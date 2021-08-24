Santa Teresa abre temporada de primavera em setembro

Santa Teresa vai espalhar o perfume das flores por toda parte. A Primavera Teresense promete agitar a Terra dos Colibris de 1 a 30 de setembro com oficinas de arranjo floral com o designer Jab Pasolini, curso de jardinagem em parceria com o Sebrae, palestra sobre orquídeas, lives com músicos da cidade e a Feira de Flores dos produtores locais e região.
A cidade conta com a colaboração da população para enfeitar suas varandas e fachadas das casas com flores de todos os tipos.
"Dentro do nosso plano de retomada pós-coronavírus, remanejamos todo o calendário de eventos para o segundo semestre. Estamos pensando no futuro e trabalhando para fortalecer a economia depois da pandemia", declarou o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici.
FEIRA DE FLORES
A Feira de Flores será realizada de 9 a 12 de setembro, na quadra de esportes, ao lado da rodoviária, e terá abertura da banda do 38° Batalhão da PM. O evento conta com o apoio do Sebrae.