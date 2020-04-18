Bolsonaro em: o Duelo do Rei Vaidoso contra o Curandeiro do Reino
Cordel Político
Bolsonaro em: o Duelo do Rei Vaidoso contra o Curandeiro do Reino
No incrível Reino do Mito / Ocorrem coisas esquisitas / Exemplo: demissão de ministro / Por ter competência excessiva / Rei Mito ficou irado / E voou-lhe na jugular / Ao ver que um subordinado / Mais que ele, era popular...
Rei Bolsonaro: "Espelho, espelho meu..."Crédito: Amarildo
“Espelho, espelho meu...”, Perguntou o rei, sisudo, “...Existe alguém no mundo Com o ego maior que o meu?”
“Não, meu rei amado...”, Respondeu-lhe o espelho. “O segundo colocado Nem lhe bate nos joelhos! Havia, para ser preciso, Um moço chamado Narciso De si mesmo enamorado Morreu, contudo, coitado... De modo que hoje, no reino, Podem buscar à vontade Vaidoso desse jeito Só mesmo Vossa Majestade!”
No incrível Reino do Mito, Ocorrem coisas esquisitas Exemplo: demissão de ministro Por ter competência excessiva Rei Mito ficou irado E voou-lhe na jugular Ao ver que um subordinado Mais que ele, era popular
Do rei, era conselheiro Na área de medicina Do reino, era o curandeiro Acabou na guilhotina Antes, porém, foi enviado Pra tortura, na masmorra E mesmo ali, condenado, Fez tudo pra que menos morram
“Bolsonaro tem razão”, É o que afirma o seu séquito Mas o rei não é grande adepto Do tal uso da Razão E o homem tinha ideias Falava em uma tal ciência... Ora, tenha paciência! Em um reino da Idade Média?!?
Chegara a estas plagas Uma terrível peste Espalhou-se como praga De norte a sul, leste a oeste Não há certo tratamento Pega-se ao simples contato “Todo mundo em isolamento!”. Gritou o ministro, sensato
O rei exprimiu desgosto: “Isso é só uma gripezinha! Meus súditos pulam em esgoto E mal algum lhes avizinha Alarmismo, exagero, histeria... Eu vou é pros braços da plebe!” Mercado, farmácia, padaria... Só faltou dar selinho da Hebe
“Com meu histórico de atleta Eu tô a salvo dessa praga Saúde é o que interessa! No caso, a deste monarca... E essa gripezinha, ademais, Do reino já tá indo embora Se os números oficiais Me desmentem, que me importa?!?”
“Tá errado”, disse o ministro E foi colocado em fritura Perdeu a cabeça por isto Após demorada tortura Um jogo intrincado de intrigas No Reino dos Bolsonaros A Razão não tem chance na briga Quando o poder é ignaro