Bolsonaro em: o Duelo do Rei Vaidoso contra o Curandeiro do Reino

“Espelho, espelho meu...”,

Perguntou o rei, sisudo,

“...Existe alguém no mundo

Com o ego maior que o meu?”



“Não, meu rei amado...”,

Respondeu-lhe o espelho.

“O segundo colocado

Nem lhe bate nos joelhos!

Havia, para ser preciso,

Um moço chamado Narciso

De si mesmo enamorado

Morreu, contudo, coitado...

De modo que hoje, no reino,

Podem buscar à vontade

Vaidoso desse jeito

Só mesmo Vossa Majestade!”



No incrível Reino do Mito,

Ocorrem coisas esquisitas

Exemplo: demissão de ministro

Por ter competência excessiva

Rei Mito ficou irado

E voou-lhe na jugular

Ao ver que um subordinado

Mais que ele, era popular



Do rei, era conselheiro

Na área de medicina

Do reino, era o curandeiro

Acabou na guilhotina

Antes, porém, foi enviado

Pra tortura, na masmorra

E mesmo ali, condenado,

Fez tudo pra que menos morram



“Bolsonaro tem razão”,

É o que afirma o seu séquito

Mas o rei não é grande adepto

Do tal uso da Razão

E o homem tinha ideias

Falava em uma tal ciência...

Ora, tenha paciência!

Em um reino da Idade Média?!?



Chegara a estas plagas

Uma terrível peste

Espalhou-se como praga

De norte a sul, leste a oeste

Não há certo tratamento

Pega-se ao simples contato

“Todo mundo em isolamento!”.

Gritou o ministro, sensato



O rei exprimiu desgosto:

“Isso é só uma gripezinha!

Meus súditos pulam em esgoto

E mal algum lhes avizinha

Alarmismo, exagero, histeria...

Eu vou é pros braços da plebe!”

Mercado, farmácia, padaria...

Só faltou dar selinho da Hebe



“Com meu histórico de atleta

Eu tô a salvo dessa praga

Saúde é o que interessa!

No caso, a deste monarca...

E essa gripezinha, ademais,

Do reino já tá indo embora

Se os números oficiais

Me desmentem, que me importa?!?”



“Tá errado”, disse o ministro

E foi colocado em fritura

Perdeu a cabeça por isto

Após demorada tortura

Um jogo intrincado de intrigas

No Reino dos Bolsonaros

A Razão não tem chance na briga

Quando o poder é ignaro

