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Pandemia no ES

ES: secretário projeta retomada ampla de atividades econômicas e sociais em outubro

Entre as atividades, está a expectativa do retorno das aulas no Ensino Médio e Fundamental, que vem sendo discutido pelo Governo do Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 11:14
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES, inaugura leitos na Santa Casa de Colatina
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, apontou, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (18), que a queda de mortes diárias provocadas pela pandemia de coronavírus e a redução da taxa de transmissão podem permitir a retomada mais ampla em outubro de importantes atividades econômicas e sociais no Estado.
"A prevalência apontada até o presente momento permite projetar que, em outubro, haverá razões sanitárias para poder autorizar a retomada de importantes atividades sociais e econômicas mais amplas e, entre elas, as atividades escolares poderão ser retomadas neste momento", declarou Nésio.
Na coletiva, Nésio e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, deram detalhes sobre inquérito sorológico que será aplicado em alunos e servidores de escolas municipais, estaduais e particulares de 13 cidades: Vitória, VIla Velha, Cariacica, Serra, Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Linhares, Colatina, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Alegre.

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Mais de 5 mil alunos sorteados devem ser testados. Além disso, todos os servidores da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) serão testados. O Governo do Estado debate voltar com as aulas presenciais em outubro, mas ainda não definiu a data. O retorno será feito de modo escalonado e facultativo.
O secretário Nésio afirmou que o retorno às aulas não pode estar condicionado somente ao surgimento da vacina contra a Covid-19. "Não é concreto pautar o debate da volta às aulas pela disponibilidade da vacina porque provavelmente não haverá em um primeiro momento a disponibilidade vacinas para as crianças. Precisamos entender que hoje temos uma segurança grande em reconhecer que os respeitos aos protocolos reduzem os riscos da doença", disse.
Números divulgados pela Sesa nesta quinta (17) mostram que o  Espírito Santo já teve 3.399 mortes por coronavírus e mais de 122 mil contaminados.

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