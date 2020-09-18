Covid-19: cinco mil estudantes de 13 cidades do ES vão ser testados

Com a expectativa para o retorno das aulas presenciais no Espírito Santo, suspensas desde março para evitar a disseminação do novo coronavírus, o Estado anunciou nesta sexta-feira (18) que cerca de cinco mil estudantes de 13 municípios capixabas serão testados na primeira fase do inquérito sorológico escolar.
Além deles, todos os funcionários da rede estadual passarão pelos testes, que acontecem antes e após a volta das aulas. O objetivo é acompanhar a infecção nessa população para traçar mais medidas de segurança.
O secretário de Estado da Saúde (Sesa) Nésio Fernandes afirmou, durante coletiva de imprensa online nesta sexta (18), que embora haja o argumento de que as aulas só devem retornar após a vacina contra Covid-19 ser disponibilizada, é importante lembrar que as crianças provavelmente serão as últimas a serem vacinadas.
Ele lembrou que os testes da medicação sequer ainda foram realizados em menores de 18 anos e explicou que a vacina deve chegar em meados de 2021, primeiramente, para pessoas que estão em grupo de risco.
"Não é correto pautar a volta das aulas presenciais com base na chegada da vacina, porque provavelmente as vacinas não serão disponibilizadas para crianças em um primeiro - ou até no segundo - momento. O passo que estamos dando para realizar inquérito escolar é o de reconhecer o real perigo da pandemia em uma estratégia, cuidando bem das nossas crianças e trabalhadores de educação", afirmou.
COMO IRÁ FUNCIONAR
A perspectiva é que todos os funcionários de escolas estaduais participem do inquérito sorológico. Paralelo a isso, serão testados na primeira etapa do inquérito cerca 5 mil alunos, além dos trabalhadores, de 760 escolas das redes estaduais, municipais e particulares. Essas instituições serão sorteadas em 13 municípios do Estado.
De acordo com a médica infectologista Cristiana Costa, a testagem foi pensada como forma de estimar o percentual de trabalhadores da educação e estudantes que possuem anticorpos do novo coronavírus, entender o perfil desses infectados e saber como encaminhou-se a infecção nessa população.
Ela afirmou, ainda, que a medida que o estudo for repetido nas etapas seguintes, será possível comparar os dados e ver a evolução da prevalência da doença nessa população, o que será importante como uma medida de cuidados após a abertura das escolas. A ideia é realizar um inquérito antes do retorno das aulas e o segundo logo após a volta das aulas presenciais.
"É um estudo onde em um curto período de tempo a gente colhe o material e entrevista um grande número de pessoas. As unidades de estudo são as escolas sorteadas, onde serão sorteados também os estudantes, e todos trabalhadores serão pesquisados. Essa amostra foi calculada para nos representar uma confiança de 95% e uma a margem de erro de 1,5%. Já prevendo a possibilidade de haver pessoas que não irão querer participar, aumentamos a amostra em torno de 20% a mais. Então, aproximadamente, em termo de estudantes, a gente pesquisa, em cada etapa, cerca de 5 mil alunos", explicou.
A médica completou que o processo de amostragem será proporcional ao número de matrículas, ou seja, quanto maior o número de alunos a escola tiver, maior a proporção de alunos pesquisados. Já os trabalhadores das escolas amostradas serão todos pesquisados.
"Serão 13 micro-regiões, 760 escolas representadas nesses municípios - nessas, teremos, escolas estaduais, municipais e privadas, no nível de ensino Médio, Fundamental I, Fundamental II e Infantil. Sendo que o Infantil vai acontecer mais no fim das etapas pela maior dificuldade na coleta de materiais em crianças muito pequenas. Na primeira etapa serão 5.075 alunos testados", explicou.
Par a testagem escolar, não será utilizado o teste rápido, como nos últimos sorológicos. Nessa pesquisa, o Estado optou por um teste definido pela infectologista como de alta qualidade - já que, segundo ela, os testes rápidos nem sempre conseguem detectar se a pessoa tem anticorpos.
"Esse teste precisa de uma coleta de sangue, depois ele é processado e analisado no Lacen e na Fiocruz. Ele traz resultados de grande confiança. Por fim, além do teste, é aplicado um questionário para trabalhadores da educação e alunos, que tem desde as questões demográficas, de doenças, riscos, sintomas, para depois a gente fazer uma descrição e aprender com essas informações", disse.
VEJA QUAIS SÃO OS 13 MUNICÍPIOS
Os municípios escolhidos para os sorteios de escolas e alunos, além da testagem nos funcionários, representam as principais micro-regiões do Espirito Santo, abrangendo todo o Estado, segundo a médica infectologista Cristiana Costa.
- Vitória
- Vila Velha
- Cariacica
- Serra
- Afonso Cláudio
- Santa Maria de Jetibá
- São Mateus
- Linhares
- Colatina
- Nova Venécia
- Cachoeiro de Itapemirim
- Marataízes
- Alegre