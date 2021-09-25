Vila Velha ganha novo espaço de festas com área verde

Cerimonial Casa Vila Buffet, em Nova Itaparica, Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

Com duas décadas de sucesso no ramo de eventos, Wesley de Lima e Gisa Holtz, que comandam o Villa Buffet, se preparam para expandir as atuações do grupo inaugurando o cerimonial Casa Vila Buffet, em Nova Itaparica, Vila Velha, no dia 1º de outubro.

Voltado para casamentos e festas de 15 anos, o novo espaço é climatizado, possui área verde e conta com o diferencial da alta gastronomia - com um toque de 'comfort food', mas mantendo a elegância - capitaneada por Gisa, especialista no assunto pela Pontifícia Universidade Católica e pela UVV.

Wesley de Lima e Gisa Holtz Crédito: Divulgação

A dupla, aliás, é premiada: já levou o Casamento Awards por seis anos seguidos e o Ziwa Awards 2020, dentre outras honrarias.

"Acreditamos que os momentos devem ser celebrados e que a gastronomia tem papel fundamental para deixar uma memória deliciosa de cada evento. Estamos há anos fazendo parte desses momentos da vida dos capixabas, levando o melhor catering aos eventos, deixando convidados e clientes encantados com o serviço de excelência. Temos paixão em servir, em contribuir para que os eventos se tornem momentos únicos, por isso abrimos as portas da nossa casa para que eles se sintam em casa", diz Gisa.

NATAL

Anna Lacourt, Luciana e Patricia Noronha: inauguração da vila de Natal, na Aleixo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

CONTAGEM REGRESSIVA

De volta a Vila Velha onde a última edição ocorreu em 2013, no Boulevard Shopping, com recorde de área construída de 5 mil metros quadrados e número de visitantes de 40 mil pessoas, a CasaCor ES está em contagem regressiva para a abertura de sua edição de 25 anos, agora no coração da Praia da Costa, mesmo endereço da primeira edição, realizada em 1996. De lá para cá o bairro mudou completamente, de bucólico reduto de casas para um dos maiores complexos de moradias vertical e seus condomínios de alto padrão com excelente qualidade de vida.

Com 32 ambientes e 42 profissionais, a CasaCor deste ano vem sob medida para estes novos tempos. Uma casa bem mais plana, com muitas áreas arejadas, pátio interno, varandas generosas e uma ampla praça batizada de Helmut, assinada pelos profissionais Heliomar Venâncio e Ivan Aguiar. O ponto alto desta praça são áreas de convivência, espelhos dágua, gazebo e o mobiliário urbano italiana Metalco, que tem como designer no Brasil, Guto Índio da Costa. As peças são inspiradas na natureza, em formas orgânicas e com conectividade, como é o caso do banco Stone. Pensando na mobilidade urbana a praça terá inclusive bicicletário minimalista, pensando em dar comodidade a quem utiliza o equipamento de transporte limpo, que ajuda o meio ambiente e a mobilidade urbana. A CasaCor ES será aberta ao público dia 6 de outubro e poderá ser visitada até o dia 28 de novembro.

QUERIDAS DE RR

Bianca Nicchio e Andrea Primo: na inauguração da vila de Natal, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

VACINA, SIM!

A Unimed Vitória, que lança uma unidade avançada na Serra, se une em ação voluntária à Prefeitura da Cidade, neste sábado, para participar do Dia D de vacinação contra a Covid. Os voluntários do Instituto Unimed estarão no Terminal de Laranjeiras. Em Vitória, a Unimed também participa do Dia D com voluntários no Maanaim, Salesiano e Shopping Vitória.

LANÇAMENTO

Luciana Duarte, Cris Campinhos e Caio Rocha: em noite de lançamento de linha masculina de calçados, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Os diretores da Nazca Incorporadora Breno Peixoto e Márcio Abaurre, e Marcelo Murad da Apex Realty realizam coletiva de imprensa na próxima segunda, 27, para apresentação do empreendimento imobiliário Reserva Vitória, na Enseada do Suá.

Atriz de teatro, professora de teatro formada na UVV e idealizadora do projeto Vi Ver Teatro para pessoas com deficiência visual, desenvolvido no Instituto Luiz Braille entre 2014 a 2016, Júlia Del Fiume convida para inauguração da Fiume Escola de Atores, neste sábado (25), em Vila Velha.

O diretor teatral Abel Santana convida para assistir a adaptação da comédia “Juiz de Paz na Roça”, neste sábado (25), no Teatro Abel Santana, na Praia de Camburi.

Manu Lobato, Ana Forattini, Jacque Barros e Luiza Schwan Crédito: Divulgação