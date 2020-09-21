"Governo vai continuar permitindo aglomerações?", questiona leitora

Aglomeração no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Internauta

CORONAVÍRUS NO ES

ES terá aumento de casos de Covid nas próximas semanas, diz secretário da Saúde (Cotidiano, 21/09). Infelizmente o que vemos é o desrespeito aos protocolos de segurança, inclusive em estabelecimentos comerciais. No sábado, ao buscar uma encomenda em Jardim Camburi, presenciei na hamburgueria ao lado que todos os atendentes não estavam usando máscaras, atendendo as mesas e falando em cima dos alimentos sem a devida proteção! Uma falta enorme de cuidado e respeito ao próximo. (Christiane Motta) . Infelizmente o que vemos é o desrespeito aos protocolos de segurança, inclusive em estabelecimentos comerciais. No sábado, ao buscar uma encomenda em Jardim Camburi, presenciei na hamburgueria ao lado que todos os atendentes não estavam usando máscaras, atendendo as mesas e falando em cima dos alimentos sem a devida proteção! Uma falta enorme de cuidado e respeito ao próximo.

Já aumentou! Estamos com quase 11 mil doentes, 4 semanas atrás eram 9 mil!!! Isso que se chama de irresponsabilidade do povo! (Gerson Xible)

Mas secretário, decida-se, por favor. Uma hora em outubro vai zerar, em outra vai subir. É só ver o que está acontecendo em outros Estados, aumentando de novo. (Ivone Scalzer)

Nossa! Agora que o governo viu isso? Liberou bares, pessoas andando nas ruas sem máscaras e várias reportagem de aglomeração. Queria o quê? (Flávia Pollo)

E o que o governador vai fazer em relação a isso? Continuar permitindo aglomerações? Continuar permitindo que ônibus circulem lotados, com pessoas sem máscaras e sem, obviamente, nenhum distanciamento entre os usuários? Vai fiscalizar e multar quem está descumprindo as medidas de distanciamento? Ou vai ficar esperando realmente uma súbita tomada de consciência das pessoas? Pelo amor de Deus, né? (Camilla Ferreira Paulino da Silva)

Culpa do governo que liberou geral é não pensou nas consequências. Enquanto nós ficamos em casa priorizando a vida das demais pessoas que vivem conosco. A maioria descumpre os protocolos e não se importa com a vida dos outros… (Tatiani Cleiton Mariana)

Esse povo é engraçado. Não adianta colocar culpa no governador agora não, porque quando ele decretou isolamento social ninguém cumpriu e não está cumprindo até hoje. Disseram que o povo ia morrer de fome, que isso e aquilo. O governador foi o que estava com a cabeça no lugar. Ao invés de gastar com hospital de campanha, alugou leitos sem precisar gastar ainda mais. Ninguém ficou sem ser assistido. Agora não estão nem usando máscaras nas ruas e a culpa é dele? Me poupe. Estamos exaustos de enxugar gelo. Saímos dos plantões, deixamos pacientes lá com risco de morte, sofrendo, aí vemos nas ruas pessoas sem máscaras. (Fabíola Rofner)

Uma coisa e a pessoa ir trabalhar e tomar as medidas necessárias para prevenção contra o vírus, outra é ir a festinhas, praia e clubes lotados, sem o mínimo de prevenção. Aí é só esperar o resultado e depois culpar os governantes. (Siderlei Oliveira)

Se todos respeitassem as medidas profiláticas, estaríamos em estágios de quase normalidade. (Isabel Pereya)

No ES, agora, praticamente todos os pacientes realizarão exames, independentemente de idade ou grupos de risco, desde que tenham sintomas. Logo a tendência é aumentar o número de casos, sem que signifique uma segunda onda da Covid. No entanto, é preciso que as pessoas se conscientizem de que a doença ainda não acabou e que o vírus continua circulando, por isso, as medidas preventivas e cuidados higiênicos devem ser mantidas, até que a população seja imunizada. Aguardemos, com paciência, a vacina. (Pedro V. Carrancho)

