Cinemas no ES: Casagrande promete posição na próxima semana

Em coletiva realizada nesta sexta (25), Renato Casagrande anunciou que deve divulgar medidas de protocolos de segurança para os cinemas na próxima semana Crédito: YouTube/Reprodução

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (25), o governador Renato Casagrande (PSB) prometeu dar um parecer sobre a reabertura dos cinemas do Estado na próxima semana. Além das salas de exibição, feiras, especialmente as de artesanato, também devem ganhar um protocolo de segurança nos próximos dias.

"Nós estamos discutindo um protocolo para cinemas e feiras, como as de artesanato, por exemplo. Alguns estados já retornaram com os cinemas, com protocolos. Nós estamos discutindo para ver se temos segurança para retornar, mas teremos uma posição na semana que vem."

Lenise Loureiro, informou que o governo estadual já estaria estudando medidas de segurança para a reabertura. As salas de exibição estão fechadas desde 17 de março, na tentativa de deter o avanço da Covid-19. O setor está na expectativa da retomada das atividades desde o início da semana, quando, em entrevista a Rádio CBN Vitória , a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos,informou que o governo estadual já estaria estudando medidas de segurança para a reabertura.

O Cine Jardins, inclusive, já espera a liberação para programar a data de exibição do Festival de Cinema Varilux em terras capixabas . O evento acontece de 19 de novembro e 3 de dezembro, mas a organização permitiu aos exibidores que participaram da mostra em 2019 a possibilidade de realizar a edição 2020 até fevereiro do ano que vem.

Procurada pelo "Divirta-se" no início da semana para saber a provável data do anúncio destas medidas de flexibilização, Lenise Loureiro afirmou que o Governo Estadual "ainda está na construção de protocolos de segurança", não estipulando prazos.

POLÊMICA

A reabertura do setor no Brasil promete ser lenta e recheada de reviravoltas, dignas de um bom filme de suspense. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que os espaços poderiam retornar suas atividades no último dia 14 de setembro.

Em uma reviravolta, o Sindicato das Empresas Exibidoras do Rio de Janeiro decidiu não reabrir as salas, especialmente porque não foi permitida a comercialização de alimentos. A alegação é que somente o valor arrecadado nas bilheterias não conseguiria cobrir os gastos operacionais. Em reunião realizada na segunda-feira (21) , ficou decidido que as sessões retornam em 1º de outubro, com a liberação do consumo de alimentos.

Os complexos deverão, contudo, respeitar os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde, incluindo redução de 50% dos ingressos postos à venda e oferta de álcool gel, entre outras obrigações.

Fechadas desde 17 de março, salas de cinema do Espírito Santo esperam protocolos de segurança para retomar suas atividades Crédito: Denise Jans/Unsplash/Divulgação

No Espírito Santo, os exibidores esperam com ansiedade a divulgação dos protocolos de segurança para planejar o retorno. Talmon Junior, do Cine Jardins, em Vitória, afirma que, depois do apontamento favorável do Governo Estadual, o espaço ainda precisará de 15 dias para se organizar.

"Teremos que nos preocupar com a desinfecção das salas, a adequação do ar condicionado e demais medidas sanitárias, além de retornar os contatos com as distribuidoras. Desde que fechamos, em março, estávamos com a previsão de que a reabertura aconteceria em meados de outubro", informa, relatando que conta com o apoio dos frequentadores para esse momento de retomada.