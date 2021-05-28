Conheça novidades saborosas para o inverno em Santa Teresa

Na cidade mais italiana do Espírito Santo, o inverno já entrega novos sabores. A poucos dias do início da estação, Santa Teresa está com o cardápio pronto para a alta temporada. Nele estão lançamentos nos restaurantes, uma charmosa casa de chás, dois novos cafés e uma chocolateria. Então, prepare o apetite, pois serão muitas as delícias para curtir no friozinho!

JARDIM DE SABORES

Situado na Praça Augusto Ruschi, chamada pelos teresenses de jardim, o Giardino acaba de lançar um menu de inverno recheado de opções. Uma delas é o french rack de cordeiro uruguaio com fettuccine ao molho de funghi e parmesão (R$ 89), que faz companhia ao também novo fettuccine com molho de queijo e vinho com camarões flambados e vôngole (R$ 89).

Carré francês com fettuccine ao funghi: lançamento do Giardino Crédito: Ivan Willian

Outra estreia na ala das massas é o ravióli recheado de ricota, damasco, alho-poró e salsa trufada, na manteiga de tomilho com filé alto com pesto (R$ 79). O salmão na manteiga de alcaparras ladeado por linguine com tinta de lula ao creme de laranja e endro também é novidade (R$ 85). Os pratos são individuais.

A nova sobremesa é um marshmallow trufado, com chocolate belga, praliné de morango e pimenta rosa e coulis de frutas vermelhas com champanhe (R$ 28). O fondue (R$ 110, para dois), servido sempre no inverno, voltará no dia 18/06 e poderá ser pedido às sextas e sábados no jantar. A casa abre de quinta a domingo. Mais informações: (27) 99837-9513 e @giardinoristorant

Novidades do Giardino

SIMPLICIDADE E CONFORTO

Obrigatório para fãs de gastronomia, o Cafe Haus lançou dois pratos simples e repletos de conforto - o nhoque de batata gratinado (R$ 52) e a lasanha caseira à bolonhesa (R$ 59), ambos com fonduta, além do ravióli de bacalhau com molho béarnaise e crocante de castanhas (R$ 62), todos individuais.

Outro lançamento são os itens de mercearia, reunidos em um cardápio de encomendas e delivery . Entre as opções congeladas, há massas artesanais, como lasanha, nhoque, ravióli, capeletti e tortei, molhos e carnes. O restaurante fica no Centro de Santa Teresa e atende de quinta a domingo. Mais informações: (27) 99277-5264 e @restaurantecafehaus

Novidades do Cafe Haus

SUGESTÕES DA CANTINA

Inaugurado como bar, em um ponto movimentado da Rua do Lazer, o Gioconda mudou de proposta e agora é uma cantina italiana. Para a alta temporada, a casa lançou um risoto de funghi com iscas de filé (R$ 58, individual) e o nhoque de mandioca salteado na manteiga de ervas, ao molho sugo com camarão, manjericão e muçarela de búfala (R$ 125, para dois).

Outra novidade é o Spaghetti Toscana, massa ao molho sugo com linguiça toscana, manjericão, stracciatella (queijo coalhado feito com leite de búfala), azeitona preta e tomatinhos confit (R$ 86, para dois). Atende de quinta a domingo. Mais informações: (27) 99837-9513 e @gioconda.cantinaitaliana

Novidades da Gioconda

PAUSA PARA UM CHAZINHO

Na Rua do Lazer, afastada do burburinho dos bares, fica uma charmosa casa de chás e cafés especiais, a Afago. Para acompanhar as bebidas, a casa oferece sanduíches, quiches, saladas, pão de queijo caseiro, bolos, cookies, waffle, brownie e mimos como a Toast Doçura, fatia de pão de forma com Nutella e marshmallows tostados (R$ 13).

A vitrine de bolos, feitos na casa, é renovada a cada semana. O de chocolate e musse de maracujá e o red velvet com compota de cereja (R$ 14 a fatia) vão bem com os chás e as infusões. Para refrescar, prove o chá preto com laranja (R$ 11/220ml), e para esquentar peça a Doce Amêndoa, infusão também comestível de beterraba, canela e amêndoas (R$ 9/180ml).

A Afago Chás e Cafés Especiais fica na Rua do Lazer Crédito: Afago/Instagram

Lançamento para a temporada, o sanduíche Amor é feito no pão ciabatta com muçarela, copa lombo defumada e tomate cereja (R$ 18). O Afogatto (R$ 13) é um hit, feito com sorvete de creme produzido na casa e espresso.

A carta de cafés traz métodos de extração como V60, Clever e prensa francesa, e tanto os chás como as infusões, artesanais, são escolhidos em um menu olfativo. Abre de quarta a domingo. Mais informações: (27) 99811-5600 e @afago_chasecafes

Novidades da Afago

RISOTOS E PAVLOVA

O restaurante Casa 194, na Avenida José Ruschi, Centro, é especializado em massas, mas para a alta temporada apostou em três risotos: de tomate seco e rúcula com bife ancho (R$ 68), de camarão com laranja e gengibre (R$ 72) e de queijo com filé (R$ 68), todos individuais.

Uma nova sobremesa é a pavlova - suspiro recheado com morangos frescos e chantili de Ninho, finalizado com calda de chocolate e farofa de amêndoas caramelizadas (R$ 20). Funcionamento: de quinta a domingo. Mais informações: (27) 99963-1213 e @casa194.ristorante

Novidades do Casa 194

VAI UM CAFÉ AÍ?

Inaugurado esta semana na Avenida Getúlio Vargas, o Café 43 é um cantinho acolhedor dedicado aos grãos especiais. A cultura capixaba é retratada na parede, em pintura do artista plástico Rodrigo Brito com trechos de um poema de Elisa Lucinda. Além dos espressos, são servidos cafés filtrados, nos métodos V60, Aeropress, Clever, prensa francesa e Syphon (globinho).

Muffin e cinnamon roll são opções doces no novo Café 43, aberto esta semana Crédito: Samara Amorim

O cardápio de comidinhas traz em destaque o cinnamon roll (R$ 12) e o muffin com gotas de chocolate e farofa doce crocante (R$ 8), além dos bolos com calda - um dos mais elogiados é o de fubá com goiabada, receita da casa. A cafeteria funciona de terça a domingo e em feriados, a partir das 11h. Mais informações: (27) 99945-4343 e @cafe43.st

Café 43