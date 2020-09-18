Covid-19: cinco mil estudantes de 13 cidades do ES vão ser testados

Crédito: Freepik

Com a expectativa para o retorno das aulas presenciais no Espírito Santo , suspensas desde março para evitar a disseminação do novo coronavírus , o Estado anunciou nesta sexta-feira (18) que cerca de cinco mil estudantes de 13 municípios capixabas serão testados na primeira fase do inquérito sorológico escolar.

O secretário de Estado da Saúde ( Sesa ) Nésio Fernandes afirmou, durante coletiva de imprensa online nesta sexta (18), que embora haja o argumento de que as aulas só devem retornar após a vacina contra Covid-19 ser disponibilizada, é importante lembrar que as crianças provavelmente serão as últimas a serem vacinadas.

"Não é correto pautar a volta das aulas presenciais com base na chegada da vacina, porque provavelmente as vacinas não serão disponibilizadas para crianças em um primeiro - ou até no segundo - momento. O passo que estamos dando para realizar inquérito escolar é o de reconhecer o real perigo da pandemia em uma estratégia, cuidando bem das nossas crianças e trabalhadores de educação", afirmou.

COMO IRÁ FUNCIONAR

A perspectiva é que todos os funcionários de escolas estaduais participem do inquérito sorológico. Paralelo a isso, serão testados na primeira etapa do inquérito cerca 5 mil alunos, além dos trabalhadores, de 760 escolas das redes estaduais, municipais e particulares. Essas instituições serão sorteadas em 13 municípios do Estado.

De acordo com a médica infectologista Cristiana Costa, a testagem foi pensada como forma de estimar o percentual de trabalhadores da educação e estudantes que possuem anticorpos do novo coronavírus, entender o perfil desses infectados e saber como encaminhou-se a infecção nessa população.

Ela afirmou, ainda, que a medida que o estudo for repetido nas etapas seguintes, será possível comparar os dados e ver a evolução da prevalência da doença nessa população, o que será importante como uma medida de cuidados após a abertura das escolas. A ideia é realizar um inquérito antes do retorno das aulas e o segundo logo após a volta das aulas presenciais.

"É um estudo onde em um curto período de tempo a gente colhe o material e entrevista um grande número de pessoas. As unidades de estudo são as escolas sorteadas, onde serão sorteados também os estudantes, e todos trabalhadores serão pesquisados. Essa amostra foi calculada para nos representar uma confiança de 95% e uma a margem de erro de 1,5%. Já prevendo a possibilidade de haver pessoas que não irão querer participar, aumentamos a amostra em torno de 20% a mais. Então, aproximadamente, em termo de estudantes, a gente pesquisa, em cada etapa, cerca de 5 mil alunos", explicou.

A médica completou que o processo de amostragem será proporcional ao número de matrículas, ou seja, quanto maior o número de alunos a escola tiver, maior a proporção de alunos pesquisados. Já os trabalhadores das escolas amostradas serão todos pesquisados.

"Serão 13 micro-regiões, 760 escolas representadas nesses municípios - nessas, teremos, escolas estaduais, municipais e privadas, no nível de ensino Médio, Fundamental I, Fundamental II e Infantil. Sendo que o Infantil vai acontecer mais no fim das etapas pela maior dificuldade na coleta de materiais em crianças muito pequenas. Na primeira etapa serão 5.075 alunos testados", explicou.

Par a testagem escolar, não será utilizado o teste rápido, como nos últimos sorológicos. Nessa pesquisa, o Estado optou por um teste definido pela infectologista como de alta qualidade - já que, segundo ela, os testes rápidos nem sempre conseguem detectar se a pessoa tem anticorpos.

"Esse teste precisa de uma coleta de sangue, depois ele é processado e analisado no Lacen e na Fiocruz. Ele traz resultados de grande confiança. Por fim, além do teste, é aplicado um questionário para trabalhadores da educação e alunos, que tem desde as questões demográficas, de doenças, riscos, sintomas, para depois a gente fazer uma descrição e aprender com essas informações", disse.

VEJA QUAIS SÃO OS 13 MUNICÍPIOS

Os municípios escolhidos para os sorteios de escolas e alunos, além da testagem nos funcionários, representam as principais micro-regiões do Espirito Santo, abrangendo todo o Estado, segundo a médica infectologista Cristiana Costa.