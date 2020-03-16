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Cordel Político

O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro

Lá na Disney World, em Orlando, / Tem uma porção de parques temáticos / Cheios de fantasia e de encantos / Um deles se chama “Reino Mágico” / Ali, bem pertinho, em Miami / O Jair proporcionou novo vexame / Parece viver num mundo fantástico!

Publicado em 16 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 mar 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Fantástico Mundo da Fantasia de Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo
O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro

Lá na Disney World, em Orlando,
Tem uma porção de parques temáticos
Cheios de fantasia e de encantos
Um deles se chama “Reino Mágico”
Ali, bem pertinho, em Miami
O Jair proporcionou novo vexame
Parece viver num mundo fantástico!

Um mundo à parte, de alucinação,
Povoado por olavistas bem insanos
Gente que é contra a vacinação
E que seriamente crê que o mundo é plano
Que em tudo vê conspiração e tramas
Que aos fatos e à ciência dá bananas
Nega a realidade, vive em autoengano

Vejam: o mundo inteiro está em alarde
Com o coronavírus, que já é pandemia!
Bolsonaro, porém, em seu mundo à parte
Preferiu tachá-lo como “fantasia”
“As notícias são superdimensionadas
Não é tudo isso que a mídia propaga”
Criação da grande mídia, então, seria...

“Fantasia” e “exagero” essa doença
Que, enfim, não passaria de invenção
Mas o que será que o presidente pensa
Sobre a ameaça de uma recessão?
Novamente, preferiu negar o problema
“Não tem crise do petróleo, foi a imprensa
Que em crise transformou essa qüestão”

Ou o Mito está cego, ou está doido
E o derretimento da nossa moeda?
No Brasil o dólar atingiu os cinco
Nossa bolsa despencou em livre queda
Precisou ter o trabalho interrompido
No pior pregão desde noventa e oito
E o nosso presidente, enquanto isso?
Desmentindo tudo, do seu jeito afoito
Nos States, só acumulando micos
Querendo ganhar do Trump mais biscoito

O pibinho, o desemprego, o dólar em alta
Barril do petróleo e a bolsa em queda livre
Razão pra se preocupar é o que não falta
E, é claro, a pandemia do Covid
Ah, quase me esqueci, tem mais:
Piorou nossa nota-Brasil de risco
Provocando uma fuga de capitais
Na crise, o investidor corre pros ricos
Mas, para o Jair, está tudo na paz
Deve ser bom esse mundo em que ele vive...

Mas, na volta ao Brasil, na aterrissagem,
Assim que o avião do Mito toca o chão
Esse mundo de delírios e miragens
Desmorona ante os fatos e a Razão
Em um puro choque de realidade
Não dá mais para viver em negação
Acabou o mundo Disney, o kindergarten
Pois o olavista Fábio Wajngarten
Que é “só” chefe da Comunicação
Contraiu, na viagem, a infecção
E está com coronavírus, quem diria...
Que ele tenha pronta recuperação
Mas é preciso frisar a ironia:
Tá real demais pra uma invenção
O Jair não disse que era “fantasia”?

E então, na maior contradição,
Ele que, dois dias antes, refutava-a,
Faz sobre a pandemia transmissão,
E surge em sua live usando máscara!
Os fatos se impuseram nus em pelo
A “fantasia” virou pesadelo
E ele foi arrancado da ilha mágica

Assim como a nossa economia
O teste do Mito deu negativo
Mas ele necessita ter contato
Não com a doença, claro, mas com os fatos!
Ter algum contágio com a realidade
Pois esta é uma questão sanitária
Mas, acima de tudo, de sanidade

Falando apenas para o seu curral
Ele transformou uma crise sanitária
Autêntica emergência global
Em mais uma frente de batalha
De sua inócua guerra cultural
Para quem isso vale a pena?
É disso que a gente carece?
Fica aqui um pensamento
(E uma inconfessável prece):
Coloquem o presidente em quarentena
Deixem-no um tempo em isolamento
Com máscara que o impeça de falar
Enquanto o país cresce e agradece
De tudo, fica o recado e o apelo:
Se pode simplesmente ficar calado,
Por que simplesmente não fazê-lo?

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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