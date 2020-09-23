MoV.Cidade discute ocupação das cidades com cinema, música e painéis

Tendo surgido em 2018 como uma mostra de cinema e espaço para debate da sustentabilidade nas cidades, a Mov. Cidade (Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória ES) cresceu e, agora adaptada para o ambiente digital, tem uma programação cultural mais extensa. De 24 de setembro a 30 de outubro, o evento terá shows, filmes, web TV, playlists e bate-papos realizados no Instagram e no site oficial do evento de forma gratuita.
Se antes o tema era a mobilidade urbana, neste ano a conversa é sobre ocupação das cidades e a qualidade de vida dos moradores. Dedicado a articular a relação das pessoas com os centros urbanos através da arte, o movimento irá se debruçar nas propostas de reconstrução de uma cidade possível para todos, guiada pela diversidade, como garante um dos idealizadores do projeto, Léo Alves.
A gente quer incomodar e mostrar que a cultura é um jeito de você proclamar não só ideais de sustentabilidade urbana, mas é uma forma de ser sustentável também, de você propor uma cidade nova, explica.
Assim, uma revista colaborativa e uma websérie de seis episódios no IGTV do @mov.cidade, produzidas exclusivamente para esta edição, tratarão de temas que afetam a vida urbana, como sustentabilidade e qualidade de vida.
Abrindo os trabalhos, a jornalista e apresentadora do Em Movimento na TV Gazeta, Luanna Esteves irá comandar a live de estreia, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Instagram do projeto. Na sequência, as artistas Brisa e Úrsula Pussynail farão performances, enquanto a música ficará por conta de VK Mac.
É muito bacana a minha participação nesse projeto devido ao fato de que meu público, em sua grande maioria, é jovem. Isso ajuda a trazer mais pessoas para o objetivo que o projeto tem a oferecer. Estou muito animado pra cantar e trocar uma ideia com as pessoas, conta VK, adiantando que o repertório contará com lançamentos, como Praga da Vez, Notas que Mentem e Eu Sou Favela.
A banda mineira de estilo pop Rosa Neon também será parte da programação, com live marcada para a sexta-feira (25), às 19h, nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon. A gente vai fazer um repertório bem massa das nossas músicas. A galera pode esperar uma coisa bem íntima mesmo, adianta Marina Sena, integrante do grupo. A cantora ainda comenta que as pautas levantadas pelo evento são de grande importância em sua visão e que existe uma identificação da banda com os debates propostos.
Até o dia 30, o Mov. Cidade terá os pocket shows dos seguintes artitas: Gabriela Brown; Morenna; Lamparina e a Primavera; Fabriccio; Gavi; Dan Abranches; Diego Morais; e Budah. Também serão disponibilizadas playlists especiais criadas por artistas locais e nacionais no Spotify MoV.Cidade .
Já nas performances, o público poderá conferir o trabalho de Aidé Malanquini, Mi-S [coro de uma só], que aborda o feminicídio no ES; Estandarte Negro, de Rômulo Corrêa, onde o artista retrata a cultura preta capixaba; e o trabalho de Vivian Cunha Que corpo é esse?, pelo qual aborda o corpo negro e sua carga histórica.
MOSTRAS E BATE-PAPOS
As mostras Mov.Cine e a Mov.Lab também começam na sexta-feira (25) com 16 filmes que serão disponibilizados numa plataforma on-demand, no site do evento. Eles ficarão acessíveis até o dia 8 de outubro.
As produções concorrem a R$ 20.500 em prêmios aos três melhores de cada categoria, além do júri popular. A mostra Mov.Lab tem como perfil trabalhos voltados mais para a internet, que tenham uma linguagem mais experimental, mais laboral. A mostra Mov.Cidade traz um pouco mais de preocupações urbanas mesmo, documentários, ficções ou até animações, mas que reflitam cidade, periferias, questões urbanas.
O festival ainda vai oferecer debates ao vivo com criadores de projetos inovadores do país e um laboratório de capacitação audiovisual para 20 jovens das periferias da Grande Vitória. Os contemplados com as aulas digitais também ganharão bolsas em dinheiro e farão um vídeo coletivo como resultado dos estudos.
ABERTURA OFICIAL
- Com Luanna Esteves, Brisa e Úrsula Pussynail. Contando também com presentação musical de Vk Mac.
- Quando: 24 de setembro (quinta)
- Horário: Às 19h
- Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade
MOV.MÚSICA (LIVES MUSICAIS)
- VK MAC (ES)
- Quando: 24 de setembro (quinta)
- Horário: À19h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @vkmac
- ROSA NEON (MG)
- Quando: 25 de setembro (sexta)
- Horário: Às 19h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon
- GABRIELA BROWN (ES)
- Quando: 29 de setembro (terça)
- Horário: Às 21h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown
- MORENNA (ES)
- Quando: 01 de outubro (quinta)
- Horário: Às 21h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @soumorenna
- LAMPARINA E A PRIMAVERA (MG)
- Quando: 06 de outubro (terça)
- Horário: Às 22h30
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @lamparinaeaprimavera
- FABRICCIO (ES)
- Quando: 08 de outubro (quinta)
- Horário: Às 21h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic
- GAVI (ES)
- Quando: 13 de outubro (terça)
- Horário: Às 22h30
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gavimusic
- DAN ABRANCHES (ES)
- Quando: 15 de outubro (quinta)
- Horário: Às 21h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @danabranches
- DIEGO MORAES (SP)
- Quando: 20 de outubro (terça)
- Horário: Às 22h30
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes
- BUDAH (ES)
- Quando: 22 de outubro (quinta)
- Horário: Às 21h
- Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @budah
PERFORMANCE
- No Instagram @mov.cidade
- MINA - S [CORO DE UMA SÓ]
- Por Aidê Malanquini (ES)
- Quando: 27 de setembro (domingo)
- Horário: 19h
- Sinopse: Mina - S foi uma performance urbana criada a partir de dados de feminicídio praticados no ES durante o ano de 2017. Em Mina - S [coro de uma só] a proposta é [re]customizar as peças utilizadas na versão original de Mina - S, escrevendo nelas relatos de violência doméstica sofridas durante o período de quarentena.
- ESTANDARTE NEGRO DO MACIÇO CENTRAL AO ARMAZÉM
- Por Rômulo Corrêa (ES)
- Quando: 04 de outubro (domingo)
- Horário: 19h
- Sinopse: O Estandarte Negro é uma reunião de momentos e imagens que são importantes para o cotidiano e construção da história capixaba. O entardecer azul e rosa, a natureza, o indivíduo, os marcos visuais, a devoção, a identidade a memória da cultura preta capixaba.
- QUE CORPO É ESSE?
- Por Vivian Cunha (ES)
- Quando: 11 de outubro (domingo)
- Horário: Às 19h
- Sinopse: O corpo é pontuado de significados, é um veículo de intenções e identidades.O corpo negro é carregado de histórias e memórias corporais e comunicação. Durante anos o povo negro, através do corpo comunicou e comunica, as questões que perpassam em sua vida, comunicam com o outro e consigo.
MOSTRAS.MOV
- MOSTRA DE CINEMA MOV.CIDADE
- Disponível para visualização e votação online de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On.
- BATE PAPO MOV.CIDADE
- Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Cidade
- Quando: 07 de outubro
- Horário: Das 20h às 22h
- Onde: Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência
- PREMIAÇÃO MOV.CIDADE (Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular)
- Quando: 12 de outubro
- Horário: 14h
- Onde: No Instagram @mov.cidade
- MOSTRA DE CINEMA MOV.LAB
- Disponível para visualização e votação online 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On
- BATE PAPO MOV.LAB
- Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Lab
- Quando: 28 de outubro (quarta)
- Horário: Das 20h às 22h
- Onde: No Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência
- PREMIAÇÃO MOV.LAB Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular
- Quando: 30 de outubro (sexta)
- Horário: Às 14h
- Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade
- FILMES EM CARTAZ
- Mostra Mov.Cidade
- Ancestralidade de Terra e Planta - De Keila Serruya Sankofa DOC, 11, AM
- Cadê o bonde que passava aqui? - Do Coletivo Foi à Feira DOC, 2016, SP
- Looping- De Maick Hannder EXP, 12, MG
- Perifericu - De Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira FIC, 20, SP
- Riscadas - De Karol Mendes, DOC, 1525, ES
- Ser Feliz no Vão - De Lucas H. Rossi dos Santos DOC, 12, RJ
- Supremacia da Fumaça - De Marcelo Mendes Gomes FIC, 1047, ES
- Trincheira - De Paulo Silver FIC, 15, AL
- Mostra Mov.Lab
- 90 Rounds De Juane Vaillant e João Oliveira DOC, 1926, ES
- Corpo Monumento De Alexandre Salomão EXP, 15, PE
- Ontem eu, mulher negra, estava ciclista De Edilaine Santos ANI, 3, SP
- Paná Panã Direção Coletiva EXP, 540, RJ
- Penduradas De Dominique Lima VIDEOARTE, 449, ES
- Rotina Familiar | Crônica Visual De Leo Silva DOC, 1036, CE
- Ser Livre De Guga Caldwell EXP, 257, RJ
- Tudo De Nicole Donato VIDEOCLIPE, 403, SE
MOV.TV - WEBTV SOBRE SUSTENTABILIDADE E CRIATIVIDADE URBANA
- No IGTV do Instagram @mov.cidade
- EP 1 | QUE MOVIMENTO É ESSE?
- Quando: 30 de setembro (quarta)
- Horário: 21h
- Sinopse: Episódio dedicado aos movimentos que possuem a habilidade de gerar articulações em rede para reivindicar o seu lugar na cidade.
- EP 2 | TERRA PLENA: TERRITÓRIOS CRIATIVOS EM AÇÃO
- Quando: 07 de outubro (quarta)
- Horário: 21h
- Sinopse: Como a cultura, a união e a arte impactam nos territórios?
- EP 3 | AS CORES DESSA CIDADE SOU EU
- Quando: 14 de outubro (quarta)
- Horário: 21h
- Sinopse: A cidade é para todas as pessoas? Como a condição econômica, de cor, sexualidade e gênero molda diferentes experiências espaciais? Qual é o caminho de uma cidade segura e sustentável para todxs?
- EP 4 | CIDADE E CONSUMO NO PÓS-PANDEMIA
- Quando: 21 de outubro (quarta)
- Horário: 21h
- Sinopse: Diante do cenário de mudanças estruturais trazido pela pandemia Covid-19, quais são as alternativas baseadas no respeito a pessoas e a ecossistemas naturais?
- EP 5 | SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE NOSSA
- Quando: 26 de outubro (segunda)
- Horário: 21h
- Sinopse: No contraste com edifícios cada vez mais altos, vias cada vez mais aceleradas, como transformar as cidades em espaços mais convidativos à vivência humana?
- EP 6 | FUTURO A CÉU ABERTO, MODELANDO A CIDADE QUE QUEREMOS
- Quando: 28 de outubro (quarta)
- Horário: 21h
- Sinopse: Diante das mudanças promovidas pela pandemia e pela sociedade em rede, como lidar com a cidade que se torna um constante servidor de dados? Quais são os desafios e as potências das cidades conectadas?
MOV.LAB - CONVERSAS SOBRE AUDIOVISUAL
- Na plataforma MoV.On
- A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS
- Convidados: Guilherme Brehm e Ana Carolina Martins
- Quando: 15 de outubro
- Horário: 19 horas
- Sinopse: Como o audiovisual se tornou uma ferramentas de luta, resistência e transformação da realidade?
- O PAPEL DO AUDIOVISUAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA FORTE
- Convidados: Marcos Souza e Felipe Larozza
- Quando: 21 de outubro
- Horário: 19 horas
- Sinopse: Os desafios para a construção de boas narrativas para as marcas
- CONVERSANDO COM QUEM CRIA CONTEÚDO DE VÍDEO
- Convidados: Juane Vaillant, MC Dimas e Haeckel Ferreira
- Quando: 26 de outubro
- Horário: 19 horas
- Sinopse: A trajetória de quem tá no dia a dia da produção de conteúdo audiovisual
RÁDIO MOV.CIDADE (Playlists feitas por DJ Bonitona )
- No Spotfy Mov.Cidade , por Dj Bonitona.
- *Outras playlists com convidados especiais terão suas datas divulgadas em breve pela produção
- MOV QUARENTENA
- Músicas diversas e dispersas para o confinamento
- Quando estará disponível: 25 de setembro (sexta)
- MOV ROLÊ
- Músicas para não esquecer da rua
- Quando estará disponível: 05 de outubro (segunda)
- MOV REQUEBRA
- Músicas para mexer as cadeiras
- Quando estará disponível: 12 de outubro (segunda)
- MOV CONECTA
- Músicas para curtir a qualquer hora
- Quando estará disponível: 19 de outubro (segunda)
ENCERRAMENTO OFICIAL
- Com Luanna Esteves e convidados especiais. Contando com a premiação da mostra MoV.Lab
- Quando: 30 de outubro (sexta)
- Horário: Às 19h
- Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade