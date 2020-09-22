Cinemas da cidade do Rio de Janeiro reabrem no dia 1º de outubro

Apenas metade da sala de cinema poderá ser ocupada Crédito: Divulgação

Os cinemas da cidade do Rio vão reabrir a partir do dia 1º de outubro. A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada nesta segunda-feira, dia 21, com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Vigilância Sanitária e de sindicatos do setor cinematográfico.

Na ocasião, os exibidores de cinema foram informados também de que está confirmada a data do dia 1º de outubro para a liberação do consumo de alimentos e bebidas dentro das salas de cinema.