Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Com suspeita de coronavírus, Renato Casagrande faz teste no ES

Mesmo sem apresentar sintomas, o governador se submeteu ao exame após seu motorista ter sido diagnosticado com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 13:32

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 13:32

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17)
Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (17) Crédito: Reprodução
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou por meio do Twitter, neste domingo (19), que fez o teste para saber se foi infectado pelo novo coronavírus. O resultado do teste saiu na noite neste domingo (19) e apontou que o socialista não está com a Covid-19.
A suspeita se deu após a esposa do motorista que trabalha para o governador, que é servidora de um hospital, ter a confirmação da doença. Em seguida, o funcionário do governo também testou positivo para Covid-19. Segundo informações do Executivo, o motorista está afastado das atividades profissionais desde a última quinta-feira (16).
O governo disse que as definições sobre a condução da administração estadual só serão tomadas a partir do resultado, bem como a realização de testes por outras pessoas que tiveram contato recente com Casagrande. Com o diagnóstico negativo, nenhuma medida assim precisará ser tomada. 
De acordo com a assessoria do governador, Renato Casagrande está assintomático e já vinha tomando uma série de precauções. "O governador já estava tomando todas as preocupações desde o início da pandemia, como reuniões e coletivas de imprensa por videoconferência, utilização de máscara, sabão e álcool em gel e distanciamento", afirmou.
Nas últimas coletivas imprensa concedidas por Casagrande, como na deste sábado em que foi anunciada a flexibilização da abertura do comércio em 72 cidades capixabas, foi observado pelos jornalistas que o governador apresentava uma tosse leve. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pelo menos 17 médicos testaram positivo para Covid-19 no ES, diz sindicato

Casagrande: "A hora que acabar o dinheiro, vou atrasar meus compromissos"

Governo do ES libera a abertura do comércio em 72 cidades

ES supera mil casos de coronavírus; mortes chegam a 30 no Estado

Segundo a assessoria de Casagrande, nos últimos dias ele despachou no Palácio Anchieta mas seguindo o distanciamento social, usando máscara e álcool em gel, sendo que todas as reuniões são realizadas por videoconferência.
Na sexta-feira (17), o governador viajou para Colatina para visitar as obras de ampliação de leitos para Covid-19 no Hospital Silvio Avidos, onde apareceu nas redes sociais cercado de autoridades.
Na ocasião, estava presente o deputado federal Da Vitória (Cidadania), que também está em isolamento com suspeita de coronavírus pelo fato de sua esposa ter tido diagnóstico positivo. O deputado também já realizou o teste e aguarda resultado.
O governo do Estado informou que, na visita a Colatina, Casagrande usou máscara e seguiu todos os protocolos de distanciamento social. A assessora também afirmou que a suspeita de coronavírus do deputado não influenciou o resultado do exame.
Outros governadores do país já testaram positivo para coronavírus, como Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do Pará. Os dois estão em isolamento domiciliar, mas continuam exercendo suas funções.

Veja Também

Esposa do deputado federal Da Vitória testa positivo para coronavírus

Janaina Paschoal revela que teve coronavírus: "Achei que ia morrer"

Coronavírus no ES: Casagrande faz novo pronunciamento e anuncia medidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados