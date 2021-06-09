Santa Teresa celebra a 30ª Festa do Imigrante Italiano em formato online

Com a cidade toda decorada com as cores da bandeira da Itália, Santa Teresa, na região de montanhas do ES, se prepara para celebrar 30ª Festa do Imigrante Italiano. Pela segunda vez consecutiva, a programação será online, devido à pandemia. A festa italiana tradicional no ES acontece entre 20 e 27 de junho e contará com lives, apresentações musicais, comemoração do aniversário de 30 anos do Circolo Trentino de Santa Teresa e eleição da Garota Italo-Teresense, no dia 25 de junho.
Desde o dia 1º de junho, a cidade está movimentada com a projeto "Stagione Invernale", uma programação de inverno, em homenagem à Itália. Até o dia 31 de julho, a programação movimenta as redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura da cidade e a Rádio Canaã (98,5)
No último domingo, grupos folclóricos da cidade se reuniram para um ensaio fotográfico em homenagem à cultura italiana. Confira a galeria de Roni Peçanha.
Cultura italiana em Santa Teresa
TUTTI BUONA GENTE
NOVIDADE EM SANTA TERESA
Recém-inaugurado na Rua do Lazer, o Café Tabacchi é uma das novidades gastronômicas da cidade. O nome da casa faz referência à expedição Tabacchi, que trouxe os primeiros imigrantes italianos ao Brasil, em 1874. Com estilo rústico, a casa conta com belíssimo da artista Ana Paula Castro. No menu, vários tipos de café, doces, bolos e até hambúrguer.