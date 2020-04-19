Sul do Espírito Santo registra primeira morte por coronavírus

Presidente Kennedy, Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK

O Sul do Estado registrou a primeira morte por coronavírus neste domingo (19). Paciente de Presidente Kennedy faleceu na última quinta-feira (16) e o resultado testou positivo para a doença. Segundo o Painel Covid-19 , o município contabiliza três casos confirmados do vírus.

A informação foi publicada na última atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo, quando o número de mortes no Estado subiu para 33. O gráfico mostra que a paciente de Presidente Kennedy é da localidade de Fazenda Caetes.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o paciente era uma mulher de 61 anos, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20) pela prefeitura de Presidente Kennedy. A Secretaria de Saúde afirmou que a mulher procurou atendimento em Presidente Kennedy há mais de dois meses no pronto atendimento do município. Desde fevereiro encontrava-se internada em outro município, para tratamento de uma infecção urinária.

Depois disso, a mulher foi encaminhada para hospital de referência na Grande Vitória. A prefeitura do município sulino disse também que a paciente residia no Estado do Rio de Janeiro e faleceu na última quinta-feira (16). A Secretaria Municipal de Saúde segue em investigação para esclarecer o provável local de infecção por coronavírus.

O resultado dos exames, segundo o município, divulgados nesse domingo, testou positivo para Covid-19. Na quarta-feira (15), a prefeitura foi notificada sobre esse possível caso. No dia seguinte, paciente veio a óbito. A Secretaria Municipal de Saúde procederá com a investigação para confirmar endereço de residência, disse a prefeitura em nota.