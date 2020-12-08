ES registra aumento de uniões estáveis durante a pandemia

União estável Crédito: shutterstock

O número de uniões estáveis aumentou consideravelmente durante a pandemia – entre maio e agosto, o Espírito Santo registrou alta de 60%. O presidente do Sindicato dos Notarios e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) chama a atenção para os direitos e deveres dos casais que optam pelo ato. “A união estável determina os mesmos direitos e deveres que um casamento, descritos na legislação como felicidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos”, explica. E mais, embora não haja mais a exigência de prazo mínimo para configurar a união estável, é exigida uma união de dois anos para que os parceiros tenham direito aos benefícios previdenciários.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Jacqueline Pretti, os filhos Yasmin e Enzo e o marido Sandro Pretti: celebrando 50 anos em família Crédito: Pepê

GAME CIDADE DAS PROFISSÕES

Um projeto inédito no Brasil acaba de ser lançado no Espírito Santo e vai ajudar estudantes do Ensino Médio na escolha da profissão por meio de um game. A Faesa Centro Universitário investiu na ideia de criar um teste vocacional gamificado, que deu origem ao game Cidade das Profissões, disponível gratuitamente para Android e IOS ou online, por meio da plataforma Ensino Médio +. A gamificação é uma tendência crescente em todas as áreas e é capaz de trazer ludicidade para diversas situações. No jogo Cidades das Profissões, criado por uma equipe multidisciplinar, composta por desenvolvedores, psicólogos, publicitários e profissionais de várias áreas, o objetivo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de terem um direcionamento sobre a escolha da profissão por meio de uma experiência leve e divertida.

De acordo com a gerente de Marketing da Faesa, Carolina Bento, o game foi uma das soluções encontradas para dialogar sobre carreiras com essa geração multiconectada. “Estamos muito felizes com o resultado obtido e acredito que o game será um sucesso porque vai provocar os jovens e adolescentes a testarem sua afinidade com as carreiras de forma lúdica e atrativa. Temos certeza que essa ferramenta será de grande valor para estudantes e educadores”.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Marly Farah e Thiago Bozi: celebrando o 1º aniversário de Theo Crédito: Elani Passos

REINAUGURAÇÃO

Apostando na retomada da economia e dando início a um novo momento, Francisco Assis Giovanelli e os filhos Dyonatan e Fabrício, reinauguram o Caranguejo do Assis, nesta quinta-feira, 10, após obras de modernização. O espaço foi totalmente repaginado e traz um conceito de arquitetura atual, que prioriza o conforto e comodidade do cliente, assinado pelo design de interiores, Sergio Palmeira.

TEATRO

O ator José Augusto Loureiro, que deu a vida a Rubem Braga em "A vida em Voz Alta", entre os diretores de produção Bruna Dornellas e Wesley Telles Crédito: Vitor Zorzal

NOVO DESAFIO

A empresária Gleice Bonadiman está cuidando dos últimos detalhes para a inauguração da sua Odontoclinic, em Laranjeiras, na Serra. A unidade contará com cerca de 17 profissionais para oferecer soluções completas para tratamentos odontológicos e estará aberta ao público a partir do próximo dia 16 (quarta-feira).

CONGRESSO MÉDICO

José Antônio Fiorot Junior e Camila Fiorot: no 1º Congresso Capixaba de Neurologia Crédito: ELANI PASSOS

VERÃO NO ES

A estação mais quente do ano já está se aproximando e, com ela, o Espírito Santo recebe ainda mais turistas. Segundo o levantamento mais recente da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o ônibus é o segundo meio de deslocamento mais usado pelos turistas para chegar em terra capixaba, o equivalente a 18,7% das viagens, ficando atrás apenas dos trajetos feitos por automóveis próprios. “Nossas expectativas são boas para o verão. O turismo está retornando e estamos prontos para continuar transportando os viajantes com segurança”, explica o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

NATAL

Marina Lorenzoni, Filipe Marques e as filhas Luiza e Lara Crédito: Ana Beloni

CENÁRIO PARA 2021