Santa Teresa lança programação de inverno em homenagem à Itália

Praça Augusto Ruschi, em Santa Teresa Crédito: Junior Follador

Círcolo Trentino. Pioneira na imigração italiana no Brasil, Santa Teresa , na região serrana do Espírito Santo, lançou nesta quarta-feira (12), a programação de inverno de 2021, em homenagem à Itália. O projeto "Stagione Invernale" é parceria da Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e o

De 1º de junho a 31 de julho, a cidade receberá decoração típica italiana e terá extensa programação online com lives de apresentações do Circolo Trentino, entrevistas com os nonnos (avôs, em italiano), lives de bandas locais contempladas pela Lei Aldir Blanc, alta gastronomia e visitas a pontos turísticos.

Toda a programação será transmitida online no Youtube e nas redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura e na Rádio Canaã FM (98,5).

Os moradores e comerciantes já estão mobilizados para deixar Santa Teresa com cara de Itália. Nas redes sociais da Terra dos Colibris, o convite está feito: "Vamos deixar nosso cantinho da Itália no Espírito Santo ainda mais belo? Use enfeites e trajes típico. Deixe a criatividade fluir. Crie um ambiente que possibilite sentir a Itália mais perto".