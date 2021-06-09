Santa Teresa celebra a 30ª Festa do Imigrante Italiano em formato online

No último domingo, grupos folclóricos da cidade se reuniram para um ensaio fotográfico em homenagem à cultura italiana. Confira a galeria de Roni Peçanha.

O prefeito de Santa Teresa, Kleber Médice, e o secretário de Turismo e Cultura, Rodrigo Brito, receberam a coluna RR no Café Tabachi, em Santa Teresa

Recém-inaugurado na Rua do Lazer, o Café Tabacchi é uma das novidades gastronômicas da cidade. O nome da casa faz referência à expedição Tabacchi, que trouxe os primeiros imigrantes italianos ao Brasil, em 1874. Com estilo rústico, a casa conta com belíssimo da artista Ana Paula Castro. No menu, vários tipos de café, doces, bolos e até hambúrguer.