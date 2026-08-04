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Seleção Brasileira

Pai de Neymar nega aposentadoria dele na seleção e diz que 'Copa é daqui 4 anos'

Jogador indicou aposentadoria da Canarinha em entrevista após a vitória do Santos sobre a UCV

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 14:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2026 às 14:54
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Neymar Pai disse, nesta segunda-feira (3), que o filho ainda não sabe realmente se não jogará mais pela seleção brasileira. O jogador indicou aposentadoria da Canarinha em entrevista após a vitória do Santos sobre a UCV, nos playoffs da Copa Sul-Americana, na semana passada. O pai do camisa 10 do Santos ressaltou que o tema ainda é uma dúvida. Em entrevista a jornalistas no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., ele disse que 'a Copa é daqui 4 anos' e que o filho disse que 'acha' que não quer. 


"Você está mal informado. Ele falou 'eu acho que pra mim terminou'. Ele acha. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil pra todos? Estamos falando de uma nova Copa do Mundo daqui quatro anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje?", disse Neymar Pai, em chegada ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.


Na semana passada, Neymar disse que seu momento na seleção 'já foi'. A fala aconteceu no retorno ao Santos após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, nas oitavas de final, contra a Noruega. 


"Agradeço [ao Lucas Moura], mas não vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais", afirmou Neymar, na zona mista, após Santos x UCV.


O pai do craque afirmou que o filho seguiu o coração na declaração. "Ele vai falar aquilo que ele sente, que o coração sente. Ele acha que, hoje, a Seleção terminou. Mas é um 'acho'. Ele acha", completou.

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neymar Neymar jr. Seleção brasileira
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