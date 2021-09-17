Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Empresa do ES está na lista das 250 maiores do mundo em 2021

A ISH aparece na 26ª posição no setor de tecnologia na nova pesquisa do MSSP Alert, divulgada nesta quinta-feira (16)

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 10:45

Públicado em 

17 set 2021 às 10:45
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rodrigo Dessaune é o CEO da ISH Tecnologia
Rodrigo Dessaune é o CEO da ISH Tecnologia Crédito: Divulgação
Tem capixaba na lista 250 maiores empresas mundiais em 2021. A ISH aparece na 26ª posição no setor de tecnologia na nova pesquisa do MSSP Alert, divulgada nesta quinta-feira (16). Em 2020, a empresa ficou na 27ª posição no ranking. 
 A lista conta com outras gigantes brasileiras como Safeway e Netsecurity.
Mas as conquistas não param por aí. Pesquisa  do ISG Provider Lens do Brasil de 2021 aponta a ISH como líder nos três quadrantes de serviços: Technical Security Services, Strategic Security Services e Managed Security Services. posicionada junto a gigantes mundiais.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Economia Somos Capixabas Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados