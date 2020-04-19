Coronavírus: Teste de Renato Casagrande deu negativo para Covid-19

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução

O resultado é conclusivo, ou seja, não é preciso esperar contraprova. A informação foi confirmada pelo governador em publicação nas redes sociais na noite deste domingo (19).

Casagrande publicou a foto do laudo do Laboratório Central (Lacen), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que atesta o resultado negativo. Ele afirmou que, diante da suspeita, ficou apreensivo: "Impossível negar a apreensão".

Hj realizei o teste para coronavírus e conforme laudo do LACEN o resultado foi NEGATIVO. Impossível negar a apreensão. Continuamos trabalhando neste momento de pandemia, adotando os cuidados necessários para prevenção e pedindo que todos possam colaborar com o Isolamento social pic.twitter.com/Po6v2aW3RG — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 19, 2020

Segundo informou o governo do Estado mais cedo para a reportagem de A Gazeta, Casagrande não apresentava sintomas e, pela suspeita, cumpriu isolamento domiciliar neste domingo por precaução.

A assessoria do governador também afirmou que, com o resultado negativo, não terão mudanças nas rotinas de Casagrande uma vez que hábitos de precaução têm sido tomados desde o início da pandemia .

"O governador já estava tomando todas as preocupações desde o início da pandemia, como reuniões e coletivas de imprensa por videoconferência, utilização de máscara, sabão e álcool em gel e distanciamento".

MOTORISTA COM CORONAVÍRUS ESTÁ AFASTADO

Casagrande havia explicado pelo Twitter que se submeteu ao exame após seu motorista ter a confirmação da doença neste domingo. Ele estava afastado da atividade desde quinta (16), quando sua esposa, que é servidora de um hospital, testou positivo para Covid-19.

O governador e pessoas próximas a ele estavam muito apreensivos porque o motorista que contraiu coronavírus é mais que um motorista para ele. Nas palavras de um auxiliar de Casagrande, "ele é praticamente da família do governador. Tão querido pela família Casagrande que parece fazer parte dela".

Assim como o governador, o motorista é do município de Castelo. Acompanha Casagrande há mais de vinte anos. Trabalhou com ele em vários mandatos políticos: no de deputado federal (2003-2006), no de senador (2007-2010), no seu primeiro governo (2011-2014) e agora, novamente, no Palácio Anchieta (desde 2019).