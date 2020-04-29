Região Sul do ES tem 91 casos confirmados de Covid-19

Os casos confirmados de Covid-19 na Região Sul do Espírito Santo dobraram em uma semana, totalizando 91 pessoas com resultados positivos para o novo coronavírus. Os pacientes são de 17 municípios diferentes.
A maior parte destas confirmações foram registrados nos últimos 15 dias. Segundo os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), em 17 de abril, eram 19 resultados positivos, passando para 45 no dia 22 e, nesta terça-feira (28), subiu para 91 casos confirmados.
Região Sul tem 91 casos confirmados de Covid-19
Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, Marataízes, no litoral, e Cachoeiro de Itapemirim na Microrregião Central, são os municípios com mais de 10 confirmações cada, seguidos por Bom Jesus do Norte, que faz divisa com o Rio de Janeiro, com 8 casos, Anchieta e Piúma, no litoral, com 7 pacientes em cada cidade.
27 CURADOS E UMA MORTE
Ainda de acordo com a Sesa, dos 91 pacientes com Covid-19, 27 estão curados. Um óbito foi registrado em Presidente Kennedy, no litoral, e a prefeitura explicou que se trata de uma idosa que morava no Rio de Janeiro, mas foi atendida no município.
MAIORIA DOS MUNICÍPIOS É DE BAIXO RISCO
No último Mapa de Gestão de Risco, divulgado pelo governo estadual, neste sábado (25), grande parte da Região Sul do Estado está classificada como de baixo risco para contaminação do novo coronavírus, ficando apenas os municípios de Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta na lista do risco moderado.
O mapa, que direciona as ações que devem ser seguidas pelos municípios, é atualizado semanalmente, portanto, essa classificação pode mudar no dia 3 de maio, quando será feita a revisão com os números atualizados.
Confira os números na Região Sul do Espírito Santo:
- Alegre - 2 casos confirmados
- Anchieta - 7 casos confirmados (4 curados)
- Apiacá - 3 casos confirmados
- Bom Jesus do Norte - 8 casos confirmados
- Cachoeiro de Itapemirim - 10 casos confirmados (8 curados)
- Castelo - 5 casos confirmados (3 curados)
- Guaçuí - 6 casos confirmados
- Iconha - 1 caso confirmado
- Irupi - 1 caso confirmado
- Itapemirim - 4 casos confirmados (2 curados)
- Jerônimo Monteiro - 2 casos confirmados (1 curado)
- Marataízes - 11 casos confirmados
- Piúma - 7 casos confirmados
- Presidente Kennedy - 4 casos confirmados (2 curados e 1 óbito)
- Rio Novo do Sul - 3 casos confirmados (3 curados)
- São José do Calçado - 3 casos confirmados (1 curado)
- Venda Nova do Imigrante - 14 casos confirmados (3 curados)