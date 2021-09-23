FOTOS: Veja quem prestigiou o lançamento do novo parque de Vitória

Lara Brotas, Lorenzo Pazolini, Américo Buaiz Filho, Sandra Matias e Mariana Buaiz: no lançamento do Parque Cultural Reserva Vitória, nesta quarta-feira (22) Crédito: Mônica Zorzanelli

Lorenzo Pazolini. Vitória ganha um novo parque público com espaços de arte e lazer em dezembro deste ano. Foi lançado nesta quarta-feira (22) o Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. O parque, com 16 mil m², promete se tornar o novo ponto turístico da Capital. O evento reuniu autoridades, empresários e o prefeito de Vitória,

O Reserva Vitória contará com área verde, paisagismo, ruas para pedestres, mobiliário urbano, bancos, árvores, brinquedos, equipamentos de ginástica, moderna e circuito de arte a céu aberto. Na mesma região, serão construídos dois empreendimentos imobiliários de grande padrão, o Ilha Vitória e o Ilha Trindade. A coletiva de imprensa para apresentação do projeto imobiliário será na segunda-feira (27).

Com investimento de mais de R$ 20 milhões, a Nova Cidade Empreendimentos, uma empresa do Grupo Buaiz, fez a doação do parque à Prefeitura Municipal de Vitória como presente de aniversário de 470 anos da cidade. O projeto de paisagismo é assinado pelo Escritório Burle Marx e o arquitetônico pela DG Projetos de Diocélio Grasselli.

ARTE CONTEMPORÂNEA

Lara Brotas, Lorenzo Pazolini, o artista Sandro Novaes, Américo Buaiz Filho e Sandra Matias: em frente à primeira obra entregue ao Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

O museu a céu aberto do parque conta com a curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea. Obras de arte de sete artistas estarão no espaço: os capixabas Sandro Novaes e Vilar, José Bechara, José Spaniol, Adrianna EU, Thainan Castro e Antônio Bokel.

Confira quem prestigiou o lançamento do Parque Cultural Reserva Vitória nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Lançamento do Parque Cultural Reserva Vitória

CAPIXABA NA DISPUTA DO ENDURANCE BRASIL

Único capixaba disputando a Imperio Endurance Brasil, Hugo Cibien, se prepara para a próxima etapa que será dia 2 de outubro, em Curitiba. Nesta semana, Hugo estará na Fitness Racing, que é um Centro de Treinamentos de pilotos com simulador. A pista do autódromo de Curitiba é desafiadora e a sexta etapa da competição promete ser disputadíssima. O piloto capixaba já está pronto para este desafio.” Esta corrida é muito importante para o campeonato, tivemos problemas na primeira prova de Curitiba esse ano. O carro quebrou na 2a etapa, logo no início da corrida, então esse resultado está engasgado para a gente”.

EXPOSIÇÃO

Léo Bahia, Stella Miranda e Alessandra Seadi: na abertura da exposição "Seja Herói: Resista!", no Centro de Vitória Crédito: Renata Rasseli

CULINÁRIA INFANTIL E SOLIDARIEDADE

Eduarda Buaiz comemora o sucesso nas inscrições para a edição especial do Mestre Kukinha para celebrar o Dia das Crianças. Foram arrecadados 250 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a Creche Pequeno Lar, em Vila Velha.

Nesta edição, o curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos terá o comando da chef Flávia Gama, que irá ensinar a fazer um cupcake divertido, no dia 2 de outubro, pelo Instagram @buaizalimentos, a partir das 10h.

COQUETEL

Ariane Oliveira e Heyd Tex: no evento Keranza no Camarim Tex em Jardim Camburi Crédito: Arthur Louzada

RR NEWS

Luzia Toledo convida para solenidade de entregas ao Asilo dos Idosos de Vitória, nesta quinta-feira, às 9h. O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini fará a inauguração da energia fotovoltaica ao asilo, uma emenda de Luzia, quando foi deputada estadual.

Bruno Lerry recebe para lançamento da Di Candelero Joalheria, nesta quinta-feira (23), às 20h, no Anasthacia Bistrô, Enseada do Suá.

Yohana Soares embarcou para Barcelona onde irá cursar mestrado em arquitetura, na Universidade Internacional da Catalunha, referência na área. Os pais Tatiana e Dorion Soares estão orgulhosos.

A advogada Flavia Fardim reúne familiares e amigos na próxima sexta (24), para comemorar seu aniversario no Studio Lounge. Sob os cuidados de Mikely Melo, a festa terá decoração de Sandra Siqueira e bolos e doces de Evilazia Navarro.