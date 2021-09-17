Empresa do ES está na lista das 250 maiores do mundo em 2021

Tem capixaba na lista 250 maiores empresas mundiais em 2021. A ISH aparece na 26ª posição no setor de tecnologia na nova pesquisa do MSSP Alert, divulgada nesta quinta-feira (16). Em 2020, a empresa ficou na 27ª posição no ranking.
A lista conta com outras gigantes brasileiras como Safeway e Netsecurity.
Mas as conquistas não param por aí. Pesquisa do ISG Provider Lens do Brasil de 2021 aponta a ISH como líder nos três quadrantes de serviços: Technical Security Services, Strategic Security Services e Managed Security Services. posicionada junto a gigantes mundiais.