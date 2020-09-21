Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Saiba quais são os deputados que abriram mão dos novos Corollas da Assembleia

Erick Musso, que é o presidente da Casa, tem um carro oficial à disposição do seu gabinete e outro de uso da Presidência

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:20

Públicado em 

21 set 2020 às 14:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Corolla à disposição dos deputados na garagem da Assembleia Legislativa
Focus foram substituídos pelos novos veículos da montadora japonesa; modelo 2020 custa R$ 100 mil a unidade Crédito: Foto do leitor
Houve uma mudança visível na Assembleia Legislativa (pelo menos na garagem) durante a pandemia do novo coronavírus: os carros oficiais que estão à disposição dos deputados foram trocados. Saíram os Focus sedan e entraram Corollas GLI 2020 novinhos em folha. No mercado, o preço desse modelo custa em torno de R$ 100 mil a unidade.
Os  veículos começaram a chegar em junho passado. Segundo a assessoria da Assembleia, não houve custo extra porque a renovação da frota está prevista no contrato da Casa com uma locadora.
São 27 carros (um para o deputado Erick Musso, que é o presidente, e outro para a Presidência da Casa) locados ao custo de R$ 1.561.466,16 por um período de 24 meses, embora o valor do contrato seja de R$ 1.792.807 prevendo a locação de 31 carros por dois anos.
Segundo a assessoria da Assembleia, quatro parlamentares abriram mão da mordomia e não utilizam o carro oficial pago pelos cofres públicos: Emílio Mameri (PSDB), Fabrício Gandini (Cidadania), Hércules Silveira (MDB) e Carlos Von (Avante).
“Não houve aumento no valor contratual. A Assembleia Legislativa não está gastando mais por isso. Apenas houve um apostilamento [ajuste],  também por força de contrato. Os veículos atuais são mais econômicos e não houve aumento contratual”, diz o Legislativo em nota enviada à coluna.
Nos próximos dias, a Mesa Diretora da Assembleia deve lembrar os deputados da proibição legal do uso de veículos para o uso eleitoral, para os que são candidatos nestas eleições municipais

OS DEPUTADOS CANDIDATOS A PREFEITO

São pré-candidatos a prefeito 11 parlamentares: Enivaldo dos Anjos (Barra de São Francisco); Carlos Von (Guarapari); Capitão Assumção, Fabrício Gandini e Lorenzo Pazolini (Vitória); Hudson Leal (Vila Velha); Vandinho Leite, Alexandre Xambinho e Bruno Lamas (Serra); Euclério Sampaio (Cariacica) e Marcos Garcia (Linhares).

ATUALIZAÇÃO

Dez deputados devolveram o carro durante a pandemia de Covid-19, mas o valor do contrato de locação da Assembleia não foi alterado porque só haveria mudança se os parlamentares abrirem mão do veículo oficial em caráter permanente. São eles: Renzo Vasconcelos (PP); Alexandre Xambinho (PL), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Adílson Espíndola (PTB), Sérgio Majeski (PSB), Janete de Sá (PMN) e Erick Musso (Republicanos), Vandinho Leite (PSDB) e Marcelos Santos (Podemos). 

Veja Também

O país das farras das mordomias

Regalias de ex-presidentes, como os carros oficiais, devem ser revistas

Carros oficiais no ES: como é feita a fiscalização?

Não é só na Assembleia que essa mordomia  persiste. No Poder Executivo, em empresas públicas, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e no Tribunal de Contas a maioria dos seus dirigentes circulam em veículos oficiais, luxuosos, pagos pelo dinheiro do contribuinte. Num país em sérias dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia, justifica a existência dessa mordomia? Suas excelências não poderiam se deslocar por carros de aplicativos, por exemplo? Até quando?
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados