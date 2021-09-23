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Renata Rasseli

Retomada do turismo no ES: museus de Santa Teresa reabrem as portas

A Casa Lambert e o Museu de Biologia Mello Leitão retomam as atividades, depois de mais de 1 ano fechados, devido à pandemia

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:35

Públicado em 

23 set 2021 às 14:35
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casa Lambert, em Santa Teresa (ES)
Casa Lambert, em Santa Teresa (ES), reabre as portas neste sábado (25) Crédito: Divulgação
Depois de mais de um ano fechados devido à pandemia da Covid-19, os espaços culturais de Santa Teresa, na região de montanhas do ES, reabrem suas portas, seguindo os protocolos sanitários.
Uma das primeiras construções do município,  a Casa Lambert será reaberta neste sábado (25).  Construída em 1875, pelos irmãos imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, a casa é tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da família Lambert e da imigração italiana.
Em frente à residência,  foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1899, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert.
Funciona de sexta a domingo, de 8h30 às 15h30. 

MUSEU MELLO LEITÃO

Já o Museu de Biologia Mello Leitão (MBML) reabriu as portas no último 10 de setembro, com  atendimento ao público de sexta a domingo, das 8h às 15h30, com limite de pessoas.
O acervo do MBML é composto por animais e plantas, principalmente da Mata Atlântica, que tem por objetivo coletar, estudar, preservar e expor esses exemplares.
Suas coleções são compostas por aproximadamente 180 mil exemplares (fauna e flora), destacando-se as coleções de beija-flores e  morcegos.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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