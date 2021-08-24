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Renata Rasseli

Santa Teresa abre temporada de primavera em setembro

Feira de flores e curso de jardinagem fazem parte da programação da Primavera Teresense, que será realizada de 1° a 30 de setembro

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:38

Públicado em 

24 ago 2021 às 14:38
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Santa Teresa, cidade do Espírito Santo
Santa Teresa vai receber a temporada de primavera Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Santa Teresa vai espalhar o perfume das flores por toda parte. A Primavera Teresense promete agitar a Terra dos Colibris de 1 a 30 de setembro com oficinas de arranjo floral com o designer Jab Pasolini,  curso de jardinagem em parceria com o Sebrae, palestra sobre orquídeas, lives com músicos da cidade e a Feira de Flores dos produtores locais e região. 
A cidade conta com a colaboração da população para enfeitar suas varandas e fachadas das casas com flores de todos os tipos.
"Dentro do nosso plano de retomada pós-coronavírus, remanejamos todo o calendário de eventos para o segundo semestre. Estamos pensando no futuro e trabalhando para fortalecer a economia depois da pandemia", declarou o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici.

FEIRA DE FLORES

Santa Teresa, cidade do Espírito Santo
Praça de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
A Feira de Flores será realizada de 9 a 12 de setembro, na quadra de esportes, ao lado da rodoviária, e terá abertura da banda do 38° Batalhão da PM. O evento conta com o apoio do Sebrae.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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