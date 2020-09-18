ES: secretário projeta retomada ampla de atividades econômicas e sociais em outubro

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

"A prevalência apontada até o presente momento permite projetar que, em outubro, haverá razões sanitárias para poder autorizar a retomada de importantes atividades sociais e econômicas mais amplas e, entre elas, as atividades escolares poderão ser retomadas neste momento", declarou Nésio.

Na coletiva, Nésio e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, deram detalhes sobre inquérito sorológico que será aplicado em alunos e servidores de escolas municipais, estaduais e particulares de 13 cidades: Vitória, VIla Velha, Cariacica, Serra, Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Linhares, Colatina, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Alegre.

Mais de 5 mil alunos sorteados devem ser testados. Além disso, todos os servidores da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) serão testados. O Governo do Estado debate voltar com as aulas presenciais em outubro, mas ainda não definiu a data. O retorno será feito de modo escalonado e facultativo.