Sopas proteicas para o almoço: 5 receitas para ajudar a melhorar o ganho de massa muscular

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a cenoura e o pimentão e refogue por cerca de 3 minutos. Junte o extrato de tomate e misture bem. Despeje o caldo de legumes e deixe levantar fervura. Adicione cuidadosamente as almôndegas e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Acrescente o grão-de-bico e o macarrão, cozinhando até que a massa fique macia e as almôndegas estejam completamente cozidas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com endro. Sirva em seguida.