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Renata Rasseli

Festival de Música Erudita do ES é indicado a prêmio nacional

Sob o comando de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, o festival capixaba foi indicado ao Grande Prêmio Concerto 2020 na categoria "Reinvenção na Pandemia", promovido pela revista Concerto, referência no Brasil

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:23

Públicado em 

04 dez 2020 às 16:23
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Festival de Música Erudita do ES
Festival de Música Erudita do ES Crédito: Fabrício Zucoloto
O verbo do ano é reinventar, correto? É com grande orgulho e alegria que compartilhamos a notícia de que o Festival de Música Erudita do ES, sob o comando de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, foi indicado ao Grande Prêmio Concerto 2020 na categoria "Reinvenção na Pandemia", promovido pela revista Concerto, referência no Brasil.
Neste ano, o festival foi totalmente online e aberto para o mundo com uma audiência que chegou a 200 mil pessoas nas redes sociais.
Além do prêmio da crítica, escolhido pelo júri especializado, haverá também a votação do público. Acesse o site do prêmio e vote na produção capixaba.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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