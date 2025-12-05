A Gazeta - Agora

Incêndio atinge prédio abandonado no Parque Moscoso, em Vitória; vídeo

Publicado em 05/12/2025 às 09h32
Um incêndio atingiu um prédio ocupado por pessoas em situação de rua no bairro Parque Moscoso em Vitória

Um incêndio atingiu um prédio abandonado no bairro Parque Moscoso, em Vitória, por volta das 21h da última quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel era ocupado por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém no prédio quando a corporação chegou. A equipe iniciou o trabalho de contenção do fogo e se deparou com muita fumaça. Não há registro de feridos e o incêndio foi controlado por volta de 1h desta sexta-feira (5).

Vizinhos afirmaram que o incêndio começou no duto do elevador, que estava repleto de entulhos e materiais inflamáveis, como lixo e tecidos. Os Bombeiros utilizaram água e ventilação forçada na ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, foi necessário acionar mais equipes para atuar no resfriamento da área.

Após o incêndio ser combatido, os Bombeiros isolaram os apartamentos e andares atingidos pela fumaça. Em seguida, houve uma confusão quando pessoas em situação de rua tentaram entrar novamente no imóvel para retirar seus pertences, e a Polícia Militar foi acionada para contê-las. A Prefeitura de Vitória informou que uma equipe da Defesa Civil Municipal foi enviada ao local para avaliar a estrutura do edifício.

