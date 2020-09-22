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Pandemia

Cinemas da cidade do Rio de Janeiro reabrem no dia 1º de outubro

Também será permitido o consumo de alimentos e bebidas dentro das salas de cinema

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 14:13
Sala de cinema
Apenas metade da sala de cinema poderá ser ocupada Crédito: Divulgação
Os cinemas da cidade do Rio vão reabrir a partir do dia 1º de outubro. A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada nesta segunda-feira, dia 21, com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Vigilância Sanitária e de sindicatos do setor cinematográfico.
Na ocasião, os exibidores de cinema foram informados também de que está confirmada a data do dia 1º de outubro para a liberação do consumo de alimentos e bebidas dentro das salas de cinema.
Os complexos de cinema deverão, contudo, respeitar os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde, incluindo redução de 50% dos ingressos postos à venda e oferta de álcool gel, entre outras obrigações.

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