Salas de cinema do Espírito Santo estão próximas da reabertura, de acordo com o Governo do Estado Crédito: Denise Jans/Unsplash/Divulgação

Covid-19, as salas de cinema do Espírito Santo podem ser reabertas nos próximos dias. A boa notícia, que soa como música para "os ouvidos" de um setor que enfrenta a maior crise de sua história, foi dada por Lenise Loureiro, secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, em Fechadas desde 17 de março, na tentativa de deter o avanço da, as salas de cinema dopodem ser reabertas nos próximos dias. A boa notícia, que soa como música para "os ouvidos" de um setor que enfrenta a maior crise de sua história, foi dada por, secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, em entrevista a Rádio CBN Vitória , na manhã desta segunda-feira (21).

Your browser does not support the audio element. Salas de cinemas do ES podem reabrir nos próximos dias, segundo governo

"Na semana passada, nos reunimos com representantes do setor. Eles nos trouxeram propostas de protocolo de segurança. Uma delas, prevê que a ocupação seja de até 50% dos espaços para a sessão de filmes. Acreditamos que seja um passo possível nos próximos dias para ser anunciado pelo Governador Renato Casagrande", afirmou a secretária.

Procurada pelo "Divirta-se", para saber a provável data do anúncio destas medidas de flexibilização, Lenise Loureiro afirmou que o Governo Estadual "ainda está na construção de protocolos de segurança", não estipulando prazos.

POLÊMICAS

A reabertura do setor no Brasil promete ser lenta e recheada de polêmicas e reviravoltas, dignas de um bom filme de suspense. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que os espaços poderiam retornar suas atividades no último dia 14 de setembro.

Em uma reviravolta, o Sindicato das Empresas Exibidoras do Rio de Janeiro decidiu não reabrir as salas, especialmente porque não foi permitida a comercialização de alimentos. A alegação é que somente o valor arrecadado nas bilheterias não conseguiria cobrir os gastos operacionais. São Paulo, maior parque exibidor do País, também deve anunciar a reabertura nos próximos dias.

Somente 10% do parque exibidor do Brasil já retornou as atividades, de acordo com matéria exibida pelo "Fantástico" neste domingo (20) Crédito: Julien Andrieux/Unsplash/Divulgação

No Espírito Santo, os exibidores esperam com ansiedade a divulgação dos protocolos de segurança para planejar o retorno. Talmon Junior, do Cine Jardins, em Vitória, afirma que, depois do apontamento favorável do Governo Estadual, o espaço ainda precisará de 15 dias para se organizar.

"Teremos que nos preocupar com a desinfecção das salas, a adequação do ar condicionado e demais medidas sanitárias, além de retornar os contatos com as distribuidoras. Desde que fechamos, em março, estávamos com a previsão de que a reabertura aconteceria em meados de outubro", informa, relatando que conta com o apoio dos frequentadores para esse momento de retomada.

Dentre os protocolos de segurança adotados nos cinemas abertos, o uso de máscaras obrigatório, uniforme apropriado, por parte de funcionários, e lotação estipulada entre 30% a 50% em cada sessão, fazem parte da nova realidade.

Preocupação maior dos frequentadores, o fato de ficar em uma sala fechada com ar condicionado não deve ter maiores problemas. Segundo representantes dos cinemas, como mostrou o "Fantástico", as grandes salas têm um sistema que capta o ar da atmosfera, purifica e joga de volta ar limpo para dentro da sala.

"Nosso público é majoritariamente adulto, mais antenado com a realidade sanitária do país. Pretendemos fazer uma campanha de conscientização nas redes sociais. Trabalhamos também com eventos e sessões especiais, principalmente para escolas. Esses projetos, acredito, ainda devam demorar mais um pouco, especialmente porque dependem da liberação das autoridades", detalha Talmon sobre a situação do Cine Jardins, em Vitória.

NOSTALGIA

Talmon diz que uma programação diferenciada deve ser criada para trazer o público de volta. "Em um primeiro momento, vamos apostar no relançamento de títulos que marcaram o imaginário do cinéfilo nos anos 1980 e 1990", complementa.

Clássicos, como "O Iluminado", estão sendo exibidos pelos cinemas que já retornaram suas atividades no país Crédito: Warner Bros/Divulgação

A prática de relançamentos, e sessões especiais, virou uma norma neste momento de retomada. Com as distribuidoras não programando grandes lançamentos, as salas abertas estão exibindo clássicos como "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001), "Matrix" (1999) e "O Iluminado" (1980).