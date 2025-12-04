Raio mata 29 bois e causa prejuízo de R$ 130 mil em Barra de São Francisco
Vinte e nove bois morreram após um raio atingir a região de Secadeira, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (3). O produtor rural Almir Fanti contou que o prejuízo é de cerca de R$ 130 mil, já que o gado pesava aproximadamente 10 arrobas cada. Segundo ele, três animais seriam vendidos no próximo domingo (7) e os demais estavam sendo preparados no pasto para o abate posterior.
O produtor rural lamentou a perda, mas demonstrou esperança: “Vou começar de novo. Sempre dá para recomeçar. O importante é a vida e a saúde. O resto a gente corre atrás”, disse. De acordo com Almir, a prefeitura foi acionada e informou que uma equipe estava a caminho da fazenda para enterrar os bois na região. A Gazeta procurou a administração municipal, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.
*Com informações da produtora da TV Gazeta, Thaiz Lepaus