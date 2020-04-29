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Covid-19

Pouco confiável, teste para coronavírus leva a hábitos de risco

O teste que será oferecido nas farmácias detecta a presença de anticorpos da doença no sangue. Os anticorpos, no entanto, só são detectáveis a partir do sétimo dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 10:14

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 10:14

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes rápidos para o novo coronavírus em farmácias podem ser pouco confiáveis Crédito: Freepik
A possibilidade de realizar testes rápidos para o novo coronavírus em farmácias pode ser pouco confiável para o diagnóstico individual da doença e ainda levar as pessoas a comportamentos de risco. A ferramenta faz mais sentido para estudos epidemiológicos, segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, do que como um "passaporte imunológico".
O teste que será oferecido nas farmácias detecta a presença de anticorpos da doença no sangue. Os anticorpos, no entanto, só são detectáveis a partir do sétimo dia do surgimento dos sintomas da infecção - preferencialmente, dez dias depois.
Outro problema é que esses testes que foram aprovados têm apresentado uma sensibilidade baixa, de cerca de 60% a 70%, de acordo com Carlos Eduardo Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.
Pouco confiável, teste para coronavírus leva a hábitos de risco

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"Pelo menos 30% dos testes ainda podem dar falso negativo. Nos primeiros dias de sintomas, a chance de falso negativo é ainda maior", afirmou Ferreira.
A própria imunidade conferida pela infecção é ainda questionável. A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que, embora seja provável, ela não é uma certeza. " Acho que o uso indiscriminado dos testes sem uma interpretação médica pode gerar ainda mais confusão", diz o virologista Amilcar Tanuri, do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ.
Para a bióloga da USP Natália Pasternak, os testes podem levar a comportamentos de risco. Segundo ela, isso aconteceu em Brasília. "Pessoas que fizeram teste na rua saíram dizendo 'graças a Deus deu negativo'. Mas isso não quer dizer nada."
O médico Ricardo Schnekenberg, doutorando em neurociências clínicas na Universidade de Oxford, lembra que outros países que compraram esses testes se arrependeram. "A Inglaterra comprou 2 milhões de amostras, eles foram testados para validação aqui em Oxford e se viu que são muito ruins, não serão usados. A Espanha está tentando devolver." 

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