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Em novembro

8ª edição do Festival de Música Erudita do ES será virtual; confira a programação

Devido à pandemia do coronavírus, evento contará com concertos e debates transmitidos, de 6 a 28 de novembro, pelo YouTube

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 07:00
Músicos da Camerata Sesi ES que se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Músicos da Camerata Sesi ES que se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Jackie Campos
A 8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo foi confirmada para este ano. Pela pandemia da Covid-19, o evento acontecerá entre os dias 6 e 28 de novembro, com oito concertos virtuais e cinco debates que serão transmitidos gratuitamente no canal do festival no YouTube.
Sob direção de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, a programação propõe uma reflexão sobre as fronteiras do momento que o Brasil e mundo estão atravessando. 
"Estamos propondo o deslocamento do foco do repertório usual de música de concerto tradicional realizado no Brasil, em geral obras de países centrais da Europa, para um universo riquíssimo de composições pouco ou nada conhecidas pelo público, com ênfase na produção de compositoras, explica a curadora convidada desta edição, Livia Sabag.
Assim, o repertório dos concertos será formado por obras de compositores brasileiros, latino-americanos e portugueses dos séculos XX e XXI. Entre eles, estão: Astor Piazolla, Babi de Oliveira, Cacilda Borges Barbosa, César Guerra-Peixe, Eurico Carrapatoso, Daniel Schvetz, Fernando Lopes-Graça, Heitor Villa-Lobos, Jocy de Oliveira, Kilza Setti, Maria Luisa Anido, Tatiana Catanzaro, e a capixaba Terezinha Dora.
As transmissões acontecerão às sextas e sábados, sempre às 20h. A programação conta com estreias nacionais, como o quarteto de cordas LHomme Desarmé, do compositor português Eurico Carrapatoso, e o quinteto Trilogia del Ángel, do argentino Daniel Schvetz.

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Entre os artistas convidados destaca-se a participação de Camila Titinger, Emmanuele Baldini, Luciano Maia, Manuela Freua, Marina Considera, Meire Norma, Willian Lizardo e Ricardo Ballestero. O festival conta também com a Orquestra Camerata SESI - orquestra residente da oitava edição - e a participação especial da OSES - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que serão regidas pelos maestros Gabriela Queiroz e Helder Trefzger.
"Nossa intenção em 2020 é apresentar uma versão mais coesa e moderna, com atenção maior para concertos de câmara e a música brasileira contemporânea, executada por artistas de renome nacional", detalha Tarcísio Santório. Com todos estes detalhes e a possibilidade que a internet traz, o diretor espera um aumento do público, chegando a 15 mil views por apresentação.

PROGRAMAÇÃO

CONCERTOS

  • 06 de Novembro
  • Concerto de Abertura
  • Orquestra Camerata Sesi, Luciano Maia e solistas da OSES
  • Regência: Gabriela Queiroz

  • 07 de Novembro
  • Violão e voz
  • Bruno Madeira e Priscila Aquino

  • 13 de Novembro
  • Concerto piano, clarinete, voz e violino
  • Meire Norma, Willian Lizardo e Clarinetista OSES
  • Participação especial: Natércia Lopes e Jaqueline Lima

  • 14 de Novembro
  • Duos e solos de violino e violoncelo
  • Gabriela Queiroz e Jonathan Azevedo

  • 20 de Novembro
  • Quartetos e quinteto de cordas
  • Quarteto Bratya - Diego Adinolfi, Elton Reis, Rodney Silveira e Jonathan Azevedo
  • Participação especial: Leandro Nery

  • 21 de Novembro
  • Voz e violino
  • Emmanuelle Baldini e Manuela Freua

  • 27 de Novembro
  • Voz e piano
  • Ricardo Ballestero e Camila Titinger

  • 28 de Novembro
  • Concerto de encerramento
  • Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera
  • Participação especial: OSES-Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
  • Regência: Helder Trefzger

LIVES

  • 07 de Novembro, às 17h
  • Mesa-redonda
  • Compositoras nas Salas de Concerto
  • Alba Bomfim
  • Camila Fresca
  • Eliana Almeida Monteiro da Silva
  • Mediação: Livia Sabag

  • 14 de Novembro, às 17h
  • Mesa-redonda
  • Música Contemporânea e Sociedade
  • Antônio Ribeiro
  • Maurício De Bonis
  • Tatiana Catanzaro
  • Mediação: Gabriel Rhein-Schirato

  • 21 de Novembro, às 17h
  • Mesa-redonda
  • Fernando Lopes Graça e as Pontes Brasil-Portugal
  • Ana Cláudia Assis
  • Guilhermina Lopes
  • Mediação: Ricardo Ballestero

  • 27 de Novembro, às 17h
  • Conversa
  • Erudito e Popular na Música Brasileira
  • Leonardo Martinelli
  • Manuela Freua
  • Ligiana Costa

  • 28 de Novembro, às 17h
  • Diálogo
  • Música Clássica e Produção Áudio-visual
  • João Pedro Cachopo
  • Livia Sabag

SERVIÇO

  • 8º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO 
  • Data: de 6 a 28 de novembro de 2020
  • Plataforma: pelo canal do YouTube do festival
  • Ingressos: acesso gratuito
  • Informações: pelo site oficial do festival

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