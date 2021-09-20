Escritora do ES é selecionada pela Bienal Virtual Mineira do Livro

Anya Piffer Escritora e Mentora Crédito: Divulgação

A autora capixaba Anya Piffer foi selecionada pela curadoria da Bienal Virtual Mineira do Livro para abordar o tema relacionado ao seu segundo livro "Iniciando uma nova humanidade", publicado pela editora Chico Xavier em 2021.

A apresentação da escritora capixaba será no dia 27 deste mês, das 14h às 15h, com o tema "Iniciando uma nova humanidade depois da pandemia". A participação é gratuita e a inscrição pode ser realizada por meio do link https://www.bienalvirtual.com.br/cadastro.

No livro, a terapeuta espiritual aborda as grandes lições aprendidas em momentos de turbulência e caos.