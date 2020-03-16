O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro
Cordel Político
O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro
Lá na Disney World, em Orlando, / Tem uma porção de parques temáticos / Cheios de fantasia e de encantos / Um deles se chama “Reino Mágico” / Ali, bem pertinho, em Miami / O Jair proporcionou novo vexame / Parece viver num mundo fantástico!
O Fantástico Mundo da Fantasia de Jair BolsonaroCrédito: Amarildo
O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro
Lá na Disney World, em Orlando, Tem uma porção de parques temáticos Cheios de fantasia e de encantos Um deles se chama “Reino Mágico” Ali, bem pertinho, em Miami O Jair proporcionou novo vexame Parece viver num mundo fantástico!
Um mundo à parte, de alucinação, Povoado por olavistas bem insanos Gente que é contra a vacinação E que seriamente crê que o mundo é plano Que em tudo vê conspiração e tramas Que aos fatos e à ciência dá bananas Nega a realidade, vive em autoengano
Vejam: o mundo inteiro está em alarde Com o coronavírus, que já é pandemia! Bolsonaro, porém, em seu mundo à parte Preferiu tachá-lo como “fantasia” “As notícias são superdimensionadas Não é tudo isso que a mídia propaga” Criação da grande mídia, então, seria...
“Fantasia” e “exagero” essa doença Que, enfim, não passaria de invenção Mas o que será que o presidente pensa Sobre a ameaça de uma recessão? Novamente, preferiu negar o problema “Não tem crise do petróleo, foi a imprensa Que em crise transformou essa qüestão”
Ou o Mito está cego, ou está doido E o derretimento da nossa moeda? No Brasil o dólar atingiu os cinco Nossa bolsa despencou em livre queda Precisou ter o trabalho interrompido No pior pregão desde noventa e oito E o nosso presidente, enquanto isso? Desmentindo tudo, do seu jeito afoito Nos States, só acumulando micos Querendo ganhar do Trump mais biscoito
O pibinho, o desemprego, o dólar em alta Barril do petróleo e a bolsa em queda livre Razão pra se preocupar é o que não falta E, é claro, a pandemia do Covid Ah, quase me esqueci, tem mais: Piorou nossa nota-Brasil de risco Provocando uma fuga de capitais Na crise, o investidor corre pros ricos Mas, para o Jair, está tudo na paz Deve ser bom esse mundo em que ele vive...
Mas, na volta ao Brasil, na aterrissagem, Assim que o avião do Mito toca o chão Esse mundo de delírios e miragens Desmorona ante os fatos e a Razão Em um puro choque de realidade Não dá mais para viver em negação Acabou o mundo Disney, o kindergarten Pois o olavista Fábio Wajngarten Que é “só” chefe da Comunicação Contraiu, na viagem, a infecção E está com coronavírus, quem diria... Que ele tenha pronta recuperação Mas é preciso frisar a ironia: Tá real demais pra uma invenção O Jair não disse que era “fantasia”?
E então, na maior contradição, Ele que, dois dias antes, refutava-a, Faz sobre a pandemia transmissão, E surge em sua live usando máscara! Os fatos se impuseram nus em pelo A “fantasia” virou pesadelo E ele foi arrancado da ilha mágica
Assim como a nossa economia O teste do Mito deu negativo Mas ele necessita ter contato Não com a doença, claro, mas com os fatos! Ter algum contágio com a realidade Pois esta é uma questão sanitária Mas, acima de tudo, de sanidade
Falando apenas para o seu curral Ele transformou uma crise sanitária Autêntica emergência global Em mais uma frente de batalha De sua inócua guerra cultural Para quem isso vale a pena? É disso que a gente carece? Fica aqui um pensamento (E uma inconfessável prece): Coloquem o presidente em quarentena Deixem-no um tempo em isolamento Com máscara que o impeça de falar Enquanto o país cresce e agradece De tudo, fica o recado e o apelo: Se pode simplesmente ficar calado, Por que simplesmente não fazê-lo?