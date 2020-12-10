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Renata Rasseli

Marca tradicional do varejo do ES entra para o e-commerce

Com mais 100 unidades físicas, a Itapuã Calçados acelerou o projeto da loja virtual devido à pandemia do coronavírus

Públicado em 

10 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fachada de loja: Itapuã Calçados
Loja da Itapuã Calçados Crédito: Divulgação/Itapuã Calçados
Prestes a completar 65 anos, a Itapuã Calçados, uma das marcas mais tradicionais do varejo capixaba, entrou para  e-commerce. Com quase mil funcionários, a empresa acelerou os passos para lançamento de sua loja virtual, projeto que já era prioritário, mas que ganhou velocidade de implantação com a pandemia. Agora, os produtos da marca podem ser adquiridos em todo o país.
Mas as mudanças são muito mais profundas, especialmente pela análise preditiva que norteará os produtos de marca própria. “Até aqui, pilotamos nossas operações olhando para o retrovisor, sem se antecipar às tendências. Com as novas tecnologias e processos, promovidos pela transformação digital da empresa, conseguiremos nos antecipar ou até criar novas tendências”, explica Thiago Cardeal, diretor de Negócios da Itapuã.

NATAL

Rita Camata e Emar Batalha
Rita Camata e Emar Batalha: confraternização natalina, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

DO ES PARA O MUNDO

Nosso músico Fábio Carvalho celebra: seu hit "Solte Os Cabelos"',  gravado com seu ex- grupo Manimal no álbum "Tow Tow"em 2000,  será relançado em formato de EP, pela Lona Musik, gravadora de Berlim, em parceria com o também capixaba Cid Travaglia. 

CONFRATERNIZAÇÃO

Rita Rocio Tristão e Márcia Abreu
Rita Rocio Tristão e Márcia Abreu Crédito: Cloves Louzada

DRIVE-THRU DO BEM

Que tal ajudar o próximo e aquecer o coração neste Natal? Na próxima semana, dia 16, das 14h às 16h, a Pró-Matre estará recebendo doações de fralda descartável infantil (tamanho RN e P) em um drive-thru do bem para suprir a demanda dos recém-nascidos internados na maternidade. A campanha “Natal, Doe Mais Amor” abrange, ainda, a Santa Casa de Vitória, que também necessita de fraldas (M, G ou GG) para os pacientes do SUS internados no local. Caso não consiga participar do drive-thru, mas tenha interesse de colaborar, os dois hospitais têm ponto de coleta. E se preferir ficar em casa, também é possível doar qualquer quantia pelo PicPay, procurando por Amigos da Santa Casa.

MODA

Camila e Andrea Macarini
Camila e Andrea Macarini: em tarde fashion  Crédito: Mônica Zorzanelli

MARCA CAPIXABA NA VOGUE

Com 42 anos de tradição em joias, a marca capixaba Bautz sempre esteve entre as referências neste segmento, especialmente no mercado capixaba. Desde o início do ano, a empresa lançou sua nova marca, voltada para a produção de alianças com peças exclusivas e personalizadas, sob o comando dos irmãos Karla e Arthur Bautz. E repercutindo o sucesso das peças capixabas, a Bautz Alianças ganhou destaque nesta semana nas redes sociais da Vogue Noivas. A publicação ressaltou em seu Instagram o trabalho que a marca realiza ao refletir na peça detalhes sobre a história do casal – seja uma frase especial ou o desenho de um lugar marcante para os dois. “

MONTANHAS DO ES

Cláudio Chieppe, Carol Chieppe e Frederico Diniz
Cláudio Chieppe, Carol Chieppe e Frederico Diniz: em encontro festivo em Domingos Martins Crédito: Cloves Louzada

VEM, VERÃO!

Rute Mercurio, Fernando Del Piero, Pablo Lins, Keila Motta, Victor Pinheiro e Ana Paula Galeão fazem parte do time de médicos confirmados para a Festa Vem Verão, organizada por Fernanda Prates, e planejada para acontecer neste sábado (12), no Enseada CCVV, às 17h. A anfitriã desse seleto é grupo é Raigna Vasconcelos.

QUERIDAS DE RR

Anice e Marilene Moretto
Anice e Marilene Moretto: em confraternização de Natal na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO DIRETOR DA ABERJE-ES

O gerente de Comunicação da Unimed Vitória, Breno Arêas, foi nomeado nesta quarta-feira (9) como diretor do Capítulo Espírito Santo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje-ES). Como representante da entidade, Arêas deve cumprir a função social de promover a comunicação nas organizações, gerar conhecimento e fortalecer o papel estratégico do comunicador, tornando o trabalho da Aberje referência no Estado. Trata-se de uma continuidade do trabalho iniciado pelos ex-diretores Letícia Lindenberg, da Rede Gazeta, e de Mauricio Manzali, Gerente de Comunicação da Vale.

INAUGURAÇÃO

Cristiane Campinhos e Fabiana Pimentel
Cristiane Campinhos e Fabiana Pimentel:  lançamento de marca de acessórios, na Praia do Canto  Crédito: Mônica Zorzanelli

QUE VENHA 2021!

De chefe de concessionária a chefe de cozinha por uma noite: o diretor comercial da Prime Hyundai, Marcelo Sartório, vai proporcionar uma experiência diferente aos seus colaboradores e revelar mais um de seus talentos, hoje (10), às 19h, na unidade da Serra. É que ele próprio vai preparar o prato que será servido durante o jantar de confraternização de fim de ano da equipe. O menu escolhido foi o clássico risoto de filé com gorgonzola. 

JANTAR

O empresário Júlio Campagnaro vai receber em sua casa, na sexta-feira (11), os fraqueados da Farmácia Alquimia para um jantar de confraternização de fim de ano. Presença confirmada, claro, da sócia Raigna Vasconcelos. O planejamento do encontro está seguindo todos os protocolos de segurança e contará com buffet assinado por Hugo Grassi e produção cerimonial e decoração de Ingrid Castro.

GIN EXCLUSIVO

Em parceria com a Destilaria San Basille, o Barlavento Beach Bar & Lounge agora terá um gin com rótulo exclusivo. O lançamento será nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, com coquetel das 18h às 21h, no rooftop do Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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