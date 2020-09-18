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Leonel Ximenes

Bairro mais populoso do ES tem 366 infecções por Covid em 45 dias

São oito novos casos por dia, em média, de 1° de agosto a 15 de setembro em Jardim Camburi,  Vitória

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

18 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
 Jardim Camburi, o bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
matriz de risco pode até ser considerada baixa, mas o novo coronavírus continua provocando centenas de infecções em Jardim Camburi, bairro mais populoso de Vitória e do Estado. No intervalo de aproximadamente 45 dias, foram 366 casos confirmados da doença, passando de 1.644, no dia 1º de agosto, para 2.010, em 15 de setembro. São em média oito moradores, por dia, lidando com os efeitos da doença.
A Praia da Costa, em Vila Velha, também apresentou um salto: nesse mesmo período, foram mais 284 contágios. Ainda em Vila Velha, Itapuã somou outros 199 casos confirmados de indivíduos com Covid-19.
Por sinal, em relação a outros lugares densamente povoados, destaca-se negativamente na lista de infectados o bairro Interlagos, em Linhares. A região, com mais de 30 mil habitantes, teve 254 confirmações da doença de agosto até o início da segunda quinzena de setembro.
As análises do Painel Covid-19 do governo do Estado ao longo da pandemia também reservam casos curiosos. Em Vila Velha, dos bairros que tiveram infecções, Atalaia é o com menos registro, com um incidente, mas que resultou em óbito.

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Na Serra, Calogi também teve somente uma pessoa com a doença – e que se curou. Vitória, por sua vez, teve no bairro Aeroporto apenas dois casos, com saldo de uma morte e uma cura. E, finalmente, em Cariacica, foram registradas duas infecções, cada, nos bairros Biririca, Cariacica III, Chácaras União, Duas Bocas I, Duas Bocas II e Sagrada Família.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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