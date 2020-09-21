Vista do bairro Santa Lúcia em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Your browser does not support the audio element. ES terá aumento de casos de Covid nas próximas semanas, diz secretário da Saúde

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontou, em postagens no Twitter, que o Espírito Santo terá, nas próximas semanas, um aumento no número de casos observados de coronavírus . Ele alertou, no entanto, que esse crescimento não significará a existência de uma segunda onda no Estado.

Segundo Nésio, o Espírito Santo terá muitos pacientes positivos nos inquéritos que estão sendo feitos e pela mudança de critério de testagem e investigação.

INQUÉRITO ESCOLAR

Com a expectativa para o retorno das aulas presenciais no Espírito Santo, suspensas desde março para evitar a disseminação do novo coronavírus, o Estado anunciou na última sexta-feira (18) que cerca de cinco mil estudantes de 13 municípios capixabas serão testados na primeira fase do inquérito sorológico escola r. Além deles, todos os funcionários da rede estadual passarão pelos testes, que acontecem antes e após a volta das aulas. O objetivo é acompanhar a infecção nessa população para traçar mais medidas de segurança.

MAIS TESTES

"As internações hospitalares e o comportamento do óbito por Covid-19 são os principais marcadores de uma 'segunda onda' concreta. Nossa meta é diagnosticar muito e bloquear melhor a cadeia de transmissão. Ter muitos casos será um fator de busca/enfrentamento", explicou Nésio.

FERIADO

Nas últimas semanas, praias e bares lotados preocuparam as autoridades sanitárias capixabas, mas o secretário acredita, em entrevista à Rádio CBN na última quinta (17), ressaltou que os impactos dos descumprimentos das normas não devem ser sentidos de imediato.

"Eu não acredito, por exemplo, que a exposição nas praias nos últimos finais de semana e aglomerações em bares vão repercutir em 14, 21 dias como se comenta. Nós precisamos de um tempo de replicação e de crescimento exponencial mais longo entre as pessoas para que a taxa de transmissão tenha uma influência real e concreta", afirmou.

O secretário voltou a fazer um apelo para que os capixabas respeitem os protocolos de segurança nas atividades liberadas, mantendo o distanciamento social.