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Pandemia

Reabertura dos cinemas no ES não é consenso entre leitores

Fechadas desde 17 de março, na tentativa de deter o avanço da Covid-19, as salas de cinema do Espírito Santo podem ser reabertas nos próximos dias. Governo do Estado "ainda está na construção de protocolos de segurança"

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 10:16

Públicado em 

22 set 2020 às 10:16

Colunista

Sala de cinema
Salas de cinema estão fechadas desde março no Espírito Santo Crédito: Pixabay

VOLTA DOS CINEMAS

Salas de cinemas do ES podem reabrir nos próximos dias, segundo governo (Cultura, 21/09). Esperei tanto por esse momento, mas pensei que ele só chegaria com a vacina, então sigo ainda sonhando por esse momento, já que não vou ter um pingo de coragem para frequentar. (Thalliany Demarchi)
Sei que não devia abrir os cinemas, mas já que tem bares com pessoas berrando soltando Covid pela boca aos 4 ventos para todos, irei aos cinemas bem tranquilo com todo mundo calado e com máscara... nem se compara o risco. (Allan Souza Silva)
Pois pra mim e minha família, nada de rua, de shopping, de cinema, de praia e de escola. Compras, padaria e farmácia também seguem via delivery. Está difícil? Sim! E muito. Mas chorar a perda de um familiar ou deixar minha filha sem mãe é muito pior. (Priscila Pereira)
Sou totalmente a favor. Está tudo funcionando, lojas superlotadas, supermercados lotados, praças lotadas, lotéricas, bancos, bares, restaurantes, eventos para casamentos e aniversário… por que cinema não??? (Telcilene Sarter Dalla)
Olha a burrice aí... Ainda vai ter gente capaz de pagar 30 reais pra pegar covid em uma sala fechada com ar condicionado e o povo sem máscara comendo. (Layse Morais)

CARROS OFICIAIS

Saiba quais são os deputados que abriram mão dos novos Corollas da Assembleia (Leonel Ximenes, 21/09). É um tapa na cara da população. Como um absurdo desse está agregado ao cargo, temos que diminuir a quantidade de parlamentares e acabar com esses penduricalhos. (Camila Sampaio)
Não é ilegal, mas é imoral. Muita falta de respeito com o povo. O Estado mergulhado numa crise financeira e sanitária e os caras trocando de carro. (Marcio Gama)
Enquanto isso, nós temos que andar em ônibus do Transcol lotado e velho. Hoje mesmo tinha um ônibus da Grande Vitória quebrado na Reta do Aeroporto, por volta das 17h30. E ainda tem um povo que defende seus políticos de estimação, seja no Estado, seja em Brasília. (Daniel Silva)

DAMARES

Força-tarefa montada por Damares em caso de estupro no ES deve ser explicada (Opinião da Gazeta, 22/09). Dos abortos ilegais feitos por mulheres com bom poder aquisitivo ela nada fala. Mas do aborto legal de uma garota pobre de 10 anos ela faz palanque. É louca e oportunista. (Antonio Cuzzuol)
Leiam os riscos graves físico e social é psicológico e espiritual dessa criança, leiam um pouco de ciência, depois venham defender um ato tão radical como dessa ministra. Temos pessoas preparadas para isso, ela não tem colocar o achismo dela em detrimento da vida da criança. (Silvia Carla Bolzan Cremaschi)
O crime praticado pela ministra foi vazar os dados da menor, vítima de estupro e que foi revitimizada pela ação da ministra, que inclusive passou a informação para uma vigarista postar nome e outras informações em redes sociais. Foi um repleto absurdo! (Carlos Figueiredo)
O vídeo feito na casa da criança mostra claramente a pressão e até com certa truculência como a equipe da ministra agiu. Inaceitável. (Darlene Souza)

CORREIOS

TST concede reajuste a funcionários dos Correios e determina fim da greve (Brasil, 21/09). O título da matéria, na verdade, teria que ser “funcionários dos Correios perdem 50 das 79 cláusulas sociais”, essas que foram a duras penas conquistadas há muitos anos em troca do não aumento salarial. Para não ficar pior, colocam um reajuste de 2,6% que na verdade nem era o que queríamos, somente que mantivesse as cláusulas. Essas perdas de cláusulas representam uma perda de cerca de 600 reais nos nossos salários. A galera que comenta aqui na real desconhece a luta do trabalhador. Você que pede a privatização desconhece a importância dos Correios e sua função social, e mesmo assim ela dá lucro e não depende de nada do governo, mas como o governo quer vender, vendem uma mentira para fazer uma verdade. (Luan Pessin)

TREINAMENTO PARA NEGROS

Empresas abrem programas de trainee apenas para negros (Empregos, 21/09). Essa reação mostra o quanto somos racistas. Historicamente os brancos têm mais oportunidades de ocupar as vagas, pois estão em classes sociais que tiveram mais acesso a qualificações. Vejo com bons olhas a iniciativa dessas empresas, que pode representar uma visão mais solidária de buscar a inclusão daqueles que sempre estiveram à margem da sociedade. (Arivald Santos Ribeiro)
Sou negro, discordo totalmente do programa e vejo essa postura como jogada de marketing. Se até então as vagas não eram exclusivamente para brancos e não contrataram negros, poderia manter os mesmos critérios e escolher negros, sem grandes declarações. Puramente estratégico todo esse episódio. (Reinaldo Assis)
Empresa privada contrata quem ela quer. Diminuir a desigualdade é uma bandeira de quem é excepcionalmente forte. (Adila Damiani)
Políticas segregacionistas vêm crescendo exponencialmente no Brasil. Não vejo sentido algum em dar “vantagem” a determinado grupo por sua etnia. Assim como cotas nas faculdades, é chamar esses grupos de incapazes. Onde está escrito que negros têm déficit cognitivo? Pois é isto que denotam essas ações. (Sergio Matos)
“Discriminação na contratação em razão do tom de pele é inadmissível”, a juíza falou. Mas quando o tom da pele é o dela pode. A própria empresa disse que dos 2000 trainees que tem, apenas 10 são negros. Realmente não sabemos o tamanho da dívida estrutural que o Brasil tem. (Aline Gomes)

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