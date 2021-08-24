Santa Teresa abre temporada de primavera em setembro

Santa Teresa vai receber a temporada de primavera Crédito: Prefeitura de Santa Teresa

Santa Teresa vai espalhar o perfume das flores por toda parte. A Primavera Teresense promete agitar a Terra dos Colibris de 1 a 30 de setembro com oficinas de arranjo floral com o designer Jab Pasolini, curso de jardinagem em parceria com o Sebrae, palestra sobre orquídeas, lives com músicos da cidade e a Feira de Flores dos produtores locais e região.

A cidade conta com a colaboração da população para enfeitar suas varandas e fachadas das casas com flores de todos os tipos.

"Dentro do nosso plano de retomada pós-coronavírus, remanejamos todo o calendário de eventos para o segundo semestre. Estamos pensando no futuro e trabalhando para fortalecer a economia depois da pandemia", declarou o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici.

FEIRA DE FLORES

Praça de Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa