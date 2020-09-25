Festival Varilux no ES: Cine Jardins e Sesc esperam abertura dos cinemas

"O Homem Fiel", de Louis Garrel, foi um dos filmes exibidos pela mostra em 2019 Crédito: Supo Mungam/Divulgação

Festival Varilux do Cinema Francês confirmou a realização em 2020, mesmo com as incertezas do mercado exibidor por conta da pandemia do novo coronavírus. A mostra deve acontecer entre 19 de novembro e 3 de dezembro, mas, de acordo com os organizadores, a data é flexível, devendo ser adequada à realidade sanitária de cada uma das 86 cidades que participaram da última edição. Assim, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes até o final de fevereiro de 2021. Após receber mais de 600 mil acessos em sua versão on-line , realizada no primeiro semestre, oconfirmou a realização em 2020, mesmo com as incertezas do mercado exibidor por conta da pandemia do novo coronavírus. A mostra deve acontecer entre 19 de novembro e 3 de dezembro, mas, de acordo com os organizadores, a data é flexível, devendo ser adequada à realidade sanitária de cada uma das 86 cidades que participaram da última edição. Assim, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes até o final de fevereiro de 2021.

Cine Jardins, em Jardim da Penha, e no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro. Os espaços - fechados desde março - esperam a definição dos protocolos de segurança do Governo do Estado para retomar suas atividades, Em 2019, Vitória participou da maior, e mais tradicional, mostra de cinema francês do país, com exibições noe no, no Centro. Os espaços - fechados desde março - esperam a definição dos protocolos de segurança do Governo do Estado para retomar suas atividades, o que deve acontecer em breve

Talmon Júnior, do Cine Jardins, afirmou que a sala tem interesse em participar da mostra. O espaço, inclusive, já entrou em contato com a organização. "São mais de dez anos de exibição do Varilux. O Cine Jardins ajudou Vitória a se tornar uma das cidades que mais acompanha o festival. Essa parceria será importantíssima para a retomada das nossas atividades. Nesse aspecto, a flexibilização das datas de exibição são bem favoráveis", acredita.

Rita Sarmento, coordenadora cultural do Sesc Glória, afirmou que, em breve, será feita uma reunião para definir o retorno das atividades. O espaço também vai se basear nas novas liberações publicadas pelo governo estadual. Com o futuro marcado por incertezas, após a demissão de funcionários e cortes de verbas do Governo Federal , o Centro Cultural Sesc Glória não informou se pretende entrar na programação., coordenadora cultural do Sesc Glória, afirmou que, em breve, será feita uma reunião para definir o retorno das atividades. O espaço também vai se basear nas novas liberações publicadas pelo governo estadual.

"Vamos ter uma reunião para definir sobre o retorno das atividades culturais com as novas liberações que foram publicadas pelo governo. Não tenho uma resposta agora sobre a realização do festival", disse Sarmento.

FLEXIBILIDADE

De acordo com a organização do Festival Varilux, a partir de 19 de novembro, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes, até o final de fevereiro de 2021. A definição do formato e das modalidades de exibição ocorrerá em datas próximas à realização do evento. Cinemas, projeções ao ar livre e drive-in, estão entre as possibilidades analisadas.

Ao anunciar a data, Emmanuelle e Christian Boudier, diretores do evento, adiantam que serão respeitados todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde para oferecer segurança ao público e aos envolvidos no evento.

"Queremos apostar na melhoria da situação, e estar presentes para o público que ficou com tanta saudade de ver filmes na telona", apontam Emmanuelle e Christian. "Esperamos que, daqui a dois meses, mediante protocolos rigorosos de segurança, o público conseguirá entrar num cinema com confiança. Achamos importante, nesse momento tão delicado, ajudar os cinemas, que sempre foram parceiros do festival Varilux e que vão precisar de conteúdo de qualidade para conquistar novamente o público no momento da reabertura", garantem os realizadores.