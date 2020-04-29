ES tem 374 novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas
O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo atingiu um novo recorde, nesta quarta-feira (29). Foram 374 pessoas diagnosticadas com a doença, nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que foi atualizado pela segunda vez por volta de 19h25. Assim, o Estado chega a 2.538 casos confirmados, de um total de 12,3 mil testes realizados. Houve o registro de 7 novas mortes, todas na Grande Vitória, e que agora os óbitos no Estado totalizam 84.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 819. Ou seja nas últimas 24 horas, 228 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é agora de 3,31%.
Entre as novas mortes registradas nesta quarta-feira, foram duas mulheres, uma de 68 anos, residente de Cariacica, com comorbidade, e outra 60 anos, residente de Fundão, também com comorbidade. Morreram ainda quatro homens: dois da Serra (50 e 60 anos), um de 78 anos, morador de Viana, e outro de 83 anos, de Vitória, ambos com comorbidade.