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Multicultural

MoV.Cidade discute ocupação das cidades com cinema, música e painéis

Neste ano, o festival acontece de 24 de setembro a 30 de outubro na internet. Entre os pocket shows e performances, serão 36 artistas capixabas e de fora do ES

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 13:31
VK Mac
VK Mac Crédito: Reprodução/ Instagram @vkmac_
Tendo surgido em 2018 como uma mostra de cinema e espaço para debate da sustentabilidade nas cidades, a Mov. Cidade (Mostra & Lab de Criatividade e Sustentabilidade Urbana de Vitória ES) cresceu e, agora adaptada para o ambiente digital, tem uma programação cultural mais extensa. De 24 de setembro a 30 de outubro, o evento terá shows, filmes, web TV, playlists e bate-papos realizados no Instagram e no site oficial do evento de forma gratuita.  
Se antes o tema era a mobilidade urbana, neste ano a conversa é sobre ocupação das cidades e a qualidade de vida dos moradores. Dedicado a articular a relação das pessoas com os centros urbanos através da arte,  o movimento irá se debruçar nas propostas de reconstrução de uma cidade possível para todos, guiada pela diversidade, como garante um dos idealizadores do projeto, Léo Alves.  
A gente quer incomodar e mostrar que a cultura é um jeito de você proclamar não só ideais de sustentabilidade urbana, mas é uma forma de ser sustentável também, de você propor uma cidade nova, explica.
Assim, uma revista colaborativa e uma websérie de seis episódios no IGTV do @mov.cidade, produzidas exclusivamente para esta edição, tratarão de temas que afetam a vida urbana, como sustentabilidade e qualidade de vida.
Abrindo os trabalhos, a jornalista e apresentadora do Em Movimento na TV Gazeta, Luanna Esteves irá comandar a live de estreia, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Instagram do projeto. Na sequência, as artistas Brisa e Úrsula Pussynail farão performances, enquanto a música ficará por conta de VK Mac.
É muito bacana a minha participação nesse projeto devido ao fato de que meu público, em sua grande maioria, é jovem. Isso ajuda a trazer mais pessoas para o objetivo que o projeto tem a oferecer. Estou muito animado pra cantar e trocar uma ideia com as pessoas, conta VK, adiantando que o repertório contará com lançamentos, como Praga da Vez, Notas que Mentem e Eu Sou Favela.
A banda mineira  de estilo pop Rosa Neon também será parte da programação, com live marcada para a sexta-feira (25), às 19h, nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon. A gente vai fazer um repertório bem massa das nossas músicas. A galera pode esperar uma coisa bem íntima mesmo, adianta Marina Sena, integrante do grupo. A cantora ainda comenta que as pautas levantadas pelo evento são de grande importância em sua visão e que existe uma identificação da banda com os debates propostos.
A banda mineira Rosa Neon se apresentará no dia 25 de setembro no festival
A banda mineira Rosa Neon se apresentará no dia 25 de setembro no festival Crédito: Eliza Guerra/Divulgação
Até o dia 30, o Mov. Cidade terá os pocket shows dos seguintes artitas: Gabriela Brown; Morenna; Lamparina e a Primavera; Fabriccio; Gavi; Dan Abranches; Diego Morais; e Budah. Também serão disponibilizadas playlists especiais criadas por artistas locais e nacionais no Spotify MoV.Cidade .
Já nas performances, o público poderá conferir o trabalho de Aidé Malanquini, Mi-S [coro de uma só], que aborda o feminicídio no ES; Estandarte Negro, de Rômulo Corrêa, onde o artista retrata a cultura preta capixaba; e o trabalho de Vivian Cunha Que corpo é esse?, pelo qual aborda o corpo negro e sua carga histórica.

MOSTRAS E BATE-PAPOS

As mostras  Mov.Cine e a Mov.Lab também começam na sexta-feira (25) com 16 filmes que serão disponibilizados numa plataforma on-demand, no site do evento. Eles ficarão acessíveis até o dia 8 de outubro.
As produções concorrem a R$ 20.500 em prêmios aos três melhores de cada categoria, além do júri popular. A mostra Mov.Lab tem como perfil trabalhos voltados mais para a internet, que tenham uma linguagem mais experimental, mais laboral. A mostra Mov.Cidade traz um pouco mais de preocupações urbanas mesmo, documentários, ficções ou até animações, mas que reflitam cidade, periferias, questões urbanas.
O festival ainda vai oferecer debates ao vivo com criadores de projetos inovadores do país e um laboratório de capacitação audiovisual para 20 jovens das periferias da Grande Vitória. Os contemplados com as aulas digitais também ganharão bolsas em dinheiro e farão um vídeo coletivo como resultado dos estudos.

ABERTURA OFICIAL

  • Com Luanna Esteves, Brisa e Úrsula Pussynail. Contando também com presentação musical de Vk Mac.
  • Quando: 24 de setembro (quinta)
  • Horário: Às 19h
  • Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade

MOV.MÚSICA (LIVES MUSICAIS)

  • VK MAC (ES)
  • Quando: 24 de setembro (quinta)
  • Horário:  À19h
  • Onde: Nos perfis de Instagram  @mov.cidade @vkmac 

  • ROSA NEON (MG)
  • Quando: 25 de setembro (sexta)
  • Horário: Às 19h 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @neonrosaneon 

  • GABRIELA BROWN (ES)
  • Quando:  29 de setembro (terça) 
  • Horário: Às 21h 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gabrielabrown 

  • MORENNA (ES)
  • Quando: 01 de outubro  (quinta)
  • Horário: Às 21h 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @soumorenna 

  • LAMPARINA E A PRIMAVERA (MG) 
  • Quando: 06 de outubro (terça)
  • Horário: Às 22h30 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @lamparinaeaprimavera 

  • FABRICCIO (ES) 
  • Quando: 08 de outubro (quinta)
  • Horário: Às 21h
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic 

  • GAVI (ES)
  • Quando: 13 de outubro (terça)
  • Horário: Às 22h30 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gavimusic 

  • DAN ABRANCHES (ES) 
  • Quando: 15 de outubro (quinta)
  • Horário: Às 21h 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @danabranches

  • DIEGO MORAES (SP)  
  • Quando: 20 de outubro (terça)
  • Horário: Às 22h30 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @prazerdiegomoraes 

  • BUDAH (ES) 
  • Quando: 22 de outubro (quinta) 
  • Horário: Às 21h 
  • Onde: Nos perfis de Instagram @mov.cidade e @budah

PERFORMANCE 

  • No Instagram @mov.cidade

  • MINA - S [CORO DE UMA SÓ] 
  • Por Aidê Malanquini (ES) 
  • Quando: 27 de setembro (domingo)
  • Horário: 19h 
  • Sinopse: Mina - S foi uma performance urbana criada a partir de dados de feminicídio praticados no ES durante o ano de 2017. Em Mina - S [coro de uma só] a proposta é [re]customizar as peças utilizadas na versão original de Mina - S, escrevendo nelas relatos de violência doméstica sofridas durante o período de quarentena. 

  • ESTANDARTE NEGRO  DO MACIÇO CENTRAL AO ARMAZÉM
  • Por Rômulo Corrêa (ES) 
  • Quando: 04 de outubro (domingo)
  • Horário: 19h 
  • Sinopse: O Estandarte Negro é uma reunião de momentos e imagens que são importantes para o cotidiano e construção da história capixaba. O entardecer azul e rosa, a natureza, o indivíduo, os marcos visuais, a devoção, a identidade a memória da cultura preta capixaba.

  • QUE CORPO É ESSE? 
  • Por Vivian Cunha (ES)
  • Quando:  11 de outubro (domingo)
  • Horário: Às 19h 
  • Sinopse: O corpo é pontuado de significados, é um veículo de intenções e identidades.O corpo negro é carregado de histórias e memórias corporais e comunicação. Durante anos o povo negro, através do corpo comunicou e comunica, as questões que perpassam em sua vida, comunicam com o outro e consigo.

MOSTRAS.MOV

  • MOSTRA DE CINEMA  MOV.CIDADE
  • Disponível para visualização e votação online  de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On

  • BATE PAPO  MOV.CIDADE
  • Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Cidade
  • Quando:  07 de outubro
  • Horário: Das  20h às 22h 
  • Onde: Google Meets *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência

  • PREMIAÇÃO  MOV.CIDADE (Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular)
  • Quando: 12 de outubro 
  • Horário: 14h 
  • Onde: No Instagram @mov.cidade 

  • MOSTRA DE CINEMA  MOV.LAB 
  • Disponível para visualização e votação online 15 a 29 de outubro, na  Plataforma MoV.On 

  • BATE PAPO  MOV.LAB 
  • Encontro online com os realizadores da Mostra MoV.Lab 
  • Quando: 28 de outubro (quarta)
  • Horário: Das 20h às 22h 
  • Onde: No Google Meets   *O link será disponibilizado no Instagram do evento com antecedência

  • PREMIAÇÃO  MOV.LAB Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular
  • Quando: 30 de outubro (sexta)  
  • Horário: Às 14h 
  • Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade
  • FILMES EM CARTAZ

  • Mostra Mov.Cidade 
  • Ancestralidade de Terra e Planta - De Keila Serruya Sankofa DOC, 11, AM
  • Cadê o bonde que passava aqui? - Do Coletivo Foi à Feira DOC, 2016, SP
  • Looping-  De Maick Hannder EXP, 12, MG
  • Perifericu -  De Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira FIC, 20, SP
  • Riscadas - De Karol Mendes, DOC, 1525, ES
  • Ser Feliz no Vão - De Lucas H. Rossi dos Santos DOC, 12, RJ
  • Supremacia da Fumaça - De Marcelo Mendes Gomes FIC, 1047, ES
  • Trincheira - De Paulo Silver FIC, 15, AL

  • Mostra Mov.Lab
  • 90 Rounds De Juane Vaillant e João Oliveira DOC, 1926, ES
  • Corpo Monumento De Alexandre Salomão EXP, 15, PE
  • Ontem eu, mulher negra, estava ciclista De Edilaine Santos ANI, 3, SP 
  • Paná Panã Direção Coletiva EXP, 540, RJ
  • Penduradas De Dominique Lima VIDEOARTE, 449, ES 
  • Rotina Familiar | Crônica Visual De Leo Silva DOC, 1036, CE
  • Ser Livre De Guga Caldwell EXP, 257, RJ
  • Tudo De Nicole Donato VIDEOCLIPE, 403, SE

MOV.TV - WEBTV SOBRE SUSTENTABILIDADE E CRIATIVIDADE URBANA 

  • No IGTV do Instagram @mov.cidade

  • EP 1 | QUE MOVIMENTO É ESSE? 
  • Quando: 30 de setembro (quarta)
  • Horário: 21h
  • Sinopse: Episódio dedicado aos movimentos que possuem a habilidade de gerar articulações em rede para reivindicar o seu lugar na cidade. 

  • EP 2 | TERRA PLENA: TERRITÓRIOS CRIATIVOS EM AÇÃO
  • Quando:  07 de outubro (quarta)
  • Horário: 21h 
  • Sinopse: Como a cultura, a união e a arte impactam nos territórios?

  • EP 3 | AS CORES DESSA CIDADE SOU EU
  • Quando:  14 de outubro (quarta)
  • Horário:  21h 
  • Sinopse: A cidade é para todas as pessoas? Como a condição econômica, de cor, sexualidade e gênero molda diferentes experiências espaciais? Qual é o caminho de uma cidade segura e sustentável para todxs?

  • EP 4 | CIDADE E CONSUMO NO PÓS-PANDEMIA 
  • Quando: 21 de outubro (quarta)
  • Horário: 21h
  • Sinopse: Diante do cenário de mudanças estruturais trazido pela pandemia Covid-19, quais são as alternativas baseadas no respeito a pessoas e a ecossistemas naturais?

  • EP 5 | SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE NOSSA 
  • Quando: 26 de outubro (segunda)
  • Horário:  21h
  • Sinopse: No contraste com edifícios cada vez mais altos, vias cada vez mais aceleradas, como transformar as cidades em espaços mais convidativos à vivência humana?

  • EP 6 | FUTURO A CÉU ABERTO, MODELANDO A CIDADE QUE QUEREMOS
  • Quando: 28 de outubro (quarta) 
  • Horário: 21h 
  • Sinopse: Diante das mudanças promovidas pela pandemia e pela sociedade em rede, como lidar com a cidade que se torna um constante servidor de dados? Quais são os desafios e as potências das cidades conectadas?

MOV.LAB - CONVERSAS SOBRE AUDIOVISUAL

  • Na plataforma MoV.On

  • A CRIAÇÃO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS
  • Convidados: Guilherme Brehm e Ana Carolina Martins 
  • Quando: 15 de outubro 
  • Horário: 19 horas 
  • Sinopse: Como o audiovisual se tornou uma ferramentas de luta, resistência e transformação da realidade?

  • O PAPEL DO AUDIOVISUAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA FORTE
  • Convidados: Marcos Souza e Felipe Larozza 
  • Quando: 21 de outubro
  • Horário: 19 horas 
  • Sinopse: Os desafios para a construção de boas narrativas para as marcas

  • CONVERSANDO COM QUEM CRIA CONTEÚDO DE VÍDEO
  • Convidados: Juane Vaillant, MC Dimas e Haeckel Ferreira 
  • Quando: 26 de outubro
  • Horário: 19 horas 
  • Sinopse: A trajetória de quem tá no dia a dia da produção de conteúdo audiovisual

RÁDIO MOV.CIDADE (Playlists feitas por DJ Bonitona )

  • No Spotfy Mov.Cidade , por Dj Bonitona.
  • *Outras playlists com convidados especiais terão suas datas divulgadas em breve pela produção

  • MOV QUARENTENA
  • Músicas diversas e dispersas para o confinamento 
  • Quando estará disponível:  25 de setembro (sexta)

  • MOV ROLÊ 
  • Músicas para não esquecer da rua
  • Quando estará disponível: 05 de outubro (segunda)

  • MOV REQUEBRA 
  • Músicas para mexer as cadeiras
  • Quando estará disponível: 12 de outubro (segunda)

  • MOV CONECTA
  • Músicas para curtir a qualquer hora
  • Quando estará disponível: 19 de outubro (segunda)

ENCERRAMENTO OFICIAL

  • Com Luanna Esteves e convidados especiais. Contando com a premiação da mostra MoV.Lab
  • Quando: 30 de outubro (sexta)
  • Horário: Às 19h
  • Onde: No perfil no Instagram @mov.cidade

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