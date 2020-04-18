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Cordel Político

Bolsonaro em: o Duelo do Rei Vaidoso contra o Curandeiro do Reino

No incrível Reino do Mito / Ocorrem coisas esquisitas / Exemplo: demissão de ministro / Por ter competência excessiva / Rei Mito ficou irado / E voou-lhe na jugular / Ao ver que um subordinado / Mais que ele, era popular...

Públicado em 

18 abr 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Rei Bolsonaro:
Rei Bolsonaro: "Espelho, espelho meu..." Crédito: Amarildo

“Espelho, espelho meu...”,
Perguntou o rei, sisudo,
“...Existe alguém no mundo
Com o ego maior que o meu?”

“Não, meu rei amado...”,
Respondeu-lhe o espelho.
“O segundo colocado
Nem lhe bate nos joelhos!
Havia, para ser preciso,
Um moço chamado Narciso
De si mesmo enamorado
Morreu, contudo, coitado...
De modo que hoje, no reino,
Podem buscar à vontade
Vaidoso desse jeito
Só mesmo Vossa Majestade!”

No incrível Reino do Mito,
Ocorrem coisas esquisitas
Exemplo: demissão de ministro
Por ter competência excessiva
Rei Mito ficou irado
E voou-lhe na jugular
Ao ver que um subordinado
Mais que ele, era popular

Do rei, era conselheiro
Na área de medicina
Do reino, era o curandeiro
Acabou na guilhotina
Antes, porém, foi enviado
Pra tortura, na masmorra
E mesmo ali, condenado,
Fez tudo pra que menos morram

“Bolsonaro tem razão”,
É o que afirma o seu séquito
Mas o rei não é grande adepto
Do tal uso da Razão
E o homem tinha ideias
Falava em uma tal ciência...
Ora, tenha paciência!
Em um reino da Idade Média?!?

Chegara a estas plagas
Uma terrível peste
Espalhou-se como praga
De norte a sul, leste a oeste
Não há certo tratamento
Pega-se ao simples contato
“Todo mundo em isolamento!”.
Gritou o ministro, sensato

O rei exprimiu desgosto:
“Isso é só uma gripezinha!
Meus súditos pulam em esgoto
E mal algum lhes avizinha
Alarmismo, exagero, histeria...
Eu vou é pros braços da plebe!”
Mercado, farmácia, padaria...
Só faltou dar selinho da Hebe

“Com meu histórico de atleta
Eu tô a salvo dessa praga
Saúde é o que interessa!
No caso, a deste monarca...
E essa gripezinha, ademais,
Do reino já tá indo embora
Se os números oficiais
Me desmentem, que me importa?!?”

“Tá errado”, disse o ministro
E foi colocado em fritura
Perdeu a cabeça por isto
Após demorada tortura
Um jogo intrincado de intrigas
No Reino dos Bolsonaros
A Razão não tem chance na briga
Quando o poder é ignaro

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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