O Fantástico Mundo da Fantasia em que vive Jair Bolsonaro

Lá na Disney World, em Orlando,

Tem uma porção de parques temáticos

Cheios de fantasia e de encantos

Um deles se chama “Reino Mágico”

Ali, bem pertinho, em Miami

O Jair proporcionou novo vexame

Parece viver num mundo fantástico!



Um mundo à parte, de alucinação,

Povoado por olavistas bem insanos

Gente que é contra a vacinação

E que seriamente crê que o mundo é plano

Que em tudo vê conspiração e tramas

Que aos fatos e à ciência dá bananas

Nega a realidade, vive em autoengano



Vejam: o mundo inteiro está em alarde

Com o coronavírus, que já é pandemia!

Bolsonaro, porém, em seu mundo à parte

Preferiu tachá-lo como “fantasia”

“As notícias são superdimensionadas

Não é tudo isso que a mídia propaga”

Criação da grande mídia, então, seria...



“Fantasia” e “exagero” essa doença

Que, enfim, não passaria de invenção

Mas o que será que o presidente pensa

Sobre a ameaça de uma recessão?

Novamente, preferiu negar o problema

“Não tem crise do petróleo, foi a imprensa

Que em crise transformou essa qüestão”



Ou o Mito está cego, ou está doido

E o derretimento da nossa moeda?

No Brasil o dólar atingiu os cinco

Nossa bolsa despencou em livre queda

Precisou ter o trabalho interrompido

No pior pregão desde noventa e oito

E o nosso presidente, enquanto isso?

Desmentindo tudo, do seu jeito afoito

Nos States, só acumulando micos

Querendo ganhar do Trump mais biscoito



O pibinho, o desemprego, o dólar em alta

Barril do petróleo e a bolsa em queda livre

Razão pra se preocupar é o que não falta

E, é claro, a pandemia do Covid

Ah, quase me esqueci, tem mais:

Piorou nossa nota-Brasil de risco

Provocando uma fuga de capitais

Na crise, o investidor corre pros ricos

Mas, para o Jair, está tudo na paz

Deve ser bom esse mundo em que ele vive...



Mas, na volta ao Brasil, na aterrissagem,

Assim que o avião do Mito toca o chão

Esse mundo de delírios e miragens

Desmorona ante os fatos e a Razão

Em um puro choque de realidade

Não dá mais para viver em negação

Acabou o mundo Disney, o kindergarten

Pois o olavista Fábio Wajngarten

Que é “só” chefe da Comunicação

Contraiu, na viagem, a infecção

E está com coronavírus, quem diria...

Que ele tenha pronta recuperação

Mas é preciso frisar a ironia:

Tá real demais pra uma invenção

O Jair não disse que era “fantasia”?



E então, na maior contradição,

Ele que, dois dias antes, refutava-a,

Faz sobre a pandemia transmissão,

E surge em sua live usando máscara!

Os fatos se impuseram nus em pelo

A “fantasia” virou pesadelo

E ele foi arrancado da ilha mágica



Assim como a nossa economia

O teste do Mito deu negativo

Mas ele necessita ter contato

Não com a doença, claro, mas com os fatos!

Ter algum contágio com a realidade

Pois esta é uma questão sanitária

Mas, acima de tudo, de sanidade



Falando apenas para o seu curral

Ele transformou uma crise sanitária

Autêntica emergência global

Em mais uma frente de batalha

De sua inócua guerra cultural

Para quem isso vale a pena?

É disso que a gente carece?

Fica aqui um pensamento

(E uma inconfessável prece):

Coloquem o presidente em quarentena

Deixem-no um tempo em isolamento

Com máscara que o impeça de falar

Enquanto o país cresce e agradece

De tudo, fica o recado e o apelo:

Se pode simplesmente ficar calado,

Por que simplesmente não fazê-lo?

