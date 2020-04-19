Com suspeita de coronavírus, Renato Casagrande faz teste no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou por meio do Twitter, neste domingo (19), que fez o teste para saber se foi infectado pelo novo coronavírus. O resultado do teste saiu na noite neste domingo (19) e apontou que o socialista não está com a Covid-19.
A suspeita se deu após a esposa do motorista que trabalha para o governador, que é servidora de um hospital, ter a confirmação da doença. Em seguida, o funcionário do governo também testou positivo para Covid-19. Segundo informações do Executivo, o motorista está afastado das atividades profissionais desde a última quinta-feira (16).
O governo disse que as definições sobre a condução da administração estadual só serão tomadas a partir do resultado, bem como a realização de testes por outras pessoas que tiveram contato recente com Casagrande. Com o diagnóstico negativo, nenhuma medida assim precisará ser tomada.
De acordo com a assessoria do governador, Renato Casagrande está assintomático e já vinha tomando uma série de precauções. "O governador já estava tomando todas as preocupações desde o início da pandemia, como reuniões e coletivas de imprensa por videoconferência, utilização de máscara, sabão e álcool em gel e distanciamento", afirmou.
Nas últimas coletivas imprensa concedidas por Casagrande, como na deste sábado em que foi anunciada a flexibilização da abertura do comércio em 72 cidades capixabas, foi observado pelos jornalistas que o governador apresentava uma tosse leve.
Segundo a assessoria de Casagrande, nos últimos dias ele despachou no Palácio Anchieta mas seguindo o distanciamento social, usando máscara e álcool em gel, sendo que todas as reuniões são realizadas por videoconferência.
Na sexta-feira (17), o governador viajou para Colatina para visitar as obras de ampliação de leitos para Covid-19 no Hospital Silvio Avidos, onde apareceu nas redes sociais cercado de autoridades.
Na ocasião, estava presente o deputado federal Da Vitória (Cidadania), que também está em isolamento com suspeita de coronavírus pelo fato de sua esposa ter tido diagnóstico positivo. O deputado também já realizou o teste e aguarda resultado.
O governo do Estado informou que, na visita a Colatina, Casagrande usou máscara e seguiu todos os protocolos de distanciamento social. A assessora também afirmou que a suspeita de coronavírus do deputado não influenciou o resultado do exame.
Outros governadores do país já testaram positivo para coronavírus, como Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do Pará. Os dois estão em isolamento domiciliar, mas continuam exercendo suas funções.