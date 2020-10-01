8ª edição do Festival de Música Erudita do ES será virtual; confira a programação

Músicos da Camerata Sesi ES que se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Jackie Campos

6 e 28 de novembro, com oito concertos virtuais e cinco debates que serão transmitidos gratuitamente no canal do festival no YouTube. A 8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo foi confirmada para este ano. Pela pandemia da Covid-19 , o evento acontecerá entre os dias, comque serão transmitidosno canal do festival no YouTube.

Sob direção de Tarcísio Santório Natércia Lopes , a programação propõe uma reflexão sobre as fronteiras do momento que o Brasil e mundo estão atravessando.

"Estamos propondo o deslocamento do foco do repertório usual de música de concerto tradicional realizado no Brasil, em geral obras de países centrais da Europa, para um universo riquíssimo de composições pouco ou nada conhecidas pelo público, com ênfase na produção de compositoras, explica a curadora convidada desta edição, Livia Sabag.

Assim, o repertório dos concertos será formado por obras de compositores brasileiros, latino-americanos e portugueses dos séculos XX e XXI. Entre eles, estão: Astor Piazolla, Babi de Oliveira, Cacilda Borges Barbosa, César Guerra-Peixe, Eurico Carrapatoso, Daniel Schvetz, Fernando Lopes-Graça, Heitor Villa-Lobos, Jocy de Oliveira, Kilza Setti, Maria Luisa Anido, Tatiana Catanzaro, e a capixaba Terezinha Dora.

As transmissões acontecerão às sextas e sábados, sempre às 20h. A programação conta com estreias nacionais, como o quarteto de cordas LHomme Desarmé, do compositor português Eurico Carrapatoso, e o quinteto Trilogia del Ángel, do argentino Daniel Schvetz.

Entre os artistas convidados destaca-se a participação de Camila Titinger, Emmanuele Baldini, Luciano Maia, Manuela Freua, Marina Considera, Meire Norma, Willian Lizardo e Ricardo Ballestero. O festival conta também com a Orquestra Camerata SESI - orquestra residente da oitava edição - e a participação especial da OSES - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que serão regidas pelos maestros Gabriela Queiroz e Helder Trefzger.

"Nossa intenção em 2020 é apresentar uma versão mais coesa e moderna, com atenção maior para concertos de câmara e a música brasileira contemporânea, executada por artistas de renome nacional", detalha Tarcísio Santório. Com todos estes detalhes e a possibilidade que a internet traz, o diretor espera um aumento do público, chegando a 15 mil views por apresentação.

PROGRAMAÇÃO

CONCERTOS

06 de Novembro



Concerto de Abertura



Orquestra Camerata Sesi, Luciano Maia e solistas da OSES



Regência: Gabriela Queiroz





07 de Novembro



Violão e voz



Bruno Madeira e Priscila Aquino





13 de Novembro



Concerto piano, clarinete, voz e violino



Meire Norma, Willian Lizardo e Clarinetista OSES



Participação especial: Natércia Lopes e Jaqueline Lima





14 de Novembro



Duos e solos de violino e violoncelo



Gabriela Queiroz e Jonathan Azevedo





20 de Novembro



Quartetos e quinteto de cordas



Quarteto Bratya - Diego Adinolfi, Elton Reis, Rodney Silveira e Jonathan Azevedo



Participação especial: Leandro Nery





21 de Novembro



Voz e violino



Emmanuelle Baldini e Manuela Freua





27 de Novembro



Voz e piano



Ricardo Ballestero e Camila Titinger





28 de Novembro



Concerto de encerramento



Orquestra Camerata Sesi e Marina Considera



Participação especial: OSES-Orquestra Sinfônica do Espírito Santo



Regência: Helder Trefzger

LIVES

07 de Novembro, às 17h

Mesa-redonda



Compositoras nas Salas de Concerto



Alba Bomfim



Camila Fresca



Eliana Almeida Monteiro da Silva



Mediação: Livia Sabag





14 de Novembro, às 17h



Mesa-redonda



Música Contemporânea e Sociedade



Antônio Ribeiro



Maurício De Bonis



Tatiana Catanzaro



Mediação: Gabriel Rhein-Schirato





21 de Novembro, às 17h



Mesa-redonda



Fernando Lopes Graça e as Pontes Brasil-Portugal



Ana Cláudia Assis



Guilhermina Lopes



Mediação: Ricardo Ballestero





27 de Novembro, às 17h



Conversa



Erudito e Popular na Música Brasileira



Leonardo Martinelli



Manuela Freua



Ligiana Costa





28 de Novembro, às 17h



Diálogo



Música Clássica e Produção Áudio-visual



João Pedro Cachopo



Livia Sabag



SERVIÇO