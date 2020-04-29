ES tem 374 novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas

Espírito Santo registrou o maior número de casos de coronavírus em um único dia, desde o início da pandemia

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 819. Ou seja nas últimas 24 horas, 228 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,31%.

Entre as novas mortes registradas nesta quarta-feira, foram duas mulheres, uma de 68 anos, residente de Cariacica, com comorbidade, e outra 60 anos, residente de Fundão, também com comorbidade. Morreram ainda quatro homens: dois da Serra (50 e 60 anos), um de 78 anos, morador de Viana, e outro de 83 anos, de Vitória, ambos com comorbidade.