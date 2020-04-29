À espera do resultado de Covid-19, paciente relata rotina em hospital do ES

"Nesse exame, é introduzida uma haste cumprida com algodão até o final das duas narinas e também na garganta para a coletagem do material. É horrível, desconfortante, incomoda demais. Posso falar porque passei por isso. Só quem fez sabe como é ruim. Por isso mesmo peço que fiquem em casa para não passarem pelo o que estou passando. As pessoas não tem noção do que é essa doença. Ela é silenciosa, age por dentro e na maioria das vezes os sintomas externos serão fracos, quando na verdade está agindo por dentro e comprometendo a capacidade respiratória das pessoas. Do quarto isolado onde estou e antes no pronto-socorro esta é a situação que mais observo"