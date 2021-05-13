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Renata Rasseli

Santa Teresa lança programação de inverno em homenagem à Itália

O projeto "Stagione Invernale" vai movimentar a cidade da região serrana do ES de 1° de junho a 31 de julho com decoração italiana nas casas e pontos turísticos,  lives musicais e alta gastronomia

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:47

Públicado em 

13 mai 2021 às 10:47
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Santa Teresa, cidade do Espírito Santo
Praça Augusto Ruschi, em Santa Teresa Crédito: Junior Follador
Pioneira na imigração italiana no Brasil, Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, lançou nesta quarta-feira (12), a programação de inverno de 2021, em homenagem à Itália. O  projeto "Stagione Invernale" é parceria da Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e o Círcolo Trentino. 
De 1º de junho a 31 de julho, a cidade receberá decoração típica italiana e terá extensa programação online com lives de apresentações do Circolo Trentino, entrevistas com os nonnos (avôs, em italiano), lives de bandas locais contempladas pela Lei Aldir Blanc, alta gastronomia e visitas a pontos turísticos. 
Toda a programação será transmitida online no Youtube e nas redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura e na Rádio Canaã FM (98,5).
Os moradores e comerciantes já estão mobilizados para deixar Santa Teresa com cara de Itália. Nas redes sociais da Terra dos Colibris, o convite está feito:  "Vamos deixar nosso cantinho da Itália no Espírito Santo ainda mais belo? Use enfeites e trajes típico. Deixe a criatividade fluir. Crie um ambiente que possibilite sentir a Itália mais perto". 

Santa Teresa lança programação de inverno

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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