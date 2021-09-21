Cabeleireiro do ES realiza ensaio fotográfico para Outubro Rosa

Pacientes, influencers e organizadores do ensaio "Você é Única" Crédito: Jociane Bristt

Dirceu Paigel, se prepara para a quarta edição da mostra "Você é Única", ensaio fotográfico que conta com pacientes em tratamento contra o câncer de mama e mulheres que já venceram a doença, realizada em parceria com a O cabeleireiro especializado em perucas e mega hair,, se prepara para a quarta edição da mostra "Você é Única", ensaio fotográfico que conta com pacientes em tratamento contra o câncer de mama e mulheres que já venceram a doença, realizada em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

A iniciativa contará com a colunista Renata Rasseli como uma das madrinhas. Além de ser uma das modelos do ensaio, ela terá o papel de conscientizar sobre o câncer de mama, além de reforçar o empoderamento feminino. Também participam da exposição a apresentadora Viviane Anselme e a influencer Naiziinha Barbosa, que completam o time de madrinhas. A fotógrafa Mônica Zorzanelli assinará o ensaio e promete imprimir toda sua energia e alegria nos registros.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Dimitri Vieira, Beatriz, Priscila Moura e Francisco: celebrando 40 anos em família! Crédito: Divulgação

SÃO PAULO É HIT

Com o avanço da imunização, o nível de confiança e o desejo de viajar dos brasileiros aumentaram. A cidade de São Paulo é o destino mais buscado pelos turistas que irão se deslocar de avião ainda este ano. Segundo levantamento do ViajaNet, agência virtual de turismo, que monitorou o volume de vendas de passagens aéreas para destinos nacionais para os próximos três meses, a maior região metropolitana do Brasil é responsável por mais de 15% do interesse.

Na segunda posição, aparece a cidade do Rio de Janeiro, com 10,4%, seguida por Fortaleza, no Ceará, com 5,8% do volume total de bilhetes emitidos para voos domésticos.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O aniversariante Mazinho dos Anjos, Ludmila Machado dos Anjos e as filhas Catarina Machado dos Anjos, Manuela Machado dos Anjos e Luiza Machado dos Anjos: celebrando 40 anos! Crédito: Divulgação

CONTROLE BIOLÓGICO NA AGRICULTURA

Na agricultura, cada vez mais saem de cena os agrotóxicos para dar lugar aos insetos, fungos, bactérias e vírus, organismos naturais, que ajudam a combater pragas e doenças e tornam a produção de alimentos mais saudáveis. O coordenador do curso de agronomia da Faesa, ofertado em Linhares, Renan Queiroz, explica que a demando por uma alimentação saudável tem impulsionado o uso do controle biológico na agricultura. A técnica vem crescendo entre os produtores, inclusive no Espírito Santo. “O controle biológico consiste na utilização de organismos naturais, como insetos, fungos e bactérias, para combater pragas e doenças que afetam a produção agrícola. Eles são capazes de proporcionar uma produção mais sustentável, gerando alimentos mais saudáveis, sem contaminar o meio ambiente. Hoje, o controle biológico é uma grande tendência na agricultura brasileira e mundial, além de ser um conhecimento indispensável para futuros agrônomos”, destaca.

DECORAÇÃO

Leticia Cecato: em visita a Tok&Stok Studio, no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

COOPERATIVISMO FINANCEIRO

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e com mais de 5 milhões de associados pelo país, o Sicredi começará a atuar no Espírito Santo nos próximos dias. Com a abertura das duas primeiras agências na cidade de Colatina, o Sicredi passa a estar presente em 25 estados, além do Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros para seus associados. Em nível nacional, são mais de 2 mil agências em mais de 1,5 mil cidades. O Sicredi, com mais de 115 anos de atuação, é a única instituição financeira em mais de 200 municípios brasileiros.

“O Sicredi entende a importância de levar os valores e os benefícios do modelo cooperativista de crédito para todos os estados da Federação. Essa é uma maneira de contribuirmos para a transformação das comunidades das quais fazemos parte por meio do fomento ao desenvolvimento local, à geração de emprego e renda, e à melhoria da qualidade de vida”, explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. A primeira inauguração de agência está prevista para esta semana.

BRINDE CAPIXABA

Stefano. Lombardi Jr. e Mari Severo, Adriana Balestrero e José Olavo Macedo: domingo de cerveja artesanal em Viana Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Jaque Devens celebra idade nova nesta terça-feira (21), mas iniciou as comemorações no final de semana, ao lado do marido Francisco Carvalho, em tour gastronômico e cultural em São Paulo. Feliz aniversário!

Quem aniversaria nesta terça-feira (21) é José Luiz Kfuri. Parabéns pra você!

A jornalista Elaine Garau acaba de lançar o livro "A Jornada do Mestre", uma homenagem aos professores e traz histórias de profissionais da educação "comuns" que realizaram o extraordinário. "É o presente ideal para dar no dia 15 de outubro. E, neste ano, eles merecem mais do que nunca um reconhecimento, né? Como se empenharam nesta pandemia!"

"O novo papel da liderança estratégica" será o tema do debate virtual mediado por Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em gestão de lideranças, nesta quarta-feira (22), às 19h30, via plataforma Zoom. Os convidados para o bate-papo são Rodrigo Dessaune, CEO da ISH Tecnologia; Marcelo Tinti, CEO Grupo Águia Branca (Divisão Comércio); e Oskar Kedor, CEO da Mobility S/A. O evento é gratuito. Para participar, é necessário se inscrever pelo link disponível no instagram @selectain.

Luciana Carrupy Machado Sogame, Silvia Moreira Trugilho, Rafaela de Castro Catão e Caio Duarte Neto são organizadores do livro "Geotecnologias no Serviço de Atendimento Móvel no Espírito Santo: Mapeamento para Política Pública e Tomada de Decisão". Será lançado no dia 22h, às 18, no Vitória Grand Hall, em Vitória, pela Editora Emescam.