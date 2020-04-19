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Coronavírus: Teste de Renato Casagrande deu negativo para Covid-19

Governador do Espírito Santo fez o exame neste domingo após seu motorista ter sido diagnosticado com a doença. Segundo a assessoria do governo, ele não apresentava sintomas

Públicado em 

19 abr 2020 às 18:56
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17)
Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução
O teste realizado neste domingo (19) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) deu negativo para a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Mais cedo, ele havia informado que coletou material para realização do exame após ter recebido a notícia que seu motorista tinha obtido diagnóstico positivo da doença.
O resultado é conclusivo, ou seja, não é preciso esperar contraprova. A informação foi confirmada pelo governador em publicação nas redes sociais na noite deste domingo (19).
Casagrande publicou a foto do laudo do Laboratório Central (Lacen), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que atesta o resultado negativo. Ele afirmou que, diante da suspeita, ficou apreensivo: "Impossível negar a apreensão".
Segundo informou o governo do Estado mais cedo para a reportagem de A Gazeta, Casagrande não apresentava sintomas e, pela suspeita, cumpriu isolamento domiciliar neste domingo por precaução. 
Nas últimas coletivas de imprensa concedidas pelo governador, como na deste sábado (18) em que foi anunciada a flexibilização da abertura do comércio, foi observado que Casagrande apresentava uma tosse leve.

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A assessoria do governador também afirmou que, com o resultado negativo, não terão mudanças nas rotinas de Casagrande uma vez que hábitos de precaução têm sido tomados desde o início da pandemia .
"O governador já estava tomando todas as preocupações desde o início da pandemia, como reuniões e coletivas de imprensa por videoconferência, utilização de máscara, sabão e álcool em gel e distanciamento".

MOTORISTA COM CORONAVÍRUS ESTÁ AFASTADO

Casagrande havia explicado pelo Twitter que se submeteu ao exame após seu motorista ter a confirmação da doença neste domingo. Ele estava afastado da atividade desde quinta (16), quando sua esposa, que é servidora de um hospital, testou positivo para Covid-19. 
O governador e pessoas próximas a ele estavam muito apreensivos porque o motorista que contraiu coronavírus é mais que um motorista para ele. Nas palavras de um auxiliar de Casagrande, "ele é praticamente da família do governador. Tão querido pela família Casagrande que parece fazer parte dela". 

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Assim como o governador, o motorista é do município de Castelo. Acompanha Casagrande há mais de vinte anos. Trabalhou com ele em vários mandatos políticos: no de deputado federal (2003-2006), no de senador (2007-2010), no seu primeiro governo (2011-2014) e agora, novamente, no Palácio Anchieta (desde 2019).
De 2015 a 2018, período em que ficou sem mandato, Casagrande foi presidente da Fundação João Mangabeira, do partido dele, o PSB. O motorista também trabalhou diretamente com ele nesse quadriênio. É uma relação muito estreita e antiga.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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