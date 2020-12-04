Festival de Música Erudita do ES é indicado a prêmio nacional

O verbo do ano é reinventar, correto? É com grande orgulho e alegria que compartilhamos a notícia de que o Festival de Música Erudita do ES, sob o comando de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, foi indicado ao Grande Prêmio Concerto 2020 na categoria "Reinvenção na Pandemia", promovido pela revista Concerto, referência no Brasil.
Neste ano, o festival foi totalmente online e aberto para o mundo com uma audiência que chegou a 200 mil pessoas nas redes sociais.
Além do prêmio da crítica, escolhido pelo júri especializado, haverá também a votação do público. Acesse o site do prêmio e vote na produção capixaba.