ABANDONO

Vila Velha tem cemitério de embarcações abandonadas na prainha da Glória (Cotidiano, 20/09). Hoje já não vejo mais necessidade de remover os barcos, tendo em vista que já estão ali por muitos anos e que já virou abrigo para peixes, moreias, caranguejos, ostras e outras vidas marinhas. Sem contar que com eles temos um cenário lindo! (Paulo Campostrini) . Hoje já não vejo mais necessidade de remover os barcos, tendo em vista que já estão ali por muitos anos e que já virou abrigo para peixes, moreias, caranguejos, ostras e outras vidas marinhas. Sem contar que com eles temos um cenário lindo!

É lamentável a atual situação da política cultural do Estado do Espírito Santo. São prédios, centros culturais, teatros, casarões históricos que se encontram em estado de abandono pela política pública. O prédio do Clube Saldanha da Gama, por exemplo, importante cartão-postal da cidade no passado, hoje se encontra abandonado. O Museu de Arte do espírito Santo agoniza por falta de iniciativas culturais, o Teatro Carlos Gomes também se encontra fechado por falta de investimentos no setor. Enfim, aos poucos nossa história e nossa cultura se perdem por falta de políticas públicas. (Guilherme Favoretti)

"Brilhante" a ideia de se construir com dinheiro público a caravela para a comemoração dos 500 anos. E depois da data? “Quero nem saber”, devem dizer os políticos. O dinheiro gasto não é meu mesmo. Quanto às outras embarcações, a Marinha tem (ou deveria ter) o controle dos proprietários. Basta intimá-los para que os retirem de lá. Aliás, já deveriam ter feito. Mas aqui é Brasil e essa é a nossa triste realidade. (Alperson Fernandes)

Infelizmente, cultura é algo muito abstrato na política e na sociedade capixaba. O patrimônio material e imaterial capixaba é sempre levado de forma adjetiva e não há políticas de preservação concretas, que atuem no coletivo social. Barcos se estragando lá, prédios históricos caindo aqui e ali, abandono dos espaços expositivos e museus em todos os lugares. Enquanto isso, o tempo apenas passa e a memória das coisas vão se perdendo com os mais velhos... (Danuza Bricio)

REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma Administrativa tem o DNA, as digitais de quem as propõem: Legislativo, Judiciário e Militar (devido ao Capitão e Presidente). É uma reforma simbólica, que reduzirá levemente a despesa pública, pois as três classes com seus penduricalhos, que mais pesam na conta (Legislativa, Judiciária e Militar), não serão atingidas. No futebol se diria que vai trocar seis por meia dúzia. (Humberto Schuwartz Soares)

A reforma administrativa encaminhada ao Congresso reflete bem o que os atuais detentores do poder entendem por servidor público. A cúpula do Judiciário e órgãos auxiliares da Justiça, mais parlamentares e militares, ficaram excluídos do projeto, que também confere poderes ao Executivo para tratar órgãos e colegas servidores públicos como se dirigisse sua empresa privada. Mas, fundamental: na atividade privada, empresários pagam pessoalmente por má gestão de seu capital próprio. (Roberto Pimentel)

TREINAMENTO PARA NEGROS

"É inaceitável termos só 16% de líderes negros", diz Frederico Trajano (Economia, 21/09). Pra mim o absurdo já começa quando temos que colocar nossa cor pra qualquer tipo de inscrição que fazemos é colocar foto no currículo, acho desnecessário, se o currículo for o que a empresa precisa, a cor não deve importar. (Drieli Francisco) . Pra mim o absurdo já começa quando temos que colocar nossa cor pra qualquer tipo de inscrição que fazemos é colocar foto no currículo, acho desnecessário, se o currículo for o que a empresa precisa, a cor não deve importar.

Os liberais capixabas bravos porque uma empresa privada está decidindo da forma que ela quer, ao fazer um programa de correção em algo que notaram/consideram ser errado dentro da empresa deles. (Patrícia Pastori)