Festival Varilux no ES: Cine Jardins e Sesc esperam abertura dos cinemas

Após receber mais de 600 mil acessos em sua versão on-line, realizada no primeiro semestre, o Festival Varilux do Cinema Francês confirmou a realização em 2020, mesmo com as incertezas do mercado exibidor por conta da pandemia do novo coronavírus. A mostra deve acontecer entre 19 de novembro e 3 de dezembro, mas, de acordo com os organizadores, a data é flexível, devendo ser adequada à realidade sanitária de cada uma das 86 cidades que participaram da última edição. Assim, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes até o final de fevereiro de 2021.
Em 2019, Vitória participou da maior, e mais tradicional, mostra de cinema francês do país, com exibições no Cine Jardins, em Jardim da Penha, e no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro. Os espaços - fechados desde março - esperam a definição dos protocolos de segurança do Governo do Estado para retomar suas atividades, o que deve acontecer em breve.
Talmon Júnior, do Cine Jardins, afirmou que a sala tem interesse em participar da mostra. O espaço, inclusive, já entrou em contato com a organização. "São mais de dez anos de exibição do Varilux. O Cine Jardins ajudou Vitória a se tornar uma das cidades que mais acompanha o festival. Essa parceria será importantíssima para a retomada das nossas atividades. Nesse aspecto, a flexibilização das datas de exibição são bem favoráveis", acredita.
Com o futuro marcado por incertezas, após a demissão de funcionários e cortes de verbas do Governo Federal, o Centro Cultural Sesc Glória não informou se pretende entrar na programação. Rita Sarmento, coordenadora cultural do Sesc Glória, afirmou que, em breve, será feita uma reunião para definir o retorno das atividades. O espaço também vai se basear nas novas liberações publicadas pelo governo estadual.
"Vamos ter uma reunião para definir sobre o retorno das atividades culturais com as novas liberações que foram publicadas pelo governo. Não tenho uma resposta agora sobre a realização do festival", disse Sarmento.
FLEXIBILIDADE
De acordo com a organização do Festival Varilux, a partir de 19 de novembro, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes, até o final de fevereiro de 2021. A definição do formato e das modalidades de exibição ocorrerá em datas próximas à realização do evento. Cinemas, projeções ao ar livre e drive-in, estão entre as possibilidades analisadas.
Ao anunciar a data, Emmanuelle e Christian Boudier, diretores do evento, adiantam que serão respeitados todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde para oferecer segurança ao público e aos envolvidos no evento.
"Queremos apostar na melhoria da situação, e estar presentes para o público que ficou com tanta saudade de ver filmes na telona", apontam Emmanuelle e Christian. "Esperamos que, daqui a dois meses, mediante protocolos rigorosos de segurança, o público conseguirá entrar num cinema com confiança. Achamos importante, nesse momento tão delicado, ajudar os cinemas, que sempre foram parceiros do festival Varilux e que vão precisar de conteúdo de qualidade para conquistar novamente o público no momento da reabertura", garantem os realizadores.
A programação, que será divulgada em breve, está sendo preparada desde o Festival de Berlim, em fevereiro. A reabertura dos cinemas na França, em junho, também garantiu a disponibilidade de filmes para a mostra brasileira.