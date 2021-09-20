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Renata Rasseli

Escritora do ES é selecionada pela Bienal Virtual Mineira do Livro

Anya Piffer vai falar sobre seu segundo livro "Iniciando uma nova humanidade", no próximo dia 27. Evento começa nesta terça (21)

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:14

Públicado em 

20 set 2021 às 11:14
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Anya Piffer, escritora e mentora
Anya Piffer Escritora e Mentora Crédito: Divulgação
A autora capixaba Anya Piffer foi selecionada pela curadoria da Bienal Virtual Mineira do Livro para abordar o tema relacionado ao seu segundo livro "Iniciando uma nova humanidade",  publicado pela editora Chico Xavier em 2021.  
A apresentação da escritora capixaba será no dia 27 deste mês, das 14h às 15h,  com o tema "Iniciando uma nova humanidade depois da pandemia". A participação é gratuita e a inscrição pode ser realizada por meio do link https://www.bienalvirtual.com.br/cadastro.
No livro, a terapeuta espiritual aborda  as grandes lições aprendidas em momentos de turbulência e caos. 
A Bienal Mineira do Livro é a maior iniciativa em prol do livro em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Em sua edição virtual, de 21 a 30 de setembro, na plataforma www.bienalvirtual.com.br, o evento contará com  60 horas de programação, 150 convidados, autores dos mais diversos gêneros e temas relevantes sobre o livro, mercado editorial,  leitura,  cultura e a educação.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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