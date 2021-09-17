Moradores de Marataízes ganham espaços para prática esportiva

Todos os campos possuem iluminação, o que permite a prática do esporte em qualquer horário do dia pela comunidade. Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

A prática esportiva é uma importante ferramenta de socialização. Pensando nisso, a Prefeitura de Marataízes tem investindo seus recursos próprios na construção de diversos campos society visando proporcionar o bem-estar, o lazer e a saúde de sua população, além de afastar as crianças e os adolescentes do mundo das drogas e da criminalidade.

Os equipamentos contam com grama sintética aprovada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Os campos tem dimensões variadas de acordo com cada comunidade ou bairro e um alambrado com cinco metros de altura. Além da população dos bairros beneficiados, a prefeitura estima que o campo atenderá também as comunidades e bairros vizinhos, favorecendo em torno de mil moradores do município por cada campo construído.

Atualmente, os bairros Capinzal, São João do Jaboti, Jaboti, Imburi, Pontal, Canudos, Nossa Senhora Aparecida e a Praça da Barra já foram contemplados com os campos. Em construção, encontram-se os bairros Alto Cações, Pedrolândia e na 3ª Etapa da Obra de Reurbanização da Praia Central de Marataízes, todas com previsão de término ainda este ano.

Os campos society contam com grama sintética aprovada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

"Tanto as academias populares quanto os 11 campos de grama sintética espalhados pelo município foram fundamentais para a manutenção da saúde e o desenvolvimento do esporte da população de Marataízes", destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Robson Seyr.