Com suspeita de coronavírus, Renato Casagrande faz teste no ES

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (17) Crédito: Reprodução

A suspeita se deu após a esposa do motorista que trabalha para o governador, que é servidora de um hospital, ter a confirmação da doença. Em seguida, o funcionário do governo também testou positivo para Covid-19. Segundo informações do Executivo, o motorista está afastado das atividades profissionais desde a última quinta-feira (16).

O governo disse que as definições sobre a condução da administração estadual só serão tomadas a partir do resultado, bem como a realização de testes por outras pessoas que tiveram contato recente com Casagrande. Com o diagnóstico negativo, nenhuma medida assim precisará ser tomada.

De acordo com a assessoria do governador, Renato Casagrande está assintomático e já vinha tomando uma série de precauções. "O governador já estava tomando todas as preocupações desde o início da pandemia, como reuniões e coletivas de imprensa por videoconferência, utilização de máscara, sabão e álcool em gel e distanciamento", afirmou.

Segundo a assessoria de Casagrande, nos últimos dias ele despachou no Palácio Anchieta mas seguindo o distanciamento social, usando máscara e álcool em gel, sendo que todas as reuniões são realizadas por videoconferência.

Na sexta-feira (17), o governador viajou para Colatina para visitar as obras de ampliação de leitos para Covid-19 no Hospital Silvio Avidos, onde apareceu nas redes sociais cercado de autoridades.

Cumprindo o que orientam os profissionais da saúde, informo que a esposa do meu motorista é servidora de um hospital e testou positivo para coronavírus. Ele fez o exame e também confirmou. Portanto, pela proximidade, tomei a decisão de coletar amostra hoje para realizar o teste. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 19, 2020

O governo do Estado informou que, na visita a Colatina, Casagrande usou máscara e seguiu todos os protocolos de distanciamento social. A assessora também afirmou que a suspeita de coronavírus do deputado não influenciou o resultado do exame.