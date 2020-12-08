ES registra aumento de uniões estáveis durante a pandemia

O número de uniões estáveis aumentou consideravelmente durante a pandemia – entre maio e agosto, o Espírito Santo registrou alta de 60%. O presidente do Sindicato dos Notarios e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) chama a atenção para os direitos e deveres dos casais que optam pelo ato. “A união estável determina os mesmos direitos e deveres que um casamento, descritos na legislação como felicidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos”, explica. E mais, embora não haja mais a exigência de prazo mínimo para configurar a união estável, é exigida uma união de dois anos para que os parceiros tenham direito aos benefícios previdenciários.
ANIVERSÁRIO
GAME CIDADE DAS PROFISSÕES
Um projeto inédito no Brasil acaba de ser lançado no Espírito Santo e vai ajudar estudantes do Ensino Médio na escolha da profissão por meio de um game. A Faesa Centro Universitário investiu na ideia de criar um teste vocacional gamificado, que deu origem ao game Cidade das Profissões, disponível gratuitamente para Android e IOS ou online, por meio da plataforma Ensino Médio +. A gamificação é uma tendência crescente em todas as áreas e é capaz de trazer ludicidade para diversas situações. No jogo Cidades das Profissões, criado por uma equipe multidisciplinar, composta por desenvolvedores, psicólogos, publicitários e profissionais de várias áreas, o objetivo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de terem um direcionamento sobre a escolha da profissão por meio de uma experiência leve e divertida.
De acordo com a gerente de Marketing da Faesa, Carolina Bento, o game foi uma das soluções encontradas para dialogar sobre carreiras com essa geração multiconectada. “Estamos muito felizes com o resultado obtido e acredito que o game será um sucesso porque vai provocar os jovens e adolescentes a testarem sua afinidade com as carreiras de forma lúdica e atrativa. Temos certeza que essa ferramenta será de grande valor para estudantes e educadores”.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
REINAUGURAÇÃO
Apostando na retomada da economia e dando início a um novo momento, Francisco Assis Giovanelli e os filhos Dyonatan e Fabrício, reinauguram o Caranguejo do Assis, nesta quinta-feira, 10, após obras de modernização. O espaço foi totalmente repaginado e traz um conceito de arquitetura atual, que prioriza o conforto e comodidade do cliente, assinado pelo design de interiores, Sergio Palmeira.
TEATRO
NOVO DESAFIO
A empresária Gleice Bonadiman está cuidando dos últimos detalhes para a inauguração da sua Odontoclinic, em Laranjeiras, na Serra. A unidade contará com cerca de 17 profissionais para oferecer soluções completas para tratamentos odontológicos e estará aberta ao público a partir do próximo dia 16 (quarta-feira).
CONGRESSO MÉDICO
VERÃO NO ES
A estação mais quente do ano já está se aproximando e, com ela, o Espírito Santo recebe ainda mais turistas. Segundo o levantamento mais recente da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o ônibus é o segundo meio de deslocamento mais usado pelos turistas para chegar em terra capixaba, o equivalente a 18,7% das viagens, ficando atrás apenas dos trajetos feitos por automóveis próprios. “Nossas expectativas são boas para o verão. O turismo está retornando e estamos prontos para continuar transportando os viajantes com segurança”, explica o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.
NATAL
CENÁRIO PARA 2021
O cenário econômico e político para 2021 será tema da última reunião do ano do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do ES (GPAEES). Organizado pelo economista Clóvis Vieira, o encontro acontece nesta quinta-feira (10) e vai discutir as perspectivas de retomada das atividades, os desafios dos impasses fiscais e a incerteza sobre o que ocorrerá na economia no cenário pós-pandemia. Marcos Troyjo, presidente do Banco dos Brics, já confirmou sua participação diretamente de Xangai, na China.