Festival Nacional de Teatro de Vitória divulga selecionados para edição 2020

Programado para ocorrer em formato on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus, o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória divulgou a lista com os espetáculos selecionados para a edição de 2020. Marcado para ocorrer entre 13 e 21 de outubro, a programação contará com 19 peças, divididas entre Mostra Oficial e Mostra Paralela Vera Viana.
O Fenatevi recebeu 119 propostas de espetáculos, nacionais e locais. Beth Caser, idealizadora e curadora da mostra, destaca a qualidade dos trabalhos apresentados.
É sempre uma seleção difícil de ser feita, pois os artistas são muito talentosos e as peças vêm sempre com abordagens muito interessantes. Tenho certeza de que o público vai se divertir e se emocionar, diz.
A programação, em sua maioria, será transmitida pelo YouTube e Zoom. Algumas apresentações também serão distribuídas na plataforma Google Meet. Nos próximos dias, serão divulgados datas e horários das exibições.
SELECIONADOS DO 16º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA
- Espírito Santo Mostra Oficial - 16ª Edição
- - Fahrenheit, 451, da Cia Teatro Urgente - Vila Velha
- - Huis Clos Pandèmie, do Coletivo Arteé - Serra
- - A Cigarra e A Formiga, do Grupo de Teatro Campaneli - Vitória
- - Insanos, do Grupo de Teatro Insanos - Cariacica
- - A Tímida Luz De Vela Das Últimas Esperanças, do Grupo Ela de Teatro - Cachoeiro De Itapemirim
- - O Jogo do Lixo ou o Jogo da Reciclagem, do Grupo HB de Teatro - Cariacica
- - A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - Guaçuí
- - A Eterna Ex-Princesa Da Zona Sul, da Laranja Seleta Produções - São Mateus
- - Oração, do Grupo Tarahumaras - Vila Velha
- - Ah, Vitória Que Saudade!!", do Teatro Du Beco - Vitória
- Nacional - Mostra Oficial - 16ª Edição
- - Piedade, A Seu Dispô, do Grupo / Cia Dicuri Produções - Sergipe
- - Em Análise, do Grupo / Cia Magnólia Cultural Fortaleza
- - Casa Grande e Senzala - Manifesto Musical Brasileiro, do Grupo / Cia Os Ciclomáticos Cia De Teatro - Rio De Janeiro
- - Sertão De Rosa - Costura Cênica, do Grupo / Cia Sertão Teatro Infinito Cia - Goiás
- 4ª Mostra Paralela Vera Viana
- - O Gato Do 303, Grupo / Cia Cena Escola De Atores Espírito Santo - Vitória
- - Uma Vela Pra Deus, E Outra Pro Diabo, do Grupo / Cia Turma II do Curso Técnico de Teatro da Fafi Espírito Santo Vitória
- - Não Conta Para Os Meus Pais - Grupo / Cia Trupe Trabalhe Essa Idéia Brasília
- - O Mágico de Oz, do Grupo / Cia Trupe Trabalhe Essa Ideia - Brasília
- - Sarau de Poesia Marginal Periférica, do Grupo / Cia Do Gueto - Vila Velha