'Quero mostrar de onde surgiu minha vocação', diz Padre Marcelo sobre novo livro

Um adolescente no mundo da ginástica quer ter músculo. E você vai no grupo. Um ou outro faz piada, mas, no fundo, você percebe: 'meu Deus, o que está acontecendo?'. As pessoas não têm noção do encontro que tive com Deus depois de me perder na juventude, e quero buscar restaurar o que são valores. Você não vale pelo que você tem, mas pelo que é. O sucesso de uma pessoa agora é o número de seguidores que tem no Instagram, mas não é nada disso. As redes são uma benção, desde que usadas da forma correta.