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Empresários do ES já vendem festas de verão na expectativa da flexibilização

Shows de Gusttavo Lima e Felipe Araújo em janeiro já estão com entradas sendo comercializadas on-line. Produtores garantem devolução do dinheiro caso os protocolos contra a Covid-19 não permitam a realização dos eventos

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 06:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 06:48
Gusttavo Lima conversou com o Divirta-se sobre família, carreira e seu novo projeto,
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Fábio Nunes/Divulgação
Mesmo sem a autorização para realizar grandes eventos devido à pandemia do novo coronavírus, empresários do Espírito Santo já deram os primeiros passos para a formação de calendário de shows para o Réveillon 2021 e verão no Estado. Festas em Guarapari e Guriri, algumas com atrações nacionais, já estão com ingressos sendo comercializados na internet.
Duas delas fazem parte do verão do Cafe De La Musique, que acontece em Meaípe. Segundo João Vitor Guimarães Vez, sócio do selo que apostou em nomes como Gusttavo Lima e Felipe Araújo como atrações, a antecipação acontece devido ao tempo de produção que eventos deste tipo exigem.
"Se liberarem e a gente não tiver essa antecedência, não tem como produzir algo assim, em cima da hora", explica, garantindo a devolução do valor da compra caso a flexibilização dos protocolos contra a Covid-19 não permita a realização dos shows.
"O dinheiro desses ingressos está indo para uma conta que não é mexida, o dinheiro não sai de lá. Se tiver que ser cancelado, todo mundo que comprou terá o valor extornado", completa.
O Festival de Verão de Guriri iniciou as vendas sem garantir quais atrações serão levadas. Enquanto isso, o Cafe De La Musique garante a virada do ano com Felipe Araújo e Dubdogz e uma festa, no dia 9 de janeiro, com Gusttavo Lima como atração principal do espaço. 
"O terreno que sedia nossos shows tem 85 mil metros quadrados. No passado, a gente fechava várias áreas do espaço para não ficar muito disperso e estamos revendo isso. Pode ser que a gente abra mais para evitar aglomeração excessiva. Além disso, é um terreno totalmente aberto, muito bem arejado, que margeia a praia. Ou seja, é ventilado", conclui.
Cafe de La Musique Guarapari
Local onde é realizad o Cafe de La Musique Guarapari Crédito: Divulgação

CUIDADOS

João Vitor confidencia que, apesar de não fazer parte do grupo, há empresários do Estado que estão em frequentes conversas com o governador Renato Casagrande. Segundo o produtor, as diretrizes sobre shows e grandes eventos seriam liberadas após 20 dias desde o último feriado, para que se medisse o quanto o fim de semana prolongado refletiria nas estatísticas do coronavírus.
O empresário garante que serão esses protocolos, definidos pelo Executivo, que serão os adotados pela produção nos shows do Verão 2021. "Com certeza vamos fornecer álcool em gel e, talvez, até disponibilizar máscaras. Mas não temos nada decidido, porque vai depender diretamente do que as autoridades definirem. E, obviamente, vamos seguir", conclui.
Caso grandes eventos e shows não sejam liberados, João Vitor fala que o dinheiro dos que comprarem os ingressos será totalmente devolvido. 
Procurado, o governo do Estado disse, por meio de nota, que ainda não é possível dizer se haverá shows em janeiro. Para tanto, o Executivo do Espírito Santo relata que, no momento, só estão autorizados eventos com até 100 pessoas desde que também sigam regras sanitárias, incluindo a não existência de pista de dança.

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"A flexibilização se dá conforme a avaliação dos dados diários sobre a Covid-19. Por isso, não é possível o Estado antecipar a realização de grandes eventos, ainda mais aqueles que estimulam aglomeração e contato entre pessoas. No momento, como já anunciado, estão autorizados somente os eventos realizados em cerimoniais e espaços semelhantes, como casamentos e aniversários, com número restrito de convidados e sem a possibilidade de ambientes como pista de dança", explicou a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

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