, o que permite a prática do esporte em qualquer horário do dia pela comunidade.
Todos os campos possuem iluminação, o que permite a prática do esporte em qualquer horário do dia pela comunidade. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
A prática esportiva é uma importante ferramenta de socialização. Pensando nisso, a Prefeitura de Marataízes tem investindo seus recursos próprios na construção de diversos campos society visando proporcionar o bem-estar, o lazer e a saúde de sua população, além de afastar as crianças e os adolescentes do mundo das drogas e da criminalidade.
Os equipamentos contam com grama sintética aprovada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Os campos tem dimensões variadas de acordo com cada comunidade ou bairro e um alambrado com cinco metros de altura. Além da população dos bairros beneficiados, a prefeitura estima que o campo atenderá também as comunidades e bairros vizinhos, favorecendo em torno de mil moradores do município por cada campo construído.
Atualmente, os bairros Capinzal, São João do Jaboti, Jaboti, Imburi, Pontal, Canudos, Nossa Senhora Aparecida e a Praça da Barra já foram contemplados com os campos. Em construção, encontram-se os bairros Alto Cações, Pedrolândia e na 3ª Etapa da Obra de Reurbanização da Praia Central de Marataízes, todas com previsão de término ainda este ano.
Os campos society contam com grama sintética aprovada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).
Os campos society contam com grama sintética aprovada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
"Tanto as academias populares quanto os 11 campos de grama sintética espalhados pelo município foram fundamentais para a manutenção da saúde e o desenvolvimento do esporte da população de Marataízes", destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Robson Seyr.
Segundo o secretário, todos os campos possuem iluminação, o que permite a prática do esporte em qualquer horário pela comunidade. Os campos também possuem banco com cobertura para reservas. Além disso, os espaços recebem o Núcleo de Habilidades Esportivas do Projeto Esportivo Comunitário, com orientação de profissionais da área esportiva e competições.

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