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Cultura

Festival Nacional de Teatro de Vitória divulga selecionados para edição 2020

Evento, que acontece de 13 a 21 de outubro, selecionou 19 espetáculos, divididos entre Mostra Oficial e Mostra Paralela Vera Viana. Edição deste ano será on-line

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 18:27
A peça capixaba
A peça capixaba "O Jogo do Lixo ou o Jogo da Reciclagem" é uma das selecionadas para o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória Crédito: Grupo HB de Teatro/Fenatevi/Divulgação
Programado para ocorrer em formato on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus, o 16º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória divulgou a lista com os espetáculos selecionados para a edição de 2020.  Marcado para ocorrer entre 13 e 21 de outubro, a programação contará com 19 peças, divididas entre Mostra Oficial e Mostra Paralela Vera Viana.
O Fenatevi recebeu 119 propostas de espetáculos, nacionais e locais. Beth Caser, idealizadora e curadora da mostra, destaca a qualidade dos trabalhos apresentados.
É sempre uma seleção difícil de ser feita, pois os artistas são muito talentosos e as peças vêm sempre com abordagens muito interessantes. Tenho certeza de que o público vai se divertir e se emocionar, diz.
A programação, em sua maioria, será transmitida pelo YouTube e Zoom. Algumas apresentações também serão distribuídas na plataforma Google Meet. Nos próximos dias, serão divulgados datas e horários das exibições.

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SELECIONADOS DO 16º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CIDADE DE VITÓRIA

  • Espírito Santo  Mostra Oficial - 16ª Edição
  • - Fahrenheit, 451, da Cia Teatro Urgente - Vila Velha
  • - Huis Clos Pandèmie, do Coletivo Arteé - Serra
  • - A Cigarra e A Formiga, do Grupo de Teatro Campaneli - Vitória
  • - Insanos, do Grupo de Teatro Insanos - Cariacica
  • - A Tímida Luz De Vela Das Últimas Esperanças, do Grupo Ela de Teatro - Cachoeiro De Itapemirim
  • - O Jogo do Lixo ou o Jogo da Reciclagem, do Grupo HB de Teatro - Cariacica
  • - A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - Guaçuí
  • - A Eterna Ex-Princesa Da Zona Sul, da Laranja Seleta Produções - São Mateus
  • - Oração, do Grupo Tarahumaras - Vila Velha
  • - Ah, Vitória Que Saudade!!", do Teatro Du Beco - Vitória

  • Nacional -  Mostra Oficial - 16ª Edição
  • - Piedade, A Seu Dispô, do Grupo / Cia Dicuri Produções - Sergipe
  • - Em Análise, do Grupo / Cia Magnólia Cultural  Fortaleza
  • - Casa Grande e Senzala - Manifesto Musical Brasileiro, do Grupo / Cia  Os Ciclomáticos Cia De Teatro - Rio De Janeiro
  • -  Sertão De Rosa - Costura Cênica, do Grupo / Cia Sertão Teatro Infinito Cia - Goiás

  • 4ª Mostra Paralela Vera Viana
  • - O Gato Do 303, Grupo / Cia Cena Escola De Atores Espírito Santo - Vitória
  • - Uma Vela Pra Deus, E Outra Pro Diabo, do Grupo / Cia Turma II do Curso Técnico de Teatro da Fafi Espírito Santo  Vitória
  • - Não Conta Para Os Meus Pais - Grupo / Cia Trupe Trabalhe Essa Idéia  Brasília
  • - O Mágico de Oz, do Grupo / Cia Trupe Trabalhe Essa Ideia - Brasília
  • - Sarau de Poesia Marginal Periférica, do Grupo / Cia Do Gueto - Vila Velha

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