Festival Nacional de Teatro de Vitória divulga selecionados para edição 2020

A peça capixaba "O Jogo do Lixo ou o Jogo da Reciclagem" é uma das selecionadas para o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória Crédito: Grupo HB de Teatro/Fenatevi/Divulgação

Programado para ocorrer em formato on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus, o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória divulgou a lista com os espetáculos selecionados para a edição de 2020. Marcado para ocorrer entre 13 e 21 de outubro, a programação contará com 19 peças, divididas entre Mostra Oficial e Mostra Paralela Vera Viana.

O Fenatevi recebeu 119 propostas de espetáculos, nacionais e locais. Beth Caser, idealizadora e curadora da mostra, destaca a qualidade dos trabalhos apresentados.

É sempre uma seleção difícil de ser feita, pois os artistas são muito talentosos e as peças vêm sempre com abordagens muito interessantes. Tenho certeza de que o público vai se divertir e se emocionar, diz.

A programação, em sua maioria, será transmitida pelo YouTube e Zoom. Algumas apresentações também serão distribuídas na plataforma Google Meet. Nos próximos dias, serão divulgados datas e horários das exibições.

SELECIONADOS DO 16º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA