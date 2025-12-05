Incêndio atinge prédio abandonado no Parque Moscoso, em Vitória; vídeo

Um incêndio atingiu um prédio abandonado no bairro Parque Moscoso, em Vitória, por volta das 21h da última quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel era ocupado por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém no prédio quando a corporação chegou. A equipe iniciou o trabalho de contenção do fogo e se deparou com muita fumaça. Não há registro de feridos e o incêndio foi controlado por volta de 1h desta sexta-feira (5).

Vizinhos afirmaram que o incêndio começou no duto do elevador, que estava repleto de entulhos e materiais inflamáveis, como lixo e tecidos. Os Bombeiros utilizaram água e ventilação forçada na ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, foi necessário acionar mais equipes para atuar no resfriamento da área.