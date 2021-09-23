Retomada do turismo no ES: museus de Santa Teresa reabrem as portas

Casa Lambert, em Santa Teresa (ES), reabre as portas neste sábado (25) Crédito: Divulgação

reabrem suas portas, seguindo os protocolos sanitários. Depois de mais de um ano fechados devido à pandemia da Covid-19, os espaços culturais de Santa Teresa, na região de montanhas do ES, reabrem suas portas, seguindo os protocolos sanitários.

Uma das primeiras construções do município, a Casa Lambert será reaberta neste sábado (25). Construída em 1875, pelos irmãos imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, a casa é tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da família Lambert e da imigração italiana.

Em frente à residência, foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1899, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert.

Funciona de sexta a domingo, de 8h30 às 15h30.

MUSEU MELLO LEITÃO

Já o Museu de Biologia Mello Leitão (MBML) reabriu as portas no último 10 de setembro, com atendimento ao público de sexta a domingo, das 8h às 15h30, com limite de pessoas.

O acervo do MBML é composto por animais e plantas, principalmente da Mata Atlântica, que tem por objetivo coletar, estudar, preservar e expor esses exemplares.

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