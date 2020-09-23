MoV.Cidade discute ocupação das cidades com cinema, música e painéis

VK Mac Crédito: Reprodução/ Instagram @vkmac_

Tendo surgido em 2018 como uma mostra de cinema e espaço para debate da sustentabilidade nas cidades, a Mov. Cidade (Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória ES) cresceu e, agora adaptada para o ambiente digital, tem uma programação cultural mais extensa. De 24 de setembro a 30 de outubro, o evento terá shows, filmes, web TV, playlists e bate-papos realizados no Instagram e no site oficial do evento de forma gratuita.

Se antes o tema era a mobilidade urbana, neste ano a conversa é sobre ocupação das cidades e a qualidade de vida dos moradores. Dedicado a articular a relação das pessoas com os centros urbanos através da arte, o movimento irá se debruçar nas propostas de reconstrução de uma cidade possível para todos, guiada pela diversidade, como garante um dos idealizadores do projeto, Léo Alves.

A gente quer incomodar e mostrar que a cultura é um jeito de você proclamar não só ideais de sustentabilidade urbana, mas é uma forma de ser sustentável também, de você propor uma cidade nova, explica.

Assim, uma revista colaborativa e uma websérie de seis episódios no IGTV do @mov.cidade, produzidas exclusivamente para esta edição, tratarão de temas que afetam a vida urbana, como sustentabilidade e qualidade de vida.

Abrindo os trabalhos, a jornalista e apresentadora do Em Movimento na TV Gazeta, Luanna Esteves irá comandar a live de estreia, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Instagram do projeto. Na sequência, as artistas Brisa e Úrsula Pussynail farão performances, enquanto a música ficará por conta de VK Mac.

É muito bacana a minha participação nesse projeto devido ao fato de que meu público, em sua grande maioria, é jovem. Isso ajuda a trazer mais pessoas para o objetivo que o projeto tem a oferecer. Estou muito animado pra cantar e trocar uma ideia com as pessoas, conta VK, adiantando que o repertório contará com lançamentos, como Praga da Vez, Notas que Mentem e Eu Sou Favela.

A banda mineira de estilo pop Rosa Neon também será parte da programação, com live marcada para a sexta-feira (25), às 19h, nos perfis de Instagram @mov.cidade @neonrosaneon . A gente vai fazer um repertório bem massa das nossas músicas. A galera pode esperar uma coisa bem íntima mesmo, adianta Marina Sena, integrante do grupo. A cantora ainda comenta que as pautas levantadas pelo evento são de grande importância em sua visão e que existe uma identificação da banda com os debates propostos.

A banda mineira Rosa Neon se apresentará no dia 25 de setembro no festival Crédito: Eliza Guerra/Divulgação

Até o dia 30, o Mov. Cidade terá os pocket shows dos seguintes artitas: Gabriela Brown; Morenna; Lamparina e a Primavera; Fabriccio; Gavi; Dan Abranches; Diego Morais; e Budah. Também serão disponibilizadas playlists especiais criadas por artistas locais e nacionais no Spotify MoV.Cidade .

Já nas performances, o público poderá conferir o trabalho de Aidé Malanquini, Mi-S [coro de uma só], que aborda o feminicídio no ES; Estandarte Negro, de Rômulo Corrêa, onde o artista retrata a cultura preta capixaba; e o trabalho de Vivian Cunha Que corpo é esse?, pelo qual aborda o corpo negro e sua carga histórica.

MOSTRAS E BATE-PAPOS

As mostras Mov.Cine e a Mov.Lab também começam na sexta-feira (25) com 16 filmes que serão disponibilizados numa plataforma on-demand, no site do evento . Eles ficarão acessíveis até o dia 8 de outubro.

As produções concorrem a R$ 20.500 em prêmios aos três melhores de cada categoria, além do júri popular. A mostra Mov.Lab tem como perfil trabalhos voltados mais para a internet, que tenham uma linguagem mais experimental, mais laboral. A mostra Mov.Cidade traz um pouco mais de preocupações urbanas mesmo, documentários, ficções ou até animações, mas que reflitam cidade, periferias, questões urbanas.

O festival ainda vai oferecer debates ao vivo com criadores de projetos inovadores do país e um laboratório de capacitação audiovisual para 20 jovens das periferias da Grande Vitória. Os contemplados com as aulas digitais também ganharão bolsas em dinheiro e farão um vídeo coletivo como resultado dos estudos.

ABERTURA OFICIAL

Com Luanna Esteves, Brisa e Úrsula Pussynail. Contando também com presentação musical de Vk Mac.

Quando: 24 de setembro (quinta)

24 de setembro (quinta) Horário: Às 19h

Às 19h Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade

MOV.MÚSICA (LIVES MUSICAIS)

VK MAC (ES)

Quando: 24 de setembro (quinta)

24 de setembro (quinta) Horário: À19h

À19h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @vkmac





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @vkmac ROSA NEON (MG)

Quando: 25 de setembro (sexta)

25 de setembro (sexta) Horário: Às 19h

Às 19h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon GABRIELA BROWN (ES)

Quando: 29 de setembro (terça)

29 de setembro (terça) Horário: Às 21h

Às 21h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown MORENNA (ES)

Quando: 01 de outubro (quinta)

01 de outubro (quinta) Horário: Às 21h

Às 21h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @soumorenna





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @soumorenna LAMPARINA E A PRIMAVERA (MG)

Quando: 06 de outubro (terça)

06 de outubro (terça) Horário: Às 22h30

Às 22h30 Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @lamparinaeaprimavera





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @lamparinaeaprimavera FABRICCIO (ES)

Quando: 08 de outubro (quinta)

08 de outubro (quinta) Horário: Às 21h

Às 21h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic GAVI (ES)

Quando: 13 de outubro (terça)

13 de outubro (terça) Horário: Às 22h30

Às 22h30 Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gavimusic





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gavimusic DAN ABRANCHES (ES)

Quando: 15 de outubro (quinta)

15 de outubro (quinta) Horário: Às 21h

Às 21h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @danabranches





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @danabranches DIEGO MORAES (SP)

Quando: 20 de outubro (terça)

20 de outubro (terça) Horário: Às 22h30

Às 22h30 Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes





Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes BUDAH (ES)

Quando: 22 de outubro (quinta)

22 de outubro (quinta) Horário: Às 21h

Às 21h Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @budah

PERFORMANCE

No Instagram @mov.cidade





MINA - S [CORO DE UMA SÓ]

Por Aidê Malanquini (ES)

Quando: 27 de setembro (domingo)

27 de setembro (domingo) Horário: 19h

19h Sinopse: Mina - S foi uma performance urbana criada a partir de dados de feminicídio praticados no ES durante o ano de 2017. Em Mina - S [coro de uma só] a proposta é [re]customizar as peças utilizadas na versão original de Mina - S, escrevendo nelas relatos de violência doméstica sofridas durante o período de quarentena.





Mina - S foi uma performance urbana criada a partir de dados de feminicídio praticados no ES durante o ano de 2017. Em Mina - S [coro de uma só] a proposta é [re]customizar as peças utilizadas na versão original de Mina - S, escrevendo nelas relatos de violência doméstica sofridas durante o período de quarentena. ESTANDARTE NEGRO  DO MACIÇO CENTRAL AO ARMAZÉM

Por Rômulo Corrêa (ES)

Quando: 04 de outubro (domingo)

04 de outubro (domingo) Horário: 19h

19h Sinopse: O Estandarte Negro é uma reunião de momentos e imagens que são importantes para o cotidiano e construção da história capixaba. O entardecer azul e rosa, a natureza, o indivíduo, os marcos visuais, a devoção, a identidade a memória da cultura preta capixaba.





O Estandarte Negro é uma reunião de momentos e imagens que são importantes para o cotidiano e construção da história capixaba. O entardecer azul e rosa, a natureza, o indivíduo, os marcos visuais, a devoção, a identidade a memória da cultura preta capixaba. QUE CORPO É ESSE?

Por Vivian Cunha (ES)

Quando: 11 de outubro (domingo)

11 de outubro (domingo) Horário: Às 19h

Às 19h Sinopse: O corpo é pontuado de significados, é um veículo de intenções e identidades.O corpo negro é carregado de histórias e memórias corporais e comunicação. Durante anos o povo negro, através do corpo comunicou e comunica, as questões que perpassam em sua vida, comunicam com o outro e consigo.

MOSTRAS.MOV

MOSTRA DE CINEMA  MOV.CIDADE

Disponível para visualização e votação online de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On.





BATE PAPO  MOV.CIDADE

Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Cidade

Quando: 07 de outubro

07 de outubro Horário: Das 20h às 22h

Das 20h às 22h Onde: Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência





Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência PREMIAÇÃO  MOV.CIDADE (Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular)

Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: 14h

14h Onde: No Instagram @mov.cidade





No Instagram @mov.cidade MOSTRA DE CINEMA  MOV.LAB

Disponível para visualização e votação online 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On





BATE PAPO  MOV.LAB

Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Lab

Quando: 28 de outubro (quarta)

28 de outubro (quarta) Horário: Das 20h às 22h

Das 20h às 22h Onde: No Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência





No Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência PREMIAÇÃO  MOV.LAB Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular

Quando: 30 de outubro (sexta)

30 de outubro (sexta) Horário: Às 14h

Às 14h Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade

FILMES EM CARTAZ





Mostra Mov.Cidade

Ancestralidade de Terra e Planta - De Keila Serruya Sankofa DOC, 11, AM

Cadê o bonde que passava aqui? - Do Coletivo Foi à Feira DOC, 2016, SP

Looping- De Maick Hannder EXP, 12, MG

Perifericu - De Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira FIC, 20, SP

Riscadas - De Karol Mendes, DOC, 1525, ES

Ser Feliz no Vão - De Lucas H. Rossi dos Santos DOC, 12, RJ

Supremacia da Fumaça - De Marcelo Mendes Gomes FIC, 1047, ES

Trincheira - De Paulo Silver FIC, 15, AL





Mostra Mov.Lab

90 Rounds De Juane Vaillant e João Oliveira DOC, 1926, ES

Corpo Monumento De Alexandre Salomão EXP, 15, PE

Ontem eu, mulher negra, estava ciclista De Edilaine Santos ANI, 3, SP

Paná Panã Direção Coletiva EXP, 540, RJ

Penduradas De Dominique Lima VIDEOARTE, 449, ES

Rotina Familiar | Crônica Visual De Leo Silva DOC, 1036, CE

Ser Livre De Guga Caldwell EXP, 257, RJ

Tudo De Nicole Donato VIDEOCLIPE, 403, SE

MOV.TV - WEBTV SOBRE SUSTENTABILIDADE E CRIATIVIDADE URBANA

No IGTV do Instagram @mov.cidade





EP 1 | QUE MOVIMENTO É ESSE?



Quando: 30 de setembro (quarta)

30 de setembro (quarta) Horário: 21h

21h Sinopse: Episódio dedicado aos movimentos que possuem a habilidade de gerar articulações em rede para reivindicar o seu lugar na cidade.





Episódio dedicado aos movimentos que possuem a habilidade de gerar articulações em rede para reivindicar o seu lugar na cidade. EP 2 | TERRA PLENA: TERRITÓRIOS CRIATIVOS EM AÇÃO

Quando: 07 de outubro (quarta)

07 de outubro (quarta) Horário: 21h

21h Sinopse: Como a cultura, a união e a arte impactam nos territórios?





Como a cultura, a união e a arte impactam nos territórios? EP 3 | AS CORES DESSA CIDADE SOU EU

Quando: 14 de outubro (quarta)

14 de outubro (quarta) Horário: 21h

21h Sinopse: A cidade é para todas as pessoas? Como a condição econômica, de cor, sexualidade e gênero molda diferentes experiências espaciais? Qual é o caminho de uma cidade segura e sustentável para todxs?





A cidade é para todas as pessoas? Como a condição econômica, de cor, sexualidade e gênero molda diferentes experiências espaciais? Qual é o caminho de uma cidade segura e sustentável para todxs? EP 4 | CIDADE E CONSUMO NO PÓS-PANDEMIA

Quando: 21 de outubro (quarta)

21 de outubro (quarta) Horário: 21h

21h Sinopse: Diante do cenário de mudanças estruturais trazido pela pandemia Covid-19, quais são as alternativas baseadas no respeito a pessoas e a ecossistemas naturais?





Diante do cenário de mudanças estruturais trazido pela pandemia Covid-19, quais são as alternativas baseadas no respeito a pessoas e a ecossistemas naturais? EP 5 | SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE NOSSA

Quando: 26 de outubro (segunda)

26 de outubro (segunda) Horário: 21h

21h Sinopse: No contraste com edifícios cada vez mais altos, vias cada vez mais aceleradas, como transformar as cidades em espaços mais convidativos à vivência humana?





No contraste com edifícios cada vez mais altos, vias cada vez mais aceleradas, como transformar as cidades em espaços mais convidativos à vivência humana? EP 6 | FUTURO A CÉU ABERTO, MODELANDO A CIDADE QUE QUEREMOS

Quando: 28 de outubro (quarta)

28 de outubro (quarta) Horário: 21h

21h Sinopse: Diante das mudanças promovidas pela pandemia e pela sociedade em rede, como lidar com a cidade que se torna um constante servidor de dados? Quais são os desafios e as potências das cidades conectadas?

MOV.LAB - CONVERSAS SOBRE AUDIOVISUAL

Na plataforma MoV.On





A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS



Convidados: Guilherme Brehm e Ana Carolina Martins

Guilherme Brehm e Ana Carolina Martins Quando: 15 de outubro

15 de outubro Horário: 19 horas

19 horas Sinopse: Como o audiovisual se tornou uma ferramentas de luta, resistência e transformação da realidade?





Como o audiovisual se tornou uma ferramentas de luta, resistência e transformação da realidade? O PAPEL DO AUDIOVISUAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA FORTE

Convidados: Marcos Souza e Felipe Larozza

Marcos Souza e Felipe Larozza Quando: 21 de outubro

21 de outubro Horário: 19 horas

19 horas Sinopse: Os desafios para a construção de boas narrativas para as marcas





Os desafios para a construção de boas narrativas para as marcas CONVERSANDO COM QUEM CRIA CONTEÚDO DE VÍDEO

Convidados: Juane Vaillant, MC Dimas e Haeckel Ferreira

Juane Vaillant, MC Dimas e Haeckel Ferreira Quando: 26 de outubro

26 de outubro Horário: 19 horas

19 horas Sinopse: A trajetória de quem tá no dia a dia da produção de conteúdo audiovisual

RÁDIO MOV.CIDADE (Playlists feitas por DJ Bonitona )

No Spotfy Mov.Cidade , por Dj Bonitona.

*Outras playlists com convidados especiais terão suas datas divulgadas em breve pela produção





MOV QUARENTENA

Músicas diversas e dispersas para o confinamento

Quando estará disponível: 25 de setembro (sexta)





25 de setembro (sexta) MOV ROLÊ

Músicas para não esquecer da rua

Quando estará disponível: 05 de outubro (segunda)





05 de outubro (segunda) MOV REQUEBRA

Músicas para mexer as cadeiras

Quando estará disponível: 12 de outubro (segunda)





12 de outubro (segunda) MOV CONECTA

Músicas para curtir a qualquer hora

Quando estará disponível: 19 de outubro (segunda)

ENCERRAMENTO OFICIAL