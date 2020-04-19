Pedestres usando máscaras contra o coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Uso de máscara é obrigatório a partir de segunda na Grande Vitória

Se no início da pandemia do novo coronavírus o uso de máscaras era indicado apenas para quem estava infectado e profissionais da saúde, hoje a realidade é bem diferente. O utensílio de proteção passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira (20) na Grande Vitória Alfredo Chaves , regiões consideradas de Risco Alto para a Covid-19. A determinação foi publicada no último sábado (18) pelo Governo do Estado, que confirmou decreto assinado ainda neste domingo (19).

Nas últimas semanas o uso de máscaras passou a ser uma orientação para todos que precisam sair de casa para serviços considerados essenciais. Mas no último sábado (18) o Estado publicou que a orientação passa a ser determinação. Renato Casagrande anunciou na página do governo que, em decorrência da Grande Vitória e Alfredo Chaves estarem em Risco Alto de coronavírus, novas medidas serão implementadas nessas regiões, como:

Determinação às pessoas para uso de máscaras;



Determinação de isolamento social com intervenção local e aplicação de sanção;



Monitoramento casos suspeitos e infectados;



Funcionamento dos estabelecimentos considerados essenciais e de estabelecimentos autorizados por regras dispostas em decretos com medidas qualificadas, definidas em protocolos específicos;



Aplicação de multa;



Restrição de passageiros em pé;



Obrigatoriedade da utilização de CartãoGV (válido para Grande Vitória);



Obrigatoriedade do uso de máscaras para tripulantes e passageiros;



Barreiras sanitárias nos limites dos municípios com controle rigoroso, por meio de autoridades municipal e estadual com o apoio das Forças Armadas;



Barreira sanitária nas rodoviárias.

DETERMINAÇÃO DE USO DE MÁSCARAS

De acordo com o governo, por meio de assessoria de imprensa, por enquanto a determinação será em caráter de conscientização, podendo resultar em penalidades no futuro. O decreto deve ser assinado e publicado ainda neste domingo (19) em uma edição extra do Diário Oficial.

"O governo trabalha com a cooperação da sociedade. Não quer ter que multar ninguém. Trabalha com a conscientização. Mas se as pessoas não atenderem as recomendações, a gente vai aumentando o rigor, inclusive com aplicação de penalidade", explicou a assessoria do governo, por nota.

PROMESSA DE 1 MILHÃO DE MÁSCARAS

O governador completou, em entrevista coletiva no último sábado (19), que pretende comprar 1 milhão de máscaras para distribuir à população, principalmente em terminais de ônibus. Ele também pediu que, quem puder, faça a sua própria máscara em casa.