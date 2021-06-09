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Renata Rasseli

Santa Teresa celebra a 30ª Festa do Imigrante Italiano em formato online

A festa italiana acontece entre 20 e 27 de junho com  lives, apresentações musicais, aniversário de 30 anos do Circolo Trentino de Santa Teresa e eleição da Garota Italo-Teresense

Públicado em 

09 jun 2021 às 12:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES)
Grupo Folk Circolo Trentino de Santa Teresa (ES) Crédito: Roni Peçanha
Com a cidade toda decorada com as cores da bandeira da Itália, Santa Teresa, na região de montanhas do ES, se prepara para celebrar  30ª Festa do Imigrante Italiano. Pela segunda vez consecutiva, a programação será online, devido à pandemia.  A festa italiana tradicional no ES acontece entre 20 e 27 de junho e contará com lives, apresentações musicais, comemoração do aniversário de 30 anos do Circolo Trentino de Santa Teresa e eleição da Garota Italo-Teresense, no dia 25 de junho. 
Desde o dia 1º de junho, a cidade está movimentada com a projeto "Stagione Invernale", uma programação de inverno, em homenagem à Itália. Até o dia 31 de julho, a programação movimenta as redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura da cidade e a Rádio Canaã (98,5)
No último domingo, grupos folclóricos da cidade se reuniram para um ensaio fotográfico em homenagem à cultura italiana. Confira a galeria de Roni Peçanha.

Cultura italiana em Santa Teresa

TUTTI BUONA GENTE

Prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, e o secretário de Turismo e Cultura, Rodrigo Brito
O prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, e o secretário de Turismo e Cultura, Rodrigo Brito, receberam a coluna RR no Café Tabachi, em Santa Teresa Crédito: Renata Rasseli

NOVIDADE EM SANTA TERESA

Davi Borges Gouveia e Teddy Ferreira
Davi Borges Gouveia e Teddy Ferreira estão à frente do Café Tabachi, recém-inaugurado na Rua do Lazer, em Santa Teresa Crédito: Renata Rasseli
Recém-inaugurado na Rua do Lazer, o Café Tabacchi é uma das novidades gastronômicas da cidade. O nome da casa faz referência à expedição Tabacchi, que trouxe os primeiros imigrantes italianos ao Brasil, em 1874. Com estilo rústico, a casa conta com belíssimo da artista Ana Paula Castro. No menu, vários tipos de café, doces, bolos e até hambúrguer.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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