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Combate ao coronavírus

Uso de máscara é obrigatório a partir de segunda na Grande Vitória

Medidas também valem para moradores de Alfredo Chaves. Apesar de ser uma determinação, governo não aplicará multa. Estado, porém, não descarta adotar punições.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 17:55

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 17:55

Pedestres usando máscaras contra o coronavírus no Centro de Vila Velha
Pedestres usando máscaras contra o coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uso de máscara é obrigatório a partir de segunda na Grande Vitória
Se no início da pandemia do novo coronavírus o uso de máscaras era indicado apenas para quem estava infectado e profissionais da saúde, hoje a realidade é bem diferente. O utensílio de proteção passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira (20) na Grande Vitória e Alfredo Chaves, regiões consideradas de Risco Alto para a Covid-19. A determinação foi publicada no último sábado (18) pelo Governo do Estado, que confirmou decreto assinado ainda neste domingo (19). 
Nas últimas semanas o uso de máscaras passou a ser uma orientação para todos que precisam sair de casa para serviços considerados essenciais.  Mas no último sábado (18) o Estado publicou que a orientação passa a ser determinação. Renato Casagrande anunciou na página do governo que, em decorrência da Grande Vitória e Alfredo Chaves estarem em Risco Alto de coronavírus, novas medidas serão implementadas nessas regiões, como:
  • Determinação às pessoas para uso de máscaras;
  • Determinação de isolamento social com intervenção local e aplicação de sanção;
  • Monitoramento casos suspeitos e infectados;
  • Funcionamento dos estabelecimentos considerados essenciais e de estabelecimentos autorizados por regras dispostas em decretos com medidas qualificadas, definidas em protocolos específicos;
  • Aplicação de multa;
  • Restrição de passageiros em pé;
  • Obrigatoriedade da utilização de CartãoGV (válido para Grande Vitória);
  • Obrigatoriedade do uso de máscaras para tripulantes e passageiros;
  • Barreiras sanitárias nos limites dos municípios com controle rigoroso, por meio de autoridades municipal e estadual com o apoio das Forças Armadas;
  • Barreira sanitária nas rodoviárias.

DETERMINAÇÃO DE USO DE MÁSCARAS

De acordo com o governo, por meio de assessoria de imprensa, por enquanto a determinação será em caráter de conscientização, podendo resultar em penalidades no futuro. O decreto deve ser assinado e publicado ainda neste domingo (19) em uma edição extra do Diário Oficial. 
"O governo trabalha com a cooperação da sociedade. Não quer ter que multar ninguém. Trabalha com a conscientização. Mas se as pessoas não atenderem as recomendações, a gente vai aumentando o rigor, inclusive com aplicação de penalidade", explicou a assessoria do governo, por nota.

PROMESSA DE 1 MILHÃO DE MÁSCARAS 

O governador completou, em entrevista coletiva no último sábado (19), que pretende comprar 1 milhão de máscaras para distribuir à população, principalmente em terminais de ônibus.  Ele também pediu que, quem puder, faça a sua própria máscara em casa. 
"Em uma semana dobramos o número de pessoas que perdeu a vida. Número de pessoas com o coronavírus também cresceu bastante, assim como o número de curados. Vamos continuar com esse trabalho, é fundamental ficar em isolamento e distanciamento social. Que a gente possa, efetivamente, evitar aglomerações. É fundamental. Se você fizer tudo que tem que fazer de higiene e distanciamento, a máscara é mais uma barreira que temos. Entregamos mais máscaras para os motoristas do sistema de transporte coletivo, cobradores... Daremos mais passos adiante", disse. 

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