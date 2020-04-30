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Vitória

Jardim Camburi é primeiro bairro a passar de 100 casos de coronavírus no ES

A atualização no Painel Covid-19, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (29), mostra que 102 pacientes do bairro foram diagnosticados com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 11:51

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 11:51

Arte covid-19 para capa do site
Covid-19 - Sesa divulga número de casos por bairro Crédito: Divulgação
Jardim Camburi, em Vitória, é o primeiro bairro do Espírito Santo a contabilizar mais de 100 casos confirmados de coronavírus. A atualização no Painel Covid-19, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (29), mostra que 102 pacientes do bairro foram diagnosticados com a doença.
Desde o início da divulgação detalhada dos casos, Jardim Camburi lidera a lista de bairros com mais registros de coronavírus no Estado. Praia da Costa e Itapuã, ambos em Vila Velha, vêm em seguida, com 92 e 70 casos, respectivamente. Confira abaixo a lista de 20 bairros com mais casos de Covid-19.
  1. Jardim Camburi (Vitória) - 102 casos
  2. Praia da Costa (Vila Velha) - 92 casos 
  3. Itapuã (Vila Velha) - 70 casos
  4. Jardim da Penha (Vitória) - 55 casos
  5. Praia do Canto (Vitória) - 44 casos
  6. Colina de Laranjeiras (Serra) - 41 casos
  7. Praia de Itaparica (Vila Velha) - 36 casos
  8. Mata da Praia (Vitória) - 32 casos
  9. Morada de Laranjeiras (Serra) - 29 casos
  10. Coqueiral de Itaparica (Vila Velha) - 26 casos
  11. Ataíde (Vila Velha) - 24 casos
  12. Campo Grande (Cariacica) - 23 casos
  13. Carapina Grande (Serra) - 21 casos
  14. Valparaíso (Serra) - 20 casos
  15. Feu Rosa (Serra) - 18 casos
  16. Barro Vermelho (Vitória) - 17 casos
  17. Bairro das Laranjeiras (Serra) - 16 casos
  18. Barcelona (Serra) - 15 casos
  19. Cidade Continental (Serra) - 15 casos
  20. Rio Marinho (Vila Velha) - 15 casos

RECORDE DE CASOS

O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo atingiu um novo recorde, nesta quarta-feira (29). Foram 374 pessoas diagnosticadas com a doença, nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que foi atualizado pela segunda vez por volta de 19h25. Assim, o Estado chega a 2.538 casos confirmados, de um total de 12,3 mil testes realizados.
Houve o registro de 7 novas mortes, todas na Grande Vitória, e que agora os óbitos no Estado totalizam 84. O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 819. Ou seja, nas últimas 24 horas, 228 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,31%.

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