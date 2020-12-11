Capixaba ISH está na lista das 200 maiores empresas de tecnologia do Brasil

Rodrigo Dessaune, CEO da ISH Tecnologia Crédito: Divulgação

Rodrigo Dessaune. ISH Tecnologia ficou na posição 102 no Anuário Informática Hoje 2020, com as 200 maiores empresas de tecnologia que operam no Brasil, lançado nesta quarta-feira (09). Além disso, ocupou o 9º lugar entre as que mais cresceram em 2019, e é a única empresa do Espírito Santo listada. É comandada pelo empresário

O Anuário Informática Hoje faz, desde 1986, a análise do desempenho econômico-financeiro das empresas que atuam no mercado brasileiro de tecnologia da informação. O Anuário publica o ranking das 200 maiores empresas de TI do país, de acordo com sua receita líquida, escolhe as empresas Destaque do Ano em cada um dos segmentos que compõem o mercado brasileiro de TI e elege a Empresa do Ano. Todos os dados são analisados pela equipe que produz o Anuário Informática Hoje, sob a supervisão de professores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

RECADO AOS EMPRESÁRIOS

Sempre presente em eventos no Espírito Santo, o presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Marcos Troyjo, durante live nesta quinta-feira (10) sobre cenário econômico e político, apontou quatro tendências para 2021 para a reflexão do empresariado: a importância das economias emergentes e a formação das cadeias globais de valor, o fluxo de investimentos a partir de grandes acordos comerciais, reformas estruturais internas e os talentos.

EMPRESÁRIO DO ANO

Prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal, vice-presidente da Fibrasa e homenageado, Léo de Castro, e o presidente da Associação dos Empresários da Serra, Cícero Moro: na entrega do XIV Prêmio Mérito Empresarial da Serra Crédito: Edson Reis

HOMENAGEM NO DIA DO ARQUITETO

Angela Gomes recebe homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) na próxima terça-feira, dia 15, às 19h, na sede da instituição, em Vitória. No evento, que será realizado para comemorar o Dia do Arquiteto e também para empossar a nova diretoria do Conselho, Angela ganhará a placa de Arquiteta do Ano, um reconhecimento por sua contribuição para a Arquitetura do Espírito Santo. Atuante na profissão há 34 anos, sua empresa é responsável por projetos importantes para a cidade como o Parque Botânico Vale e a Praça do Papa. Ela afirma que a dinâmica entre as escalas e as pessoas é o que a move na profissão.

INAUGURAÇÃO

O vereador eleito Leandro Piquet, a anfitriã Andréia Lopes e o diretor da Unimed Vitória Gustavo Peixoto: novo escritório de consultoria em comunicação na Praia do Canto Crédito: Vitor Machado

Inauguração do novo escritório de Andréia Lopes

CIRURGIA ROBÓTICA

Antônio Benjamim Neto, CEO da Rede Meridional, comemora um grande marco. O Meridional Cariacica atingiu esta semana, a marca de 100 cirurgias feitas pelo Programa de Cirurgia Robótica com o robô Da Vinci Xi após apenas quatro meses do seu início. O número de procedimentos bem sucedidos em um curto espaço de tempo é recebido como consolidação de um investimento de R$ 25 milhões que foi feito com o intuito de trazer excelência e segurança aos pacientes.

Após o marco da centésima cirurgia, a Rede Meridional irá realizar um workshop sobre o programa gratuitamente e com transmissão 100% online pelo o Youtube Rede Meridional. O evento, que acontece no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 19h30, trará palestra sobre certificação e treinamento para robótica, situação da robótica no Brasil, além da falar sobre aplicabilidade dos procedimentos, fundos de investimento na saúde e muito mais.

CASAMENTO

Valentina Dórea Lima, Marcelo Lima, os noivos Victoria Dórea Lima e Daniel Pereira, Helia Dórea e Marcelo Lima: casamento civil na Mata da Praia Crédito: Cacá Lima

RICARDO SILVEIRA FOR ALL

A hairstylist Ana Paula Leite acaba de trazer mais uma novidade ao seu espaço de beleza, que comanda na Praia do Canto. Ela fechou parceria com o maquiador Ricardo Silveira, que atenderá no local com o seu projeto “Ricardo For All”, em que faz seus dias de noiva em alguns salões. O trabalho do maquiador - que está no mercado há mais de 10 anos - vai se somar aos diversos serviços de beleza disponíveis no local, como tratamentos estéticos com a Emagresse, tratamentos capilares e tricologia do salão, além do serviço de lounge assinado pelo Barlavento Beach Bar & Lounge, que será estendido aos dias de noiva, com seus drinques especiais. “O diferencial aqui são esses espaços de massagem e a área gourmet, que vai agregar ao atendimento dele”, explica Ana Paula. O lançamento desta parceria acontece em evento para cerimonialistas na próxima terça-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 18h.

ENCONTRO DE CHEFS

Os chefs Harum Katharian, Hugo Grassi e Juarez Campos: em jantar exclusivo, na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

DE CAROL PARA CAROL

Mais uma famosa foi conquistada pelas joias autorais e cheias de significado da designer Carolina Neves: a atriz e apresentadora do programa Domingo Espetacular da TV Record, Carolina Ferraz. Usando um uma chocker de topázio sky e rubelitas e um colar longo de esmeraldas e diamantes brancos que realçaram ainda mais a sua beleza, a atriz usou as joias para a gravação de uma campanha e que foi veiculado em seu instagram.

ANIVERSÁRIO

Lourdes Bolzan e o aniversariante Renato Bourguignon: almoço de parabéns pra você, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

PRESENÇA ONLINE

A consultora de Marketing e Conexão, Alessandra Brandão, comemora o convite para falar a um grupo de empresários do município de Serra, nesta sexta-feira (11), sobre as ferramentas necessárias para se ter uma presença online, manter a persona bem definida, produzir conteúdo de qualidade e adequado ao posicionamento desejado. Alessandra é especialista em estratégias que unem marcas, empresas e pessoas